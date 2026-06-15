「テレビ局に行けばいろいろ頂戴できた」やくみつるの“収集癖”に小島瑠璃子もドン引き「まずいことやってるなって気持ちはあるんですか？」　やくみつるの超激レア「珍品コレクション」に衝撃査定...！

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#3を、2026年6月11日（木）夜11時より放送いたしました。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”です。今年2月に特別番組として全3話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定いたしました。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届けます。

■「テレビ局に行けばいろいろ頂戴できた」やくみつるの“収集癖”に小島瑠璃子もドン引き「まずいことやってるなって気持ちはあるんですか？」

6月11日（木）放送の#3では、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画に、毒舌コメンテーターでありながら“珍品コレクター”としての顔を持つやくみつるが登場しました。番組スタッフが自宅を訪れると、「自分にしか集め得ないようなものを集めるのが私の使命」と語るやくの自宅には、常軌を逸したコレクションがズラリ。松井秀喜氏の「マメの皮」や、松井氏が横浜スタジアムで当時乗っていた愛車「シボレー・バン」を駐車する際にぶつけて割れた「ガラス片＆その破片で作った指輪」など、驚愕の品々が披露されます。さらに、ドラマ『ロングバケーション』が放送されていた頃に採取したという木村拓哉の「ブローで落ちた毛髪」や、長嶋茂雄さんが2001年のキャンプで飲んでいたという「飲みかけの水」といった衝撃の珍品が次々と飛び出し、「テレビ局に行けば、手ぶらで帰ってこないでいいわけですから。いろいろ頂戴できましたね」と、驚きの収集方法を明かしまた。スタジオにそれらのコレクションが持ち込まれると、MCの小島瑠璃子は「ご自身がなかなかちょっと…まずいことやってるなって気持ちはあるんですか？」と直球の質問を投げかけます。これに対し、やくは「真顔で聞かないでください」と苦笑いしつつ、「そりゃあ、後ろめたさのほうが勝りますよ」と本音をポロリとこぼし、スタジオの笑いを誘いました。

【動画】やくみつるの珍品コレクション(https://x.com/i/web/status/2064987403522306458)

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■“国民的スターの毛髪”や“野球界レジェンド飲みかけの水”など、やくみつるの超激レア「珍品コレクション」に衝撃査定...！

そんな自慢の「珍品コレクション」を査定に持ち込んだやくは、自宅取材で番組スタッフから「ジャスティン・ビーバーの髪の毛が1本407万円で売れた」と知らされた際、「ジャスティン・ビーバーが407万っていうのを基準にすると、木村さんの髪は415万くらいにはなるんじゃないですか？」「キムタクのほうが遥かに上」と予想していました。しかし、専門家たちによる査定が行われると、提示された金額は「0円」「2000円」、そして商業用カツラのグラム単価から算出された「0.18円（100g 1800円）」という非情な結果に。この衝撃の査定額に、MCの吉村崇も「やくさん、いい加減にしてくださいよ」と思わずツッコミを入れました。さらに、これらのコレクションを売って「博物館を作りたい」と展望を語ったやくのため、番組は“家全体のコレクション”を一斉査定。やくが売ってもいいと思える金額のボーダーラインを「5000万円」と設定し期待が高まる中、3名の専門家たちから出された査定額は「100万円」「250万円～」「500円～1700円」と、こちらも予想を大きく下回る結果に。まさかの査定額にやくも愕然とする中、「250万円～」と査定した1人が「とりあえず500万円」と机の上に札束をドンと積み上げる波乱の展開を迎えます。 果たして、目の前に積まれた500万円の現金を前に、やくが下した決断とは…！？気になる全貌は、現在ABEMAにて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

【動画】国民的スターの髪の毛に415万円の価値!?(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2064987967500984477)

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■ABEMAオリジナルバラエティ『資産、全部売ってみた』（全5話）番組概要

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番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2051

PR映像：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p501

＜#0＞

配信URL： https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p480

＜#1＞

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p101

＜#2＞

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p102

＜#3＞

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p103

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/