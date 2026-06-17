kubell、法人向けクラウド郵便サービス「Chatwork 郵便受取」提供開始

株式会社kubell

株式会社kubell（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山本 正喜）は、オフィスに届く郵便物の受取からデータ管理までをオンラインで完結する法人向けクラウド郵便サービス「Chatwork 郵便受取」の提供を開始したことをお知らせします。

本サービスは、累計100万通を超える郵便物の取扱実績を持つクラウド郵便サービス「atena」のシステム基盤と運用ノウハウを活用しています。

法人向けクラウド郵便サービス「Chatwork 郵便受取」とは

「Chatwork 郵便受取」は、オフィスに届く郵便物を専用住所で代理受領し、スキャンによってデータ化したうえで、Web上で開封・確認・管理できるクラウド郵便サービスです。出社や郵便物の物理的な仕分けを必要とせず、紙の郵便物をオンラインで一元管理できる環境を、法人のバックオフィスに提供します。これにより、郵便対応にまつわる物理的な移動や手作業によるタイムラグを低減し、経理・総務をはじめとするバックオフィス業務を効率化します。

「Chatwork 郵便受取」の特徴

企業の経理・総務・バックオフィス担当者が抱える郵便対応の課題として、以下が挙げられます。これらは業務効率化の妨げとなるだけでなく、組織全体の生産性や柔軟な働き方の推進における課題となっています。

「Chatwork 郵便受取」で解決できること

- 郵便物の受取・確認に伴う定期的な出社が必要となり、テレワークなど柔軟な働き方への移行における課題となっている- 届いた郵便物の開封・仕分け・スキャン・関係者への共有といった一連の手作業に、毎日の工数が割かれている- 郵便物が特定の担当者や拠点に集中しやすく、重要書類の確認漏れや対応の遅延に繋がるリスクがある

1. 郵便物を自動で「受け取る」

発行された専用の郵便受取住所宛に届いた郵便物を、atena株式会社（kubellグループ）が代理で受領します。担当者がオフィスに出社して郵便物を受け取る必要がなくなり、受取の拠点をオンラインに集約できます。

オプションで当社指定の専門スタッフが直接郵便物を回収することも可能です。

2. 郵便物をデータで「確認する」

受領した郵便物はスキャンによってデータ化され、Web上で開封・閲覧できます。届いた郵便物は通知で把握でき、セキュアな環境下であれば場所を選ばずに内容を確認できるため、柔軟なワークスタイルに合わせた郵便対応が可能となります。

3. 郵便物をオンラインで「管理する」

確認した郵便物は、必要に応じてオンライン上から転送・破棄を指示でき、データはそのまま保管・検索が可能です。担当者や権限を設定してチームで共有できるため、属人化や滞留を防ぎ、郵便物の処理状況を組織全体で管理できます。

サービスサイト :https://atena.chatwork.com/?adcode=orgic_platf_atena.chatwork.com_20260617pressrelease&utm_source=pressrelease&utm_medium=social&utm_campaign=pf_atena.chatwork.com&utm_term=pressrelease&utm_content=20260617

サービス提供の背景・目的

株式会社kubellは、「働くをもっと楽しく、創造的に」というコーポレートミッションのもと、これまでビジネスチャット「Chatwork」を通じてお客様の業務効率化を支援してまいりました。2023年からは人とAIなどのテクノロジーの力を掛け合わせ、お客様のDXを本質的に実現するビジネスモデル「BPaaS（Business Process as a Service）」の展開を進め、ビジネスチャットの会社から、BPaaSで「働く」を変えるプラットフォームを提供する会社へと、事業領域を拡張し続けております。

現在、BPaaS事業領域では、経理・事務・総務・採用などの業務プロセスを代行する「タクシタ（Chatwork アシスタント）」や、勤怠管理・給与計算といった労務業務を一括で対応する「Chatwork 労務管理」、請求書の受取から振込までを効率化する「Chatwork 請求書受取」などのサービスを提供しています。

一方で、郵便物の受取・管理に関わる業務は、いまなお多くの中小企業にとって物理的な対応が必要な領域であり、デジタル化やBPaaSによる効率化の余地が多く残されている領域でした。

この度、クラウド郵便「atena」を基盤とする「Chatwork 郵便受取」を提供開始することで、当社のBPaaS事業に「郵便業務のデジタル化」という新たなケイパビリティが加わります。これにより、経理・労務・総務・郵便管理まで、バックオフィス業務のより幅広い領域で一気通貫のサービスを提供し、中期経営計画2024-2026で掲げる「中小企業No.1 BPaaSカンパニー」の実現に向け、事業成長を一層加速させてまいります。

atena株式会社について

atenaは「私たちはアナログとデジタルの架け橋として、クライアントのお客様の成功に貢献する」をミッションに掲げ、企業の郵便物をお預かりし電子化するサービスである、クラウド郵便サービス「atena」を中心に、オフライン事務業務を代行する「atena 事務代行」、ファイルをアップロードするだけで印刷から発送まで代行する「ネットdeゆうびん」等、郵便物、総務、バックオフィス領域でサービスを提供しています。

代表取締役：白髭 直樹（しらひげ なおき）

会社設立：2019年1月26日（現法人設立：2020年6月5日）

事業内容：atenaシリーズの企画・開発・販売

コーポレートサイト：https://atena.inc/

株式会社kubellについて

「働くをもっと楽しく、創造的に」をコーポレートミッションとして掲げる株式会社kubell（旧Chatwork株式会社）は、誰もが使いやすく、社外のユーザーとも簡単につながることができる国内最大級のビジネスチャット「Chatwork」を運営しています。また、チャット経由で会計、労務、総務など様々なバックオフィス業務をアウトソースできる「タクシタ」などのBPaaSサービスを幅広く展開。ビジネスチャットの会社から、BPaaSで「働く」を変えるプラットフォームを提供する会社へ。2024年7月1日より社名を株式会社kubell（読み：クベル）に変更しました。

代表者：代表取締役CEO 山本 正喜（やまもと まさき）

会社設立：2004年11月11日

事業内容：ビジネスチャット事業、周辺サービス・新規事業の開発運営

コーポレートサイト：https://www.kubell.com/