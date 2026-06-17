日本HP、HyperXブランド認知向上を目的に「ドラゴンクエスト40周年記念展」に特別協賛

株式会社 日本HP

News Highlights

- 40周年記念展の一部コンテンツにHyperXブランドの最新ゲーミングPCを提供- 「ドラゴンクエスト」シリーズ作品を快適にプレイできる最新PCと周辺機器を会場内に展示- HyperX公式Xにて40周年記念展の招待券やグッズのプレゼントキャンペーンを展開

株式会社 日本HP（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：岡戸 伸樹）は、ゲーミングマスターブランドをHyperXに統合し、2026年1月以来、ゲームプレイヤーにおけるブランド認知度を高める様々な施策を展開しています。そしてこのたび、株式会社スクウェア・エニックスと株式会社東北新社が主催するドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』に特別協賛が決定しました。

HyperXはブランド強化に向け、今年4月にプロeスポーツ チーム「FENNEL（フェンネル）」とのパートナーシップ（https://jp.ext.hp.com/accessories/personal/hyperx/fennel/）を通じたHyperX周辺機器の提供や若年層ゲームプレイヤー支援プログラム「For Future Project」を共同展開しています。また、6月1日にはゲーミングテクニックやゲームの楽しさを共有できる公式コミュニティサイト「ゲーミングネーション（https://gaming-nation.jp.ext.hp.com/）」を立ち上げ、メンバー交流やHyperX製品に関する最新情報の提供を開始しています。

ドラゴンクエスト40周年記念展の特別協賛にあたり、日本HPは「ドラゴンクエストVR RIDE」をはじめとした一部コンテンツにHyperXブランドの最新ゲーミングPCを提供します。また、HyperXブランドの最新PCと周辺機器を会場内に展示し、「ドラゴンクエスト」シリーズ作品を快適にお楽しみいただけるセットアップとして紹介します。（展示品でゲームプレイはできません。）

〈展示予定製品〉

HyperX OMEN MAX 45L Gaming Desktop

HyperX OMEN OLED 34 Gaming Display

HyperX Origins 2 Pro 65 ゲーミングキーボード

HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless ゲーミングマウス

HyperX QuadCast 2 S コンデンサーマイク USBマイク

HyperX Cloud Alpha 2 Wireless ゲーミングヘッドセット

HyperX OMEN MAX 45LHyperX OMEN OLED 34HyperX Origins 2 Pro 65HyperX Pulsefire Haste 2 Core WirelessHyperX QuadCast 2 SHyperX Cloud Alpha 2 Wireless

また、会期前はHyperXの公式Xアカウント（@HyperXjapan(https://x.com/HyperXjapan?s=20) ）にて、本イベントの招待券やイベントオリジナルグッズのプレゼントキャンペーンを実施します。

『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』のイベント会場限定で販売する図録では、HyperXブランドの新たなキービジュアルを使用した広告を掲載します。本キービジュアルには、HyperXゲーミングPCブランドアンバサダー 岸大河氏、HyperXブランドアンバサダー 倉持由香氏を起用しました。「Show Your Game ― ルールを決めるのは、自分だ。」というコンセプトのもと、幅広くゲームを楽しむ方に向けたゲーミングPCと周辺機器を提供するHyperXブランドとして、ゲームの楽しみ方やプレイスタイルを自ら選び取るプレイヤーの主体性を肯定し、その選択そのものに価値があるというブランドメッセージを表現しています。

なお、本キービジュアルは今後、HyperXの各種マーケティング活動にも活用していく予定です。HyperXは今後も、プレイヤーそれぞれの個性や価値観を尊重し、ゲーム体験のさらなる価値向上に貢献します。

〈イベント概要〉

イベント名：ドラゴンクエスト40周年記念展

『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』

開催期間：2026年7月17日（金）～9月6日（日）※会期中無休

開催時間：11:00～21:00（最終入場19:59）

開催場所：東急プラザ原宿「ハラカド」4階MAZE、2階COVER

東京都渋谷区神宮前6-31-21

東京メトロ各線「明治神宮前（原宿）」駅 出口4・7から徒歩1分

JR山手線「原宿」駅 徒歩4分

施設HP：https://www.tokyu-plaza.com/harakado/

※2027年初春に大阪での開催も予定しています。

主催：株式会社東北新社/株式会社スクウェア・エニックス

制作：株式会社東北新社

協力・監修：株式会社スクウェア・エニックス

技術協力：株式会社オムニバス・ジャパン、PROTOTYPE Inc.、Brogent Technologies Inc.

特別協賛：株式会社 日本HP

権利表記：(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C) SUGIYAMA KOBO

Ⓟ SUGIYAMA KOBO

〈ドラゴンクエストとは〉

「ドラゴンクエスト」シリーズは、プレイヤー自身が主人公となり、世界を脅かす魔王を倒すために壮大な冒険物語を紐解いていくという、日本を代表するロールプレイングゲーム（RPG）です。1986年にファミリーコンピュータ用ソフト『ドラゴンクエスト』を発売して以来、全世界でシリーズ累計9,700万本以上の出荷・ダウンロード販売を達成しています。

◆ゲーミング製品に関する情報は、以下のURLを参照してください。

https://jp.ext.hp.com/gaming/personal/

◆製品写真ライブラリ（画像データは以下のURLからご覧になれます。）

https://jp.ext.hp.com/info/newsroom/library/gaming/

HPについて

HP Inc.（ニューヨーク証券取引所：HPQ）は、未来の働き方（Future of Work）を支援する世界的なテクノロジーリーダーです。180カ国以上で事業を展開し、ビジネスの成長とプロフェッショナルの充実した働き方を促進する、革新的なAI搭載デバイス、ソフトウェア、サービス、サブスクリプションを提供しています。

＃ ＃ ＃

文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

◆お客様からのお問い合わせ先（記事掲載時のお問い合わせ先もこちらでお願いいたします。）

カスタマー・インフォメーションセンター

TEL：0120-436-555

ホームページ http://www.hp.com/jp/