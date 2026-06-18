【現場の声で“育つ”アラートへ】KIZASHI、外国人材の不調やトラブルの兆しを見つけるアラート精度を一人ひとりに最適化する新機能を提供開始

株式会社e-Bridge

外国人材向け定着支援SaaS「KIZASHI」（運営：株式会社e-Bridge）は2026年6月、外国人材の不調やトラブルの「兆し」を察知するアラートを、現場のフィードバックで一人ひとりに最適化する新機能を提供開始しました。

担当者が対応を終えた瞬間にワンクリックで「現場の感覚と合っていたか」を記録するだけで、AIが学習し、次回以降の判定精度が高まります。

◼︎ 開発の背景

同じコメントでも、その人の普段の様子や職場環境によって深刻度はまったく異なります。

全員一律の基準では、緊急の声を埋もれさせたり、問題のないケースまでアラートを出してしまったりします。

こうした「アラート疲れ」は本当に重要なサインへの感度を鈍らせ、ベテラン支援員の判断もこれまでシステムに還元されてきませんでした。

KIZASHIは、この“現場の一次情報”こそが精度向上の鍵だと考えました。

■ 新機能の概要 ― 現場の感覚を、翌月のアラートに活かす

KIZASHIのアラートは、これまで全利用者に同じ基準で「これは要注意」と判定していました。

新機能では、支援担当者が「実際の現場では、このアラートはどのくらいの重さだったか」を一言フィードバックできるようになります。

たとえば「思ったより深刻だった」「ここまでのアラートは要らなかった」といった、現場で感じた肌感覚です。

このフィードバックが積み重なると、翌月以降、似たようなアンケート回答があったときにAIが過去の現場の声を参照します。

「前回この人がこう答えたときは大きな問題ではなかった」とわかれば優先度を下げ、逆に見過ごせないサインだったとわかれば優先度を上げる。

場合によっては「これはアラートを出さなくてよい」とも判断します。

つまり、使えば使うほど、その人・その現場に合った“ちょうどいいアラート”に育っていくのがこの機能です。

■ 従来ツールとの違い

一般的なツールが全利用者共通の固定ロジックでアラート判定するのに対し、KIZASHIは本人・企業・組織（登録支援機関や監理団体）それぞれの文脈を踏まえて判定します。

「いつものこの人なら問題ない範囲」「この職場で過去に起きた事例」といった現場の肌感覚をAIに織り込み、見逃しと“鳴りすぎ”を同時に減らします。

使うほど一人ひとりに最適化されていく点が最大の特長です。

■ 今後の展望

KIZASHIは今後も、現場の運用負荷を増やさずに精度を高める「現場と共に育つAI」の開発を進めます。

■ 会社概要

・サービス名：KIZASHI／外国人材定着支援SaaS

・サービスURL：https://kizashi.asia/

・運営会社：株式会社e-Bridge

・お問い合わせ：https://kizashi.asia/contact