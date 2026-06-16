【ダイヘン】「防災用蓄電池パッケージ」がJECA FAIR 2026製品コンクールで「国土交通大臣賞」を受賞

株式会社ダイヘン

当社の「防災用蓄電池パッケージ」がJECA FAIR 2026製品コンクールにおいて「国土交通大臣賞」を受賞いたしましたのでお知らせします。

本コンクールは、展示会「JECA FAIR 2026（第74回電設工業展）」に展示された製品の中で、技術的優位性、社会的貢献度、着想、将来性や市場性等の観点で優れている製品を表彰するものです。

防災用蓄電池パッケージは、常用・非常用兼用のリチウムイオン蓄電池を採用した非常用電源として国内で初めて消防認定を取得した製品です。停電等の非常時には消防・防災設備や避難設備等への電力供給を担い、平常時は電気料金の削減や再生可能エネルギーの活用拡大に貢献します。今回の審査では、防災・減災と脱炭素化に貢献することが高く評価され受賞に至りました。

▲受賞ロゴ

なお、今回の受賞により当社の「防災用蓄電池パッケージ」は、本年4月に受賞したジャパン・レジリエンス・アワード2026「内閣総理大臣賞」に続く連続受賞となりました。

当社は今後も、国土強靭化や脱炭素化等の社会課題解決に資する製品開発に一層努めてまいります。

■お問い合わせ先

▲防災用蓄電池パッケージ

株式会社ダイヘン EMS事業部 企画部 TEL：06-7175-8599

■関連情報

・ニュースリリース「防災用蓄電池パッケージ」を市場投入(https://www.daihen.co.jp/newinfo_2025/news_251202.html)

・ジャパン・レジリエンス・アワード2026で「内閣総理大臣賞」を受賞(https://www.daihen.co.jp/newinfo_2026/news_260421.html)

・JECA FAIR 2026製品コンクール 受賞製品一覧(https://www.jecafair.jp/event/concours.php)