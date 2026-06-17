インスタベース、貸会議室「ビジョンセンター」全拠点を掲載開始

株式会社Rebase

株式会社Rebase（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 海）が運営するレンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase（インスタベース）」は、サンフロンティアスペースマネジメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：音道 慶太郎）が東京都心部・横浜エリアで展開する貸会議室「ビジョンセンター」全20拠点・385スペース掲載を開始しました。約360名を収容できる会議室・ホールを備え、大型セミナー・研修、検定試験、展示会などの会場として法人ニーズに対応します。

インスタベースは、商談や会議に加え、セミナー・研修や検定・資格試験、展示会など、大人数が一堂に集まる用途でも利用されています。一方で、こうした利用に対応できる大型スペースの掲載は限られており、選択肢の拡充が求められていました。この課題を解消するため、大規模な会議室・ホールを構えるビジョンセンターの全拠点を掲載しました。東京都心部・横浜エリアの主要駅周辺を中心に、約360名を収容できる会場を含む385スペースが予約可能となり、大人数での催しにも幅広く対応いたします。

ビジョンセンターは全スペースに専任スタッフが常駐しているため、手厚い運営サポートを受けることができます。フリーWi-Fiやオンライン会議用機器などの設備完備はもちろんのこと、机・椅子のレイアウトは事前相談の上で無料設営が可能なため、主催者の運営・準備の負担を最小限に抑えられます。このように大人数で集える高品質なスペースの幅を広げることで、企業や団体の活動をより力強くサポートします。

インスタベースは今後も、幅広い施設との連携を通じて利便性の高いサービス・機能提供を目指してまいります。

「ビジョンセンター」掲載先はこちら(https://www.instabase.jp/search?owner_uids%5B%5D=6752458507)

「ビジョンセンター」について

ビジョンセンターは、サンフロンティアスペースマネジメント株式会社が首都圏に展開する貸会議室ブランドです。東京・八重洲・丸の内、新宿、新橋・虎ノ門、赤坂・市ヶ谷、品川・田町・浜松町、横浜・みなとみらいといった主要エリアの駅近に拠点を構え、大型の会議室・ホールを有人対応で提供しています。セミナー・研修、検定・資格試験、展示会、パーティなど幅広い用途に対応し、レイアウト設営の無料対応やフリーWi-Fi・オンライン会議用機器など、設備・サポートも充実しています。

公式サイト：https://www.visioncenter.jp

「instabase」について

インスタベースは、日本最大級のレンタルスペースのマッチングプラットフォームです。貸し会議室、セミナー会場、レンタルスタジオ、レンタルキッチン、レンタルサロンなど、30分間からどなたでも簡単に予約できるレンタルスペースを全国で47,000件以上掲載しています。年間サイト訪問者数は、3,200万人を超え、幅広い年代の方々にご利用いただいています。

公式サイト：https://www.instabase.jp(https://www.instabase.jp/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=visioncenter)

法人向けプラン「instabase for Business」：

https://go.instabase.jp/business(https://go.instabase.jp/business?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=visioncenter)

株式会社Rebase 会社概要

Rebaseは「Where It Starts / ことのはじまり」をビジョンとして掲げ、世界中の至るところで様々な「こと」が生まれ、あふれている状態を目指します。そのために、「Get Together / 和をひろげる」をミッションとし、人が集い、出会い、交流することで「和」を広げていきます。

コミュニティイベントサービス「TOIRO(https://toiro.com/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=visioncenter)」で集うきっかけを生み出し、レンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase(https://www.instabase.jp/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=visioncenter)」で集まる場を提供しています。

会社名：株式会社Rebase

所在地：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル3F

代 表：代表取締役 佐藤 海

会社設立：2014年4月

事業内容：マッチングプラットフォーム事業

URL：https://www.rebase.co.jp(https://www.rebase.co.jp/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=visioncenter)

会社説明動画▶︎はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=YprQVyydXWM?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=visioncenter)