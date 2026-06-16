外国人留学生の採用を目指す姫路市企業を支援　パソナ 「外国人留学生向け合同企業説明会」に向けた企業向け出展案内オンラインセミナーを6月30日に開催

株式会社パソナグループ

株式会社パソナは、姫路市より受託した「令和8年度外国人留学生向け合同企業説明会実施業務」の一環として、今年9月に開催予定の合同企業説明会に出展を検討する企業を対象にした「出展ご案内セミナー」を6月30日（火）にオンラインで開催いたします。

日本では少子高齢化に伴い、労働力人口の減少が進む中、特に都市圏外の地域においては若手人材の獲得は喫緊の課題となっています。そうした中、日本に留学する外国人留学生は、日本文化への理解や語学力、国際感覚を兼ね備えた人材として、企業のグローバル化や多様性のある職場づくりなど、幅広い分野での活躍が期待されており、姫路市内企業においても外国人材採用への関心が高まっています。

本事業は、姫路市および播磨圏域の企業の魅力を外国人材に伝える機会を創出するとともに、外国人材には地元企業を知ってもらうことで就職機会の拡大へ繋げることを目的としています。

この度開催する「出展ご案内セミナー」では、事業概要や趣旨の説明に加え、昨年度の開催実績や外国籍人材採用の流れ、在留資格に関する基礎知識等について解説します。外国人材の採用・活躍推進に関心をお持ちの企業の皆さまは、ぜひご参加ください。

◆出展ご案内セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16751/table/2243_1_f298dcf7cf0391145a95799f03959607.jpg?v=202606160751 ]

◆「外国人留学生向け合同企業説明会」概要

日時：2026年9月30日（水）10：30～16：00

場所：アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター)

兵庫県姫路市神屋町143ｰ2

出展企業：姫路市内、播磨圏域連携中枢都市圏内の企業で、外国人留学生等の採用を検討している企業

参加：外国人留学生（大学3、4年生・専門学校生等）

詳細：詳細は下記URLをご確認ください。

https://himejijobfair.net/