動物病院向け予約システムRESERVA、新たに「予約者による予約変更機能」を実装

株式会社コントロールテクノロジー

株式会社コントロールテクノロジーは、動物病院向けの予約システムRESERVAに「予約者による予約変更機能」を追加しました。本機能は、飼い主自身による予約日時の変更を可能にし、病院への電話やメールによる変更連絡の削減に貢献します。これにより、診療・再診、予防接種、健康診断などの日程変更に伴うスタッフの対応負担が軽減され、予約枠の再調整を円滑に行えるようになります。

「予約者による予約変更機能」詳細 :https://vetclinic.reserva.be/renewal-reservation-change/

■機能リリースの背景

動物病院では、飼い主の仕事や家庭の都合、ペットの体調変化などにより、診療予約やワクチン接種予約の日程変更を余儀なくされる場合があります。翌日以降の空き状況の確認や獣医師のスケジュール再調整を電話や窓口でのみ受け付けていると、受付業務の負担は大きくなる一方です。

そのため当社は、動物病院における受付対応の負担が少しでも軽減されることを目指し、RESERVAに本機能を追加しました。

■本機能により実現できること

（1）予約変更対応の負担軽減

飼い主自身で予約日時や予約内容を変更できるようになり、病院側の電話・メール対応にかかる手間を削減できます。

（2）非会員向け認証によるセキュリティ強化

予約内容の確認・変更時に本人確認の認証を設定できるため、意図しない予約変更によるトラブルの回避につながります。

RESERVA関連リンク

▼公式サイト：https://vetclinic.reserva.be/

▼機能一覧：https://vetclinic.reserva.be/function/

▼料金プラン：https://vetclinic.reserva.be/price/

※「予約者による予約変更機能」はスイートプランでご利用いただけます。

株式会社コントロールテクノロジーは、今後も動物病院向け予約システム「RESERVA」を通じて、予約受付や来院管理、受付対応のデジタル化を支援し、病院側と飼い主の双方にとって利便性の高い予約環境の整備に取り組んでまいります。

【会社概要】

会 社 名：株式会社コントロールテクノロジー

設 立：2013年8月

代 表 者：谷本 秀一

所 在 地：〒108-6105 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 5階

事 業 内 容：クラウド型予約システム「RESERVA」

および各種業界特化型予約ソリューションの開発・運営

企 業 H P ：https://tech.controlgroup.jp

保 有 認 証：ISMS（ISO/IEC 27001:2022）

ISMSクラウドセキュリティ（ISO/IEC 27017:2015）