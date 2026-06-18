【関内ホール】関内寄席　柳家喬太郎・蝶花楼桃花・三遊亭わん丈 三人会

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

【企画趣旨】

盤石かつ変幻自在の喬太郎、華やかに魅せる桃花、勢いよく突き抜けるわん丈。

それぞれに落語界の最前線を駆ける三人が巻き起こす化学反応をお見逃しなく！

【概要】

◆公演名 関内寄席 柳家喬太郎・蝶花楼桃花・三遊亭わん丈 三人会

◆日時 2026年10月24日（土） 14:00開演（13:00開場）約2時間（途中休憩あり）

◆料金 全席指定 前売り4,000円 / 当日4,500円(各税込)※未就学児の入場不可

◆会場 関内ホール 大ホール

◆出演者 柳家喬太郎、蝶花楼桃花、三遊亭わん丈、ゲスト 鏡味仙志郎・仙成（太神楽曲芸）

◆主催 横浜市市民文化会館 関内ホール

◆問合せ 関内ホールチケットカウンター 045-662-8411(休館日を除く10:00～18:00)

◆チケット ※チケットは6月17日(水)10:00発売開始

（関内ホールチケットカウンターでの発売初日の電話予約は13:00から)

【関内ホールチケットカウンター】045-662-8411（休館日を除く10:00～18:00）

※窓口販売、電話予約後引取り、代引き発送販売

【関内ホールオンラインチケットサービス】https://www.kannaihall.jp/（要GETTIIS登録）

【カンフェティチケットセンター】050-3092-0051（平日10:00～17:00）

【チケットぴあ】https://www.pia.co.jp/ Pコード：542-640

◆情報解禁日 即日可

＊略称は「関内ホール」または「横浜 関内ホール」です。

＜備考＞

・本リリース掲載の写真は提供「可」です。必要な場合は、下記担当までご連絡（メール）いただければデータにてお送りいたします。なお、写真にクレジットの記載があるものについてご掲載いただける場合は、クレジットの記載をお願いします。※三遊亭わん丈の写真にクレジット「(C)Kentaro Miyazaki」の記載をお願いいたします。

・天災あるいは疾病の流行等により公演の中止または延期、実施時間変更などの可能性があります。

・ご掲載いただける場合は事前にご一報いただけますと幸いです（「貴紙（誌）」を見た）との問い合わせにスムーズに対応するため）。

横浜市市民文化会館 関内ホール

横浜市市民文化会館 関内ホール 広報担当・御木または事業担当

TEL/045(662)1221

FAX/045(662)2050

MAIL/miki@kannaihall.jp

横浜市中区住吉町4-42-1



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