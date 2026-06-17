BIRKENSTOCK 渋谷コンセプトストアが7月1日にオープン

Birkenstock Japan 株式会社

多様な文化と感性が交差する街、渋谷に、BIRKENSTOCKのパーパスに基づく哲学とクラフトマンシップを体現する新たな拠点が誕生します。今年オープンした心斎橋、京都に続く6店舗目となるコンセプトストアとして、日本におけるフットベッドブランドとしての存在感をさらに高めながら、BIRKENSTOCKの世界観を発信していきます。

2026年7月1日(水)、BIRKENSTOCK 渋谷コンセプトストアがオープンいたします。多様な価値観が集い、新たなカルチャーを生み出してきた渋谷。常に新しいトレンドや人の流れを受け入れてきたこの街は、あらゆる人へフットベッドを届けることを使命としてきたBIRKENSTOCKのフィロソフィーと共鳴します。このたび誕生するコンセプトストアは、国内13店舗目となる直営正規店です。池袋、心斎橋、京都と、今年すでに3店舗の直営店をオープンしているBIRKENSTOCKにとって、日本におけるブランドの存在感をさらに高める新たな拠点となります。

BIRKENSTOCKが追求する“自然な歩行”の理念を背景に、渋谷コンセプトストアでは、かつて川が流れていた渋谷の記憶と、現在も多くの人が行き交う街の流れを重ねた「Flow（流れ）」をテーマに、空間を構成しています。内装には、輪切りの原木が連なるベンチと陳列台、バージンコルクの壁面など、自然に存在する表情を店内の随所に取り入れています。さらに、製品の中心であるコルクラテックスのフットベッドのように波打つコルクの棚板や、シグネチャーであるボーンパターンを用いたステンレスメッシュ、レザースツールなど、素材そのものの質感を活かしながら、ブランドのアイデンティティを象徴する形やパターンを店内に展開しています。フット＆ボディケアライン「Care Essentials」を体験できるスペースには、水を想起させるグリーンのタイルを用い、流れるような形状によって、ケアの時間に寄り添う柔らかな表情を加えています。

自然由来の素材が持つ豊かな表情と、流れや一定のリズムが感じられる空間では、都市の喧騒のなかでひと息つき、フットベッドを通してBIRKENSTOCKが提案する自然な歩行に触れていただけます。店内では、夏の必需品ともいえるサンダルをはじめ、クロッグやシューズ、最新コレクションからプレミアムライン「1774」、天然成分で作られたこだわりのケアライン「Care Essentials」からシューケア用品まで、多彩なラインナップをご紹介します。

深化し続けるブランドの魅力を発見できるBIRKENSTOCK 渋谷コンセプトストアで、クラフトマンシップの息づくBIRKENSTOCKの製品をぜひご体験ください。

オープンを記念して、製品を22,000円（税込）以上お買い上げいただいた方へ、今年50周年を迎えるBOSTONと40周年を迎えるLONDONをモチーフにしたトートバッグをプレゼントいたします。トートバッグはそれぞれ数量限定となり、なくなり次第終了となります。

BIRKENSTOCK 渋谷コンセプトストア

オープン日2026年7月1日(水) ※7/1(水)は16:00までの営業となります

所在地東京都渋谷区神南1丁目20-7

営業時間11:00-20:00

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ビルケンシュトック・ジャパン カスタマーサービス

Tel:0476-50-2626

www.birkenstock.com/jp