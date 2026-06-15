「楽天ペイ」、「楽天ペイ給与受取」で最大3%還元になるキャンペーンを実施

楽天ペイメント株式会社

楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」において、「楽天ペイ残高で給与を受け取った方限定！もれなくお支払い額がさらに1.5%還元！」キャンペーンを2026年6月15日（月）から8月3日（月）まで実施することをお知らせします。

本キャンペーンでは、エントリー期間中にエントリーのうえ、「楽天ペイ給与受取」（注1）で給与を受け取った方を対象に、「楽天ペイ」アプリで「楽天ペイ残高」（注2）を利用したすべての支払い額の1.5%を還元します。「楽天ペイ」アプリでは通常のポイント還元プログラムにより最大1.5%が還元（注3）されるため、本キャンペーンと併せて最大3%の還元となります。

なお、ポイントの進呈には条件があり、特典のポイント（期間限定ポイント含む／上限あり）にも条件があります。詳細はキャンペーン概要またはキャンペーンページをご確認ください。

「楽天ペイ給与受取」は、給与の一部または全額を「楽天ペイ残高」で受け取ることができるサービスです。受け取った「楽天ペイ残高」は「楽天ペイ」加盟店での支払いや、「楽天市場」「楽天トラベル」「楽天モバイル」など楽天グループのサービスや、税金や公共料金の支払いに利用できる（注4）ほか、楽天証券での投信積立などにも利用できます。また、「楽天ペイ」アプリの送付機能を使って家族や友人に手数料無料で簡単に送ることも可能です。

楽天ペイメントは、キャッシュレス決済を利用できる機会を拡大し、よりおトクで利便性の高い決済体験を利用者に提供すべく、サービスの向上を図っていきます。

（注1）「楽天ペイ給与受取」については以下の詳細ページをご確認ください。

https://cash.rakuten.co.jp/rpay/digitalpayroll/employee/

（注2）「楽天ペイ残高」は、「楽天キャッシュ【基本型】」「楽天キャッシュ【プレミアム型】」「楽天キャッシュ【プレミアム型】（給与）」の総称および総額です。「楽天ペイ給与受取」で受け取るのは「楽天キャッシュ【プレミアム型】（給与）」です。

（注3）

ポイント還元には条件があります。以下の詳細ページをご確認ください。

https://pay.rakuten.co.jp/topics/pointprogram/

（注4）対象の自治体や事業者については以下の詳細ページをご確認ください。

https://pay.rakuten.co.jp/topics/invoice-payment/

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57042/table/754_1_5c91fd20e039849bae3a0f0868a94a73.jpg?v=202606151051 ]

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

以上