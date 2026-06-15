英語コーチング『プログリット』、多様な学習スタイルに応える「紙の英単語帳」を受講生向けにリリース

株式会社プログリット

英語学習プラットフォームの株式会社プログリット（本社：東京都港区浜松町、代表取締役社長：岡田 祥吾、証券コード：9560）は、この度、英語コーチングサービス『プログリット』の受講生向けに、オリジナルの『プログリット英単語帳』を制作し、販売を開始したことをお知らせいたします。日々の学習はアプリを基本としつつも、「時にはデジタル環境から離れて学習に集中したい」といったニーズにお応えすべく、新たな選択肢として本教材をご用意いたしました。

当社が提供する英語コーチングサービス『プログリット』の受講生は、専用の学習アプリを用いて日々の学習と進捗管理を行っています。スキマ時間を活用した効率的な学習を実現しており、単語学習においても、ピン留め機能によるスムーズな復習など、デジタル教材の利便性を活かした語彙習得が可能です。

一方で、「就寝前や休日はスマートフォンから離れて集中したい」「英単語は紙の方が覚えやすい」といったお声もいただいておりました。当社は、アプリによる学習を主軸としながらも、受講生の多様な学習スタイルに柔軟に対応すべく、この度、ご希望に応じてご活用いただけるオプション教材として、紙の