AS KNOW ASが、鎌倉で大人気の「カマクマくん」との初コラボレーションアイテムを発売！6月18日（木）よりWEB先行予約受付スタート

株式会社アズノゥアズカマクマくん × AS KNOW AS

株式会社アズ ノゥ アズ（本社：東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7、代表取締役社長：浅見英理）が展開する「AS KNOW AS」は、鎌倉のセレクトショップ「キッチ」から誕生し、鎌倉市ふるさと納税返礼品にも認定されている大人気キャラクター「カマクマくん（GOOD LUCKS）」との初のコラボレーションコレクションを発売いたします。

2026年6月18日（木）12:00より、公式オンラインショップにて先行予約の受付を開始いたします。

一般発売は2026年7月上旬を予定しており、as know as de base、AS KNOW AS olaca、as know as de wanの各店舗にて順次販売を開始いたします。また、発売を記念して、双方の店舗にてキャンペーンも同時開催いたします。





■ コラボレーション背景

2015年にサーフボードに乗ってどこからか鎌倉にやってきた、お気に入りの青色で過ごすおっちょこちょいな「カマクマくん」。2018年に鎌倉市ふるさと納税返礼品に認定、2023年からは江ノ電とのコラボ商品が発売されるなど、今や鎌倉を代表するアイコンとして広く深く愛されています。

この夏、そんなカマクマくんの愛らしい世界観と、AS KNOW ASの35年以上の歴史のなかで受け継がれてきたノウハウを活かしたものづくりが融合。「日常の街歩きから夏のレジャーまでマルチに活躍する、夏らしさ満載の特別なTシャツコレクション」をコンセプトに、遊び心あふれるコラボレーションコレクションが誕生しました。

カマクマくん × AS KNOW AS





■ 商品ラインアップ

デイリーウェアを展開する「as know as de base」や「AS KNOW AS olaca」をはじめ、ドッグウェアブランド「as know as de wan」でも同デザインを展開。家族や愛犬と一緒にお揃いのリンクコーデを楽しめる、機能性とデザイン性にこだわった豊富なバリエーションをご用意いたしました。

カマクマドライブＢＤＰＯ

キナリ×アカ

キナリ×NV

キナリ×クロ

【品名】カマクマドライブＢＤＰＯ

【価格】D11518 税込10,780円（as know as de base）/ O11518 税込12,980円（AS KNOW AS olaca）

【カラー】キナリ×アカ/キナリ×NV/キナリ×クロ

大人カジュアルに欠かせない定番のボーダー柄に、カマクマくんがドライブを楽しむポップなグラフィックを大胆にプリント。

爽やかなピッチのボーダーとお茶目なイラストが絶妙にマッチした、着るだけでワクワクするような大人の遊び心をくすぐる1枚が届きました。

綿100%ならではのしっかりとした安心感で夏の1日をどこまでも快適にサポートします。

デニムと合わせて思いきり元気に出かける王道の大人カジュアルスタイルはもちろん、キレイめのパンツや軽やかなスカートに合わせたリゾート風の着こなしもおすすめ。

お気に入りのコーディネートで、カマクマくんと一緒に軽快な夏のドライブ気分を楽しんでみませんか。





ＮＣ☆カマクマドライブＴ

キナリ×RD/キナリ×NV

ママとお揃い

パパとお揃い

【品名】ＮＣ☆カマクマドライブＴ（ドッグウェア）

【価格】W01056 税込7,590円（as know as de wan）

【カラー】キナリ×RD/キナリ×NV



愛犬とも一緒にお揃いコーデが楽しめる、とびきりハッピーなドッグウェアが登場です。

「カマクマドライブＢＤＰＯ」とリンクしたデザインで、背中にはドライブを楽しむポップなカマクマくんのグラフィックを大胆にオン。

フロントにはオリジナルのワッペンをあしらい、どこから見ても抜かりなく可愛いさりげないアクセントを添えました。

わんちゃんの着心地をいちばんに考え、動きやすい伸縮性抜群のカットソー素材を採用。

さらに、これからの季節に嬉しい「クール加工」を施しているので、暑い日のお散歩やドッグランでもひんやり涼しく快適に過ごせます。

アズ ノゥ アズ デ ワンで大人気の「お着替えシリーズ」に対応しているのも嬉しいポイント。

お好みのパンツやスカートをドッキングして、自由で可愛いコーディネートをたくさん楽しんでいただけます。

大好きな愛犬との特別なお出かけ時間が、もっともっと特別で笑顔あふれるひとときになりますように。

※お着替えシリーズ特設ページ：https://www.asknowas.co.jp/feature/okigae/(https://www.asknowas.co.jp/feature/okigae/)





