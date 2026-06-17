累計250万足販売の「Pitsole（ピットソール）」から上位モデルが限定販売

株式会社セレス

株式会社セレス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：都木 聡、証券コード：3696、以下セレス）の子会社である株式会社バッカス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：志賀 勇佑、以下バッカス）は、同社が販売する高機能インソール「Pitsole（ピットソール）」シリーズより、上位モデルとして新たに特許技術を採用※１した「Pitsole PLUS」を数量限定で販売開始することをお知らせいたします。

バッカスは、皆様の健やかな毎日を支えるため、健康食品をはじめとした健康サポート製品を展開しています。同社が販売する「Pitsole」は、浮指やかかと体重に着目した特許技術採用※２のスタイルサポートインソールで、足元から歩行姿勢をサポートすることで快適な歩行を実現します。2022年４月の販売開始以降、カラーやサイズの拡充を図り、累計販売数は250万足を突破しており、幅広い層からご支持いただいております。

インソール市場は、健康意識の高まりや、加齢・生活習慣に伴う慢性的な足部疾患の増加を背景に今後拡大していくことが予測されております。2034年には、市場規模が1.3兆円※３を超えることが見込まれており、ヘルスケア領域における存在感はかつてないほど高まっています。

こうした中で、バッカスでは日ごろより「Pitsole」をご愛用いただいているお客様の「一段上のサポート力が欲しい」という声にお応えし、足膝の負担軽減にも期待ができる「Pitsole PLUS」を６月17日より新たに数量限定で販売する運びとなりました。

本商品は理学療法士・学術博士である蒲田 和芳氏監修のもと開発され、足の中央・内側・外側のアーチとヒールカップのインソール構造において特許※１を取得。従来の「Pitsole」よりも厚みを増し、アーチサポート構造で足元を支えることにより、ホールド感を保ちながら歩行が可能となり、正しい歩行姿勢をキープすることで、体型ケアや疲労感緩和が期待できます。今後もバッカスは、多くのお客様の声に耳を傾け商品開発に努めてまいります。

※１：特許第5263880号

※２：特許第5498631号CCLP理論、特許第6799881号アシトレ理論

※３：参照「足用整形インソール市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（既製およびカスタマイズ）、材料別（熱可塑性樹脂、エチレン酢酸ビニル（EVA）、フォーム、複合炭素繊維、その他）、用途別（医療、スポーツ・アスレチックス、個人）、年齢層別（成人および小児）、流通チャネル別（病院薬局、小売店、オンラインストア）、地域予測、2026-2034」（FORTUNE BUSINESS INSIGHTS）

＜商品特徴＞

特徴１：特許取得※1の構造

足の中央・内側・外側のアーチ部分とヒールカップの構造において特許を取得しており、３つのアーチを面で支えることで、歩行姿勢をサポートします。

特徴２：理学療法士監修のインソール

骨格を正しい位置で支えることを意図して、歩行時の衝撃によるストレスを緩和し、足膝への負担軽減をめざした設計にしています。

特徴３：見た目と履き心地の高級感

表面はスウェード素材を採用。従来の「Pitsole」よりも厚みを増し、アーチサポートと踵を支えるヒールカップでホールド感を大幅に向上しています。

＜学術博士／理学療法士 蒲田 和芳氏コメント＞

Pitsole PLUSは、「足のアーチ構造そのものにアプローチする」という思想のもと、従来モデルから大きく進化させています。特に注目しているのが、足部の３次元構造の要石ともいえる“立方骨”のサポートです。筋肉をつぶすことなく立方骨を適切に支えることで、縦・横・外側といった複数のアーチが連動し、本来あるべき立体的な足のバランスを引き出すように設計しました。これにより、単なるクッション性や局所的な補正ではなく、「足全体が機能的に働く状態」を目指しています。従来のPitsoleで培った考え方をベースにしつつ、より精度高く、より本質的なアプローチへとパワーアップさせた点が最大のこだわりです。

◆プロフィール

・理学療法士とアスレティックトレーナーとして30年以上の臨床経験。

・オリンピックに帯同した経験を持ち、トップアスリートの怪我や高齢者の変形性関節症に至るまで、幅広い関節の不調を治療した経験を有する。

＜商品概要＞

商品名 ：Pitsole PLUS（ピットソールプラス）

カラー ：ブラック

サイズ ：23～23.5cm

24～24.5cm

25～25.5cm

26～26.5cm

価格 ：6,980円（税込7,678円）

購入方法 ：下記URLよりご購入いただけます。

バッカス公式サイト(https://bacchus-inc.jp/shop/products/N-PITSOLE-PTP-23_ec)

■バッカス 会社概要

会社名：株式会社バッカス

代表者：代表取締役社長 志賀 勇佑

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階

ＵＲＬ：https://company.bacchus-inc.jp/

＜商品に関するお問い合わせ先＞

バッカス受付窓口

電話番号：0570-200-722

受付日時：平日9:00～18:00（土、日、祝休み）

■セレス 会社概要

会社名：株式会社セレス

代表者：代表取締役社長 都木 聡

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階

ＵＲＬ：https://ceres-inc.jp/