歩くをデザインするフットギアブランドのNEULO（ニューロ）、シードラウンドで3.5億円の資金調達を実施

NEULO株式会社NEULO（ニューロ）の第一弾モデル『PathOne』Space Black

NEULO株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：船瀬 悠太）は、パフォーマンス・フットギアブランド「NEULO（ニューロ）」の開発・展開を加速させるため、シードラウンドにおいて3.5億円の資金調達を完了しました。本ラウンドには、ジェネシア・ベンチャーズ、Dawn Capital、Asu Capital Partnersに加え、エンジェル投資家として宇佐美 進典、渡辺 雅之氏らが参画するほか、元陸上オリンピック選手からも支援を受けています。

今回の調達を受け、2026年夏の第1弾プロダクト販売開始に向けた開発体制を強化します。

▍創業背景

AI時代、人間が「歩く」ことの意義

AIの進化により、効率的な情報処理が代替される今、人間に残された固有の価値は「問いを立てること」や「創造性」にあります。

古代ギリシャのアリストテレスは弟子たちと歩きながら議論・講義を行い、ダーウィンは自宅の庭に「思索の小道」と名づけた散歩道を歩きながら進化論の着想を深めていったといいます。二人に共通していたのは、「歩くことが思考を研ぎ澄ます」という経験知でした。

私たちは、この「歩行と創造性」の関係に着目し、現代における「思考と身体性の再結合」を目指して誕生しました。効率化をAIに委ねた今だからこそ、人間は「歩く」という身体行動によって思考を解き放つべきではないでしょうか。このような思いから、足元から人間の創造性をアップデートするブランド「NEULO」を生み出すこととなりました。

▍プロダクト

都市生活者のコンディショニングを足元から支える

近年、「ベアフットシューズ」など、人間が自然な動きで歩くことを追求したシューズは増えていますが、都会のビジネスシーンに馴染む美意識と、高い機能性を両立した選択肢は限られています。現在開発中の第一弾モデルは、元大手スポーツメーカーの開発者と共に、独自の設計を追求しています。

芝生の上のような履き心地

NEULOが開発する「パフォーマンス・フットギア」の特徴

１.ゼロドロップ： かかととつま先の高低差をなくし、人間本来の姿勢へ導く

２.ワイドトゥボックス： 足指の自由を確保し、地面を掴む感覚を呼び起こす

３.ミニマムトースプリング： 推進力を最小限の傾斜で実現。足指を使った歩行をサポート

４.中底のミッドソール：地面からの反応を感じ、屈曲性を兼ね備えながら、快適なクッション性を提供

５.かかとでフィットする足型設計：日本で開発された足型をベース、踵周りのフィット感と足指の自由度を確保



オン・オフを問わず、一足で日々のコンディショニングを完結させる。

シューズが変わると、歩き方が変わる。歩き方が変わると、思考が変わる。

これまでのシューズにはない、新しいパフォーマンス・フットギアを提供してまいります。

▍今後の展開

足指が動くシューズ

NEULOの先行登録をスタート

2026年夏に初のシューズ（ユニセックス展開）を販売予定です。本日より製品の先行登録（Waitlist）を開始します。登録者にはローンチ情報の先行公開や、優先購入権を提供いたします。

NEULO 先行登録受付 Webサイト

https://neulo.com/

日本発、世界70兆円市場への挑戦

NEULOは創業時からグローバル展開を視野に入れています。世界で約70兆円規模のフットウェア市場に対し、日本のものづくりと、NEULOの「歩行哲学」を融合させたパフォーマンス・ギアとして、正面から挑んでまいります。

▍代表メッセージ

代表 船瀬悠太

シューズと歩くことを通じて、人々の心と身体の状態を整え、豊かな生活に貢献する。それがNEULOの存在意義です。AIの時代だからこそ、人間は身体と向き合い、歩くことに価値を見出すべきだと信じています。フットウェアというプロダクトを起点に、人間の創造性を世界規模で引き出す会社を作ります。

代表取締役 船瀬 悠太

McKinsey & Companyにて製造・IT業界のコンサルティングに従事。その後Quipperへ参画し、フィリピンやインドネシアの海外事業展開を牽引。国内スタートアップの執行役員・事業開発本部長を歴任後、2025年にNEULOを創業。学生時代はラグビーに打ち込み、現在はランニングや散歩をこよなく愛す。

