医療機器メーカー向けeQMS「QMSmart」が第101回日本医療機器学会大会 メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ2026にて「最高大賞″The Absolute Best″」を受賞

株式会社Berry

医療機器メーカーの株式会社Berry（本社：東京都台東区、代表取締役：中野 裕士）が開発・提供するeQMSソフトウェア「QMSmart（キューエムスマート）」は、2026年6月5日、一般社団法人日本医療機器学会が主催する第101回日本医療機器学会大会 メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ2026において、最高大賞"The Absolute Best"を受賞しましたことをお知らせいたします。

本賞は、医療機器の安全性・品質向上、および医療現場や会員企業の業務効率化に最も貢献し、今後の医療機器産業の発展を牽引する先進的な出展・取り組みを総合的に評価して選定される、大会長賞にあたるものです。

■選定理由

主催者である一般社団法人日本医療機器学会からは、選定理由として以下の評価をいただきました。

当社が自社の乳児用頭蓋形状矯正ヘルメット製造において培った徹底的な品質管理体制を基盤に、会員企業の品質管理業務を効率化する革新的なeQMSソフトウェアを開発・提示した点を高く評価。単なるシステムの提供に留まらず、製造業者としての当事者目線が活かされた実効性の高いソリューションであり、医療機器業界全体の品質マネジメントシステムの高度化と業務効率化に大きく寄与するものとして、最高大賞"The Absolute Best"への選定に至った、とのことです。

■受賞を受けて

当社は今後も「あらゆる人が必要な時に必要な医療が受けられる社会の実現」をパーパスに掲げ、医療機器メーカーとしての当事者目線を活かしながら、医療機器の品質・安全性の向上と医療現場の業務効率化に貢献してまいります。

■受賞概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/113536/table/59_1_af85fd2ff0f9e175ce43e58c8fefaff6.jpg?v=202606171051 ]

■QMSmartの主な機能

1. 文書管理

規定・SOPから苦情処理表などの記録まで、すべて電子化。 キーワード検索で必要な情報に瞬時にアクセス。 電子署名、ユーザー権限管理、監査ログなどコンプライアンスに準拠。

2. 品質イベント管理

CAPA・逸脱・苦情・内部監査などの品質イベントをクラウド上で一元管理。 各種イベントの進捗状況、関連記録や履歴が一目でわかる。 柔軟なイベントテンプレートであらゆる品質イベントに対応。

3. 教育訓練

文書改訂などに紐づく教育訓練の計画から受講管理まで一元化。 オンラインテストの自動採点や受講状況のモニタリング機能で、教育訓練の手間を大きく削減。 受講者ごとの受講記録も簡単に確認できます。

4. AIによる支援機能

文書のAI規制チェック：QMS省令、ISO 13485などの規制適合性を自動でチェック。 根本原因の自動分析：苦情等の品質情報や過去の類似事例データをもとに根本原因を深掘り。 オンラインテストの自動生成：文書からオンラインテスト問題を自動生成し、教育資料の作成時間を大幅に短縮。

株式会社Berryについて

株式会社Berryは、「あらゆる人が必要な時に必要な医療を受け られる社会の実現」をミッションに掲げ、3Dプリント技術と3Dデータ解析を活用した乳児向け頭蓋形 状矯正ヘルメット「ベビーバンド」の製造・販売を行っています。 全国270施設以上の医療機関に導入(2026年6月現在)。自社開発・製造の現場で蓄積した知見をもとに、 医療機器業界の課題解決にも取り組んでいます。 医療機器品質マネジメント規格「ISO 13485:2016」および情報セキュリティ規格「ISO/IEC 27001:2022 (ISMS認証)」を取得。品質・安全・情報管理の三軸で、信頼できる医療機器の提供体制を構築しています。

設立：2021年7月

所在地：東京都台東区元浅草3丁目7-1 住友不動産上野御徒町ビル4階

代表取締役：中野 裕士

事業内容：医療機器の製造販売 / ソフトウェアの設計開発

コーポレートサイト：https://www.berryinc.co.jp/

薬事情報ナビ：https://yakuji-navi.com/

QMSmart：https://service.qm-smart.com/