日傘に信頼という付加価値を。傘専門メーカーの機能に、QUICKCAMPが惚れ込んだ理由

株式会社YOCABITO

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（本社：岐阜県岐阜市、代表：菅野祐介）が運営するアウトドアブランド

QUICKCAMP（クイックキャンプ）と、株式会社小川（本社:愛知県名古屋市、代表取締役:小川恭令）との別注晴雨兼用折りたたみ傘のコラボが実現。

タープを張るように、日陰を持ち運ぶ。そんな感覚で手軽に使える一本を求め、確かな品質を誇る傘専門メーカーのモデルとQUICKCAMPがコラボ。

猛暑で生活するすべての人へ、日傘を持ち歩くって当たり前な夏の過ごし方を提案します。

▼QUICKCAMPとは

「外遊びをもっと身近に」をコンセプトに、日常の延長でアウトドアを簡単に楽しめるアイテムを提案するブランドです。

設営の簡単さはもちろん、持ち運びの軽快さ、そして「行こう！」と思い立ったその時に出かけられる「クイックな気持ち」を大切にしています。本格的すぎない、でも機能的。

ピクニックや公園遊びのように、誰もが自然体で外の空気を感じられる心地よい時間をお届けします。

「日差しが強いから外出を諦める」のではなく、自由に外歩きを楽しんでほしい。

そんなQUICKCAMPの想いと、傘の専門家として「使う人の快適さ」を追求し続ける株式会社小川の真摯な姿勢が共鳴し、コラボが実現。

アウトドアの知見から日陰の重要性を知る私たちが選んだのは、老舗メーカーが長年培ってきた完成された品質です。

日傘を特別な道具ではなく、お気に入りのキャンプギアのように愛着の持てる「おでかけの相棒」へと。両社のノウハウが合致したこの一本で、夏の移動をポジティブなものに変えていくことを目指しています。

▼ゼロアンドとは

天候から受けるストレスや使用時のストレスを軽減し、誰にでも楽に使える、誰にとっても心地よいウェザーグッズを提供する。ゼロアンドはそんな想いから目的に生まれたブランド。

機能面だけではなく、年齢も性別も役割も関係なく自分自身が心地よくいられること、ユーザーの快適な生活そのものをデザインしていく。

ゼロアンドはそんなウェザーライフを提案します。

製品紹介

片手でワンタッチ開閉。荷物が多くてもスムーズ操作

荷物で手が塞がっている時や、車への乗り降りも、ボタン一つのワンタッチ操作でスマートに。

従来の自動開閉傘にありがちなボタンの固さはなく、軽い力でスムーズに動作します。

片手がフリーになることで、荷物の多い時でもストレスなく、日常のあらゆるシーンで行動の幅が広がります。

しっかりしているけど軽い

自動開閉機能を搭載しながらも、重さはわずか252g。高機能な骨組みを採用することで、耐久性を維持しつつ軽量化を実現しました。バッグの中に常備していても負担にならず、一日中持ち歩く旅行やフェス、毎日の通勤・通学でも快適に使用可能。毎日サッと取り出せる、持ち運びのしやすさにこだわりました。

肩までしっかりカバー。強い日差しも雨もしっかりガード

広げると直径100cmのワイドサイズ。強い日差しを遮るのはもちろん、急な雨でも肩や背負ったリュ ックまで濡らさない安心の大きさです。優れた撥水加工を施しているため、激しい雨もしっかり弾きます。天候に左右されず体と荷物を守り抜く、頼れるスペックを誇ります。

使った後もストレスなし。さっとまとめて、すぐ収納

使い終わった後の収納しやすさも追求しました。収納バッグは開口部を大きく設計し、急いでいる時もスムーズに片付けられます。また、留め具にはニットや衣服に絡まりにくい面ファスナーを採用。

繊細な素材を傷つける心配がなく、お気に入りの服を着ている時でも、安心して毎日使い続けられる工夫が詰まっています。

途中で止まる安心設計。ゆっくり収納できる自動開閉

傘を縮める途中で手を離しても、中棒が飛び出さない安全構造です。一度に押し込む必要がないので、少ない力で段階的に収納可能です。

遮光100％・UVカット100％。日差しも雨もこれ1本

完全遮光100％、UVカット率100％を実現し、降り注ぐ太陽光と紫外線を徹底ガード。内側には漆黒のブラックコーティングコーティングを施し、地面からの照り返しも吸収します。

高い遮熱効果で持ち運べる木陰のような涼しさを提供し、頭皮や肌を熱ダメージから守るため、熱中症対策にも非常に有効です。

アクセントになる反射テープデザイン

夜道や雨天時の視認性を高める、反射テープをデザインのアクセントとして採用。アウトドアブランドらしい実用的なディテールが光ります。

さらに、指をかけたくなるライムカラーのシリコンタブを装備。シンプルになりがちな傘のアクセントとして 個性を引き立てます。

選びやすい2色展開

清潔感のあるコットンホワイトは、ライムカラーと反射板のアクセントが映える華やかな仕上がり。

一方ニュームーンブラックは、男性でも抵抗なく、日常に馴染むシックで落ち着いたカラーリング。

性別や年齢を問わず、スタイルに合わせて選べる2色をラインナップ。大切な人へのギフトとしても最適なカラー展開です。

製品紹介

【製品名】QC×-0& 晴雨兼用折りたたみ自動開閉日傘

【展開寸法】100cm×長さ57.5cm

【収納寸法】28.5cm

【重量】約252g（収納袋を除く）

【構造部材】ポリエステル100% 裏面：ブラックコーティング

【内容品】本体、収納袋

【価格】オープン価格（税込参考価格：4,990円）

販売店舗URLは下記にてご確認ください。（6月15日より予約販売開始）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/outdoor/6000000147152?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=higasa楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/esports/6000000147152/?variantId=6000000147152&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=higasaAmazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0H29131NR/ref=nosim?tag=yocabito-22&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=higasaYahoo! :https://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000147152.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=higasa

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