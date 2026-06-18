「おいしい・たのしい・たのしい」から、いつのま間にか福祉に触れている第4回「あえりあマルシェ」を開催！

特定非営利活動法人あえりあ

福祉や介護は、誰もがいずれ必要とするものです。

しかし、普段の生活ではどこか遠く感じられ、「いざその時」になって初めて直面し、戸惑う方が少なくありません。

私たちは考えました。「福祉・介護を学ぼう」と構えるのではなく、誰もがワクワクする場所に福祉・介護がそっと溶け込んでいたらどうだろう？と。

「このお菓子、すごくおいしい！」

「このワークショップ、おもしろいね」

その「おいしい」「たのしい」「うれしい」の先にある、作った人の背景や、地域を支える福祉の存在に自然と触れていく。

「インクルーシブ」や「バリアフリー」という言葉をあえて大声で謳わない。

どんな人でも、そこにいるだけで心地よく、みんながただ楽しい時間を共有している。

それが、いつのま間にか福祉・介護に触れている！そんなイベントを目指しています。

4回目を迎える今年は、落語や謎解きゲームなど、さらに世代を超えて繋がれるコンテンツをパワーアップし、500名以上の来場者をお迎えする予定です。

■開催概要

日時： 2026年10月4日（日）10:00～16:00

場所： やわらぎ斎場新琴似（札幌市北区新琴似5条7丁目7-1）

規模： 出店数 約30件 / 来場予定数 500名以上

出店ラインナップ： スイーツ・焼き菓子、新鮮な野菜、ハンドメイドアクセサリーや小物、癒やしのマッサージ、体験型ワークショップ、落語、・ヨガ、親子で挑む謎解きゲーム、キッズコーナーなど盛りだくさん！

後援： 札幌市（申請中）

■これまでの参加者の声- 質の高いサービスや物が多く、それが福祉につながっているのが、素晴らしいです！- まさに多世代共生社会- 娘に障害を持つ、知り合いの方から「こんなに居心地のいいイベントは初めて！」とのお言葉をいただきました。- いわゆる障害者と健常者は、イベントを楽しむのにも分けて楽しむみたいなイメージがあったけど、今回は一体感があって、みんなで楽しかったです！

過去開催の様子は、以下の開催報告をご覧ください

2025年：https://aeria-hp.com/2025/10/10/marche2025-2/

2024年：https://aeria-hp.com/2024/10/20/marche2024-2/

■協賛スポンサー募集

現在、本イベントの趣旨に共感し、共に優しい地域社会を創り上げてくださる協賛企業・団体様を募集しております。

ご協賛いただいた法人・団体様には、ホームページへのロゴ掲載や、当日会場での資料配布などを通じて、御社の取り組みを地域の方々へ丁寧にお伝えいたします。

※詳細は以下ページをご覧ください。

https://aeria-hp.com/2026/05/27/marche2026-1/

■本件に関するお問い合わせ先

NPO法人あえりあ 代表理事 高橋亜由美

HP：https://aeria-hp.com/

メール：contact@aeria-npo.org