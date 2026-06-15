桑木志帆 ブリヂストンゴルフのギアで国内女子ツアー5勝目！

ブリヂストンスポーツ株式会社

6月11日～14日に六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）で行われた国内女子ツアー「宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント」において、首位からスタートしたボール・クラブ・用品契約の桑木志帆が、最終日3バーディ、1ボギーの70ストロークでプレーし、通算19アンダーとして、今季国内女子ツアー2勝目、通算5勝目を挙げました。

今回の優勝により、7月30日開幕のメジャー大会「AIG Women's Open」への出場資格も獲得しています。なお、4位にはボール・クラブ・用品契約の鶴岡果恋、6位タイにはボール・用品契約の荒木優奈が入りました。

また、6月12日～14日に上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部（長野県）で行われたステップ・アップ・ツアー「ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース」において、首位からスタートしたボール・用品契約の福田萌維が、最終日4バーディ、1ボギーの68ストロークでプレーし、通算15アンダーでプレーオフへ進み、1ホール目をバーディとして、ステップ・アップ・ツアー初優勝を挙げました。

今後も当社契約選手の活躍にご注目ください。

【優勝コメント】

宮里藍サントリーレディスオープンで優勝し、今季2勝目、通算５勝目を挙げる事ができてとてもうれしいです。今週もTOUR B XSのイエローボールを使ってピンを狙ったショットからたくさんのバーディに繋げる事ができました。これからも海外・国内の試合で結果を残せるように頑張りますので引き続き応援よろしくお願いします。

【優勝コメント】

ルートインカップ上田丸子グランヴィリオレディースでステップ・アップ・ツアー初優勝を挙げることができました。ブリヂストンのTOUR B Xのお陰で、積極的なプレーをすることができました。

これからもレギュラーツアーでの優勝を目指して頑張りますので、応援よろしくお願いします

◆ゴルフボールの商品情報詳細は下記URLよりご確認ください。

https://jp.golf.bridgestone/bs-products/ball/bsg/xxs(https://jp.golf.bridgestone/bs-products/ball/bsg/xxs)