パパ☆カマクマドライブＴ

家族みんなでお揃い

【品名】パパ☆カマクマドライブＴ

【価格】WI0251 税込10,780円（as know as de wan）

【カラー】キナリ×RD/キナリ×NV



大人カジュアルに欠かせない定番のボーダー柄に、カマクマくんがドライブを楽しむポップなグラフィックを大胆にプリント。 爽やかなピッチのボーダーとお茶目なイラストが絶妙にマッチした、着るだけでワクワクするような大人の遊び心をくすぐる1枚が届きました。

「カマクマドライブＢＤＰＯ」と同デザインで仕立てた、ユニセックスで着られるTシャツです。 素材には肌触りの良い綿100%を使用し、男性の方もゆったりとリラックスして着られる絶妙なサイジングに仕上げました。こなれ感のある大人のデイリースタイルにぴったりとはまるアイテムです。

ママ、パパ、そしてわんちゃんと、みんなでお揃いのカマクマくんを身にまとえば、いつものお出かけがさらにワクワクする特別なイベントに早変わり。この夏は家族みんなでハッピーに、鎌倉の爽やかな風を感じるお出かけを楽しんでみてくださいね。

３ＰＩＣカマクマＴ

アッシュ

グレージュ

クロ

【品名】３ＰＩＣカマクマＴ

【価格】D11514 税込10,780円（as know as de base）/ O11514 税込12,980円（AS KNOW AS olaca）

【カラー】アッシュ/グレージュ/クロ

カマクマくんと巡る、のんびりハッピーな鎌倉旅へようこそ。

「鎌倉三景」をテーマに、ルート134を軽快にドライブしたり、富士山をバックに波乗りを楽しんだり、サンセットを眺めながらハンモックでうとうとしたり。

とびきりキャッチーで愛らしい3つのシーンをギュッと詰め込んだ、大人の遊び心をくすぐる特別なTシャツが登場しました。

カジュアルに着こなせるプリントTシャツでありながら、ディテールにはアズらしいこだわりをたっぷり凝縮。

裾に向かってふんわりと広がるフレアシルエットが動くたびに女性らしさを引き立て、さらに前身頃の切り替えラインを少し内側に寄せることで、すっきり細見えも叶います。

デザイン性だけでなく、夏に嬉しい機能面も大充実。

日差しに負けないUVカット機能や、型崩れしにくい形状安定性も備えているので、お気に入りの可愛いプリントを綺麗なまま長く愛用していただけます。

デイリーの街歩きにはもちろん、夏のワクワクするお出かけやレジャーのお供に、ぜひお茶目なカマクマくんを連れて行ってくださいね。





カマクマずっと仲良しＴ

オフ

ミント

クロ

【品名】カマクマずっと仲良しＴ

【価格】D11515 税込10,780円（as know as de base）/ O11515 税込12,980円（AS KNOW AS olaca）

【カラー】オフ/ミント/クロ



きゅんとする特別なお散歩グラフィックが登場です。

カマクマくんの背中に、今年20周年を迎えるAS KNOW AS olacaの「オオラカちゃん」がちょこんと乗って仲良くお出かけ。

見ているだけで心がほっこり温まる、アニバーサリーイヤーならではのスペシャルなデザインに仕上げました。

着心地はゆるっとリラクシーなシルエットでありながら、おしゃれにスタイルアップ見えするこだわりがたくさん。

前側にまわした切り替えラインがすっきりとした細見え効果を叶え、脇に施したタックが着たときにニュアンスのある動きのあるシルエットを生み出します。

肌触りが心地よい綿混素材を使用しているので、これからの季節もデイリーに大活躍。

おうちで簡単にお手入れができるホームケアの手軽さも、毎日のコーディネートに嬉しいポイントです。

お気に入りのボトムスと合わせて、カマクマくんたちと一緒にハッピーな毎日を過ごしてくださいね。





ガオッとカマクマ刺繍ＰＯ

オフ

ブルー

クロ

【品名】ガオッとカマクマ刺繍ＰＯ

【価格】D11516 税込11,880円（as know as de base）/ O11516 税込14,080円（AS KNOW AS olaca）

【カラー】オフ/ブルー/クロ

アズ ノゥ アズで人気のラウンドリブプルオーバーが、とびきりスペシャルな仕様になってお目見えです。

フロントには、お茶目に「ガオッ」とポーズを決めるカマクマくんを贅沢な立体刺繍で表現。カレッジ風のロゴと絶妙にマッチして、大人の遊び心をくすぐる存在感たっぷりの仕上がりになりました。ベースとなるシルエットは、裾のラウンドリブが優しくお尻まわりをカバーしてくれる安心のデザイン。