▍投資家コメント

ジェネシア・ベンチャーズ 鈴木 隆宏氏

AIが「脳」の領域を代替していく流れは、もはや不可逆です。だからこそ、これからの時代における人間の価値は、思考や情報処理だけではなく、「身体性」へと深く回帰していくのだと思います。その中でも「歩く」という行為は、誰もが毎日当たり前のように繰り返す、最も身近な身体活動です。その一歩一歩を、楽しく、健康につなげるパフォーマンス・フットギアブランドをつくるというNEULOのビジョンに、深く共鳴しました。

CEOの船瀬さんとはインドネシアで出逢って10年以上。事業成長と組織構築を同時にやり切れる稀有な起業家であることを、誰よりも知っています。船瀬さんと最高のチームと共に、日本発のブランドを世界へ広げる挑戦の一員として、私たちも全力で歩みを進めていきます。

NEULOと共に、日本から世界へ歩みます。

Dawn Capital 石倉 壱彦氏

初めて船瀬さんのお話を伺った時、これは靴の会社でありながら、靴だけの会社ではない！と感じました。「人がもっと歩くようになる。 街に出たくなる。日常が少し楽しくなる。」NEULOは、そんな小さな行動変容を毎日履く靴から生み出そうとしているブランドだと思っています。

AIがあらゆる領域に広がる今だからこそ、人が自分の身体で感じ、動き、日常を楽しむことの価値は、より大きくなっていくはずと確信しています。履き心地、デザイン、そして自然と一歩を踏み出したくなる感情価値。そのすべてを備えたNEULOには、人々の日常を前向きに変えていく力があると感じています。日本から世界へ。NEULOが、これから多くの人に愛されるブランドへと成長していくことを、心から楽しみにしています。

Asu Capital Partners 夏目 英男氏

人は毎日歩く。しかし、歩くための靴に、どれだけの人が真剣に向き合っているだろうか。シューズを通じて人々の未来を変えるために、誕生したのが、NEULOです。船瀬さん率いるフットギアのドリームチームが、日本から世界へ、歩行の常識を塗り替えにいきます。そんな最高のチームと、"Japan to Global"の道を全力で駆け抜けていきたいと思います。

渡辺 雅之氏

船瀬さんとは長年密に働きました。物事を整理する力や弁の立つ点も素晴らしいですが、それ以上に誰に対しても敬意を払い、複雑な調整も厭わず、常に上機嫌で働く姿勢に学ぶことが多かったです。新たな挑戦を心から応援しています！

宇佐美 進典氏

船瀬さんとは、スタートアップ業界のランニングコミュニティ『スタラン』で出会いました。“歩く”という当たり前を再発明しようとする、その心意気に一目惚れしました。NEULOが日本から世界へ、新しいスタンダードを生み出していくことを楽しみにしています。

河合 聡一郎氏

不思議なご縁で出会った船瀬さんを、こうした形で応援できることにとても嬉しく思います。 「事業の構想力×仲間を巻き込む力」に加えて、ミッションを強く信じ、そしてあらゆる困難を突破/推進していく創業者としての船瀬さんを尊敬しています。 AI時代だからこそ、人間が本来持っている身体の可能性を解き放ち、より良いライフスタイルへを導いてくNEULOのこれからが、とても楽しみです。 グローバルフットギア・ブランドへのチャレンジと成功を、心から願っています！

高槻 洋介氏

試作品を履いて皇居の周りを30分ほど歩いたとき、普段は意識していない足指や足裏を自然と使っている感覚があり、「歩く」という当たり前の行為そのものへの認識が変わりました。

私はこれまで様々な事業づくりに携わってきましたが、本当に大きな価値を生むのは、人々の習慣や行動を変えるプロダクトだと考えています。NEULOにはその可能性を感じました。

また、「歩く」という人間の根源的な行為を見つめ直すビジョンに共感し、若く熱量の高い優秀なメンバーが集まってきていることにも大きな期待を持っています。

毎日誰もが行う「歩く」という行為だからこそ、その体験が変わる価値は想像以上に大きい。NEULOのこれからの挑戦を楽しみにしています。

▍会社概要

会社名： NEULO株式会社

代表者： 船瀬 悠太

本社：兵庫県神戸市

設立： 2025年6月2日

事業内容：パフォーマンス・フットギアの企画・開発・販売

URL：https://neulo.com/

Instagram：https://www.instagram.com/neulo_japan/

お問い合わせ：info@neulo.com