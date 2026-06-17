Web制作の費用を可視化する「見積もりシミュレーション」を公開

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：与謝秀作）は、Webサイト制作にかかる費用の目安を簡単に算出できる「Web制作 見積もりシミュレーション」を公開いたしました。

詳細を見る :https://www.ficilcom.jp/ja/estimate/web

Web制作を検討する企業にとって、「どの程度の予算を確保すればよいのか分からない」「制作会社ごとに見積もり内容が異なり比較しづらい」といった課題は少なくありません。

今回公開したシミュレーションでは、サイト種別やページ数、デザインレベル、CMS導入の有無、コンテンツ制作支援、多言語対応などの条件を選択することで、Web制作にかかる概算費用レンジをその場で確認できます。これにより、企画・検討段階から予算感を把握し、スムーズな意思決定を行うことが可能になります。

■ 主な特徴

- サイト種別やページ規模に応じた費用感を簡単にシミュレーション- デザイン・CMS・機能要件などを反映した概算見積もり- コンテンツ制作や多言語対応など実務に即した条件設定- 条件を変更しながら複数パターンを比較検討可能- 検討初期段階で予算感を把握しやすい設計

試算される金額はあくまで概算ですが、Webサイトの新規制作やリニューアルを検討している企業にとって、制作会社への相談前に予算の目安を把握できるツールとして活用いただけます。

■ ご利用方法

■ Web制作 見積もりシミュレーション

- サイト種別を選択- ページ数やデザインレベルを入力- CMSや機能要件、コンテンツ支援の有無を選択- 多言語対応や納期条件を設定- 必須項目の入力後、概算費用レンジを即時表示

Web制作 見積もりシミュレーション⁠(https://www.ficilcom.jp/ja/estimate/web)

フィシルコム株式会社は今後も、企業のマーケティング活動やデジタル施策の意思決定を支援するサービスの提供を通じて、より透明性の高いビジネス環境の実現に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：フィシルコム株式会社

代表者：与謝 秀作

所在地：東京都中央区

URL： https://www.ficilcom.jp/ja/