さらりと肌触りの良いこだわりの天竺素材を使用しているので、厳しい暑さが続くこれからの季節も、驚くほど快適に心地よく過ごしていただけます。

1枚でパッと着映えする主役級のプルオーバーを、夏のワードローブにぜひ迎えてみませんか。





■ キャンペーン概要

今回のコラボレーションを記念し、店頭で楽しめる特別なキャンペーンを実施いたします。

店舗限定キャンペーン 左:オリジナルスマートフォン壁紙 右:オリジナルステッカー

【AS KNOW AS店舗限定：オリジナルスマートフォン壁紙プレゼント】

内容：AS KNOW AS公式Instagramをフォローし、as know as de base / AS KNOW AS olaca / as know as de wan の各店舗の店頭にて画面をご提示いただいた方に、「カマクマくん × AS KNOW ASコラボ限定デジタル壁紙」をその場でプレゼントいたします。

期間： 2026年7月上旬(商品発売日)よりスタート ※数量限定・なくなり次第終了となります。配布開始日は別途AS KNOW AS公式Instagramで告知いたします。

【鎌倉・御成通り「吉 Kitchi （キッチ）」店舗限定：オリジナルステッカープレゼント】

内容：吉 Kitchi （キッチ）店頭にて「AS KNOW AS公式Instagramのコラボ告知画面」をご提示いただいた方に「カマクマくん × AS KNOW ASコラボ限定オリジナルステッカー」をプレゼントいたします。

期間： 2026年7月上旬(商品発売日)よりスタート ※数量限定・なくなり次第終了となります。配布開始日は別途AS KNOW AS公式Instagramで告知いたします。

■ 販売スケジュール

先行予約受付： 2026年6月18日（木）12:00～ （AS KNOW AS 公式オンラインショップにて受付開始）

一般発売日： 2026年7月上旬より順次発売

■販売チャネル

・AS KNOW AS 直営店舗（as know as de base / AS KNOW AS olaca / as know as de wan）

・AS KNOW AS 公式オンラインショップ







■ カマクマくん（GOOD LUCKS）について

鎌倉のセレクトショップ「キッチ」から誕生したオリジナルキャラクター。2015年、サーフボードにのってどこからか鎌倉にやってきた。特技は体の色を自由に変えることが出来ることで、普段はお気に入りの青色で過ごしている、おっちょこちょいなところが、チャームポイント。2018年に鎌倉市ふるさと納税返礼品に認定、2025年には10周年を迎え、地元鎌倉を中心に多くのファンから愛され続けているキャラクターです。

公式サイト： https://www.good-lucks.com/(https://www.good-lucks.com/)





■ as know as de base (アズ ノゥ アズ ドゥ バズ)

1989年の創立当時より続くアズ ノゥ アズの旗艦ブランド。デザインとディテールに凝った、着る人を楽しくハッピーにする"うふふ"の詰まった、デイリーカジュアルウェアを提案しています。

公式サイト： https://www.asknowas.co.jp/debase/(https://www.asknowas.co.jp/debase/)





■ AS KNOW AS olaca (アズ ノゥ アズ オオラカ)

「おおらかさんももっとおしゃれを楽しみたい！」の声からスタートし、今年で20周年を迎える、アズ ノゥ アズが展開するおおらかサイズ（大きいサイズ）のブランド。デザインだけでなく、シルエット、着心地にこだわった身体にも心にも寄り添うアイテムを提案しています。

公式サイト： https://www.asknowas.co.jp/olaca/(https://www.asknowas.co.jp/debase/)





■ as know as de wan (アズ ノゥ アズ デ ワン)

ワンちゃんだって、おしゃれしたい！！

愛犬とのお揃いスタイルが楽しめるドッグウェアブランド。

ディテールと素材で遊び、コーディネートやお揃いを楽しむ。

生地もボタンも、人間のものと同じ。

飼い主さまとワンちゃんが お揃いの服を着られること。

婦人服を作ってきたAS KNOW ASならではの、デザイン力や技術力が強みになっています。

公式サイト： https://www.asknowas.co.jp/dewan/(https://www.asknowas.co.jp/debase/)





■ 会社概要

会社名：株式会社アズ ノゥ アズ

所在地：東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7

設立：1989年

事業内容：レディースアパレルの企画・製造・販売





■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社 アズ ノゥ アズ

〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7

tel：03-5465-8100（代表）

担当：山本

メールアドレス：aspress@asknowas.com