コクヨのコーポレートサイトが世界的デジタルアワード「Webby Awards 2026」で「Webby People′s Voice」賞を受賞

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、コクヨのコーポレートサイトのWebコンテンツ「好奇心を人生に / Curiosity is Life 」が世界で最も権威ある国際的なデジタルアワード「Webby Awards 2026」において、一般投票で選出される「Webby People's Voice」賞を受賞したことをお知らせします。

「好奇心を人生に / Curiosity is Life 」は、コクヨが120周年を迎えた2025年10月2日に公開した特設のWebコンテンツです。代表製品の1つであるキャンパスノートを軸に、当社が120年間の歩みで届けてきた製品や想い、新たに制定したコーポレートメッセージ「好奇心を人生に」を掲げて実現したい未来などを、3Dアニメーションでポップかつエモーショナルに表現しています。

この度、世界70カ国以上から13,000件超の応募が集まった「Webby Awards 2026」のWebsites & Mobile Sites部門（Corporate Communications）に、「好奇心を人生に / Curiosity is Life 」がノミネート。同部門内で一般ユーザーからの投票1位を獲得し、「Webby People's Voice」を受賞しました。

受賞の詳細：https://winners.webbyawards.com/2026/websites-and-mobile-sites/general-desktop-mobile-sites/corporate-communications/377358/kokuyo-curiosity-is-life

＜好奇心を人生に / Curiosity is Lifeについて＞

公開：2025年10月2日

制作：mount inc.

企画：コクヨ、mount inc.

URL：https://www.kokuyo.com/special/curiosity-is-life/

1．Webby Awardsについて

Webby Awards（ウェビー賞）は、「インターネット界のアカデミー賞」とも称される、世界で最も権威ある国際的なデジタルアワードです。1996年に創設され、2026年に30周年に迎えた同アワードは、Webサイト、アプリケーション、映像、SNSキャンペーンなど、オンライン領域の優れたクリエイティブを表彰しています。

詳細：https://www.webbyawards.com/

2. コクヨ コーポレートサイトについて

当社のコーポレートサイトは、2025年10月2日に全面リニューアルしました。120周年を迎えたことを機に、文具、オフィス家具・空間、オフィス向け通販と拡大した事業のWebサイトを一本化し、「WORK &LIFE STYLE Company」としての姿を表現しています。

コクヨ コーポレートサイト：https://www.kokuyo.com/

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