横浜のリアルタイムCGスタジオSonagraf、フィンランド現地法人「Sonagraf Oy」を設立

Sonagraf Oyミラノデザインウィーク2025にてLEXUSが出展した体験型インスタレーション「Earthspective」。株式会社バスキュールとのコラボレーションで、背景の美しい地球はヤーッコ・サーリが担当した

リアルタイム3Dビジュアライゼーションおよびバーチャルプロダクションを展開するCGスタジオ、Sonagrafは、欧州市場への本格進出およびグローバルな開発体制の強化を目的に、フィンランド・ケラヴァ市にて現地法人「Sonagraf Oy」を設立いたしました。

新法人の最高経営責任者（CEO）には、フィンランド在住22年のキャリアを持ち、現地での通訳、翻訳、および政府・企業向けの視察コーディネーターとして強固なネットワークを有するステンルース幸子（Sachiko Stenroos）が、創業者でありデジタルハリウッド大学特任准教授でもあるヤーッコ・サーリ（Jaakko Saari）が最高クリエイティブ責任者（CCO）に就任し、技術およびクリエイティブの統括を行います。

■ 法人設立の背景と新体制の狙い

Sonagrafはこれまで、日本の大手テレビ局やCGプロダクション向けにUnreal Engine 5（UE5）を用いたハイエンドな技術支援やトレーニング、フォトリアルな3D世界構築を提供し、高い評価を得てまいりました。今回、フィンランド現地事情に精通したステンルース幸子（CEO）と、日本およびグローバル市場を熟知したヤーッコ・サーリ（CCO）による強力な日欧ハイブリッド体制を確立したことで、以下のグローバルな相乗効果を創出します。

1. 日欧をシームレスに繋ぐビジネス基盤: CEOの長年のコーディネーション実績と語学力を活かし、言語や文化の壁を越えた日欧間での迅速なプロジェクト進行とコストパフォーマンスの向上を実現。

2. グローバル基準の技術・表現力の提供: 横浜に20年暮らし、日本のみならず海外市場の多様なプロジェクトを率いてきたCCOヤーッコ・サーリのフォトグラファーやCGスペシャリスト、そして国際的なリーダーとしての経験を融合。日本とフィンランド、それぞれ独自の洗練された美意識と高度なITエンジニアリング力を掛け合わせた、世界に通用するプロダクション体制を構築。

3. 欧州市場へのアクセス拡大と技術移転: 北欧をはじめとする欧州の自動車産業、建築業界、エンターテインメント企業向けにリアルタイム3Dソリューションを展開するとともに、欧州の活発なUnreal Engineエコシステムの最新トレンドをいち早く日本のパートナー企業へフィードバック。

SonagrafはMobeon社と協力し、キヤノン向けに高品質なバーチャルプロダクションを開発しました。インターラクティブな背景のフォトリアルなフィンランドはヤーッコ・サーリの故郷。

■ 最高経営責任者（CEO） ステンルース幸子

「22年間にわたりフィンランドと日本の様々な産業の橋渡しをして参りました。その経験を活かし、Sonagraf OyのCEOとして新たな一歩を踏み出せることを大変嬉しく思います。フィンランドと日本のそれぞれのデザインの力とワーキングカルチャーとクオリティーが持つ強みと、ワーキングホリデー制度やインターンシップといった日フィン国間の特別な結びつきを生かし、両国をよりグローバルに発展させる新しい働き方のエコシステムの構築を展開いたします」

■ 最高クリエイティブ責任者（CCO） ヤーッコ・サーリ（デジタルハリウッド大学特任准教授）

「横浜に20年暮らし、日本国内はもちろん、海外の様々なプロジェクトをリーダーとして率いてきました。日本市場が求める繊細なディテールへのこだわりや、グローバルプロジェクトで培った多様な視点は、私のクリエイティブの基盤となっています。母国フィンランドでのSonagraf Oy設立により、ヨーロッパの最先端リアルタイム技術とグローバルな開発体制をさらに強化し、世界中のクライアントへこれまでにない次世代の視覚体験を提供できることを楽しみにしています」

【概要】

会社名: Sonagraf Oy 所在地: フィンランド、ケラヴァ（Kerava, Finland）

CEO: ステンルース幸子（フィンランド在住22年。通訳、翻訳、視察コーディネーターとして活動）

CCO: ヤーッコ・サーリ（創業者 / デジタルハリウッド大学 特任准教授。日本国内および海外でのプロジェクト実績多数）

公式ウェブサイト: https://sonagraf.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/89890560/

デジタルハリウッド大学プロフィール：https://www.dhw.ac.jp/faculty/teacher/jaakko-saari/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当: ステンルース幸子

公式サイト内窓口よりお問い合わせください

デジタルハリウッド大学で准教授をつとめるヤーッコ・サーリが、そのキャリアの階段を登るきっかけとなったフォトリアルな「Yoyogi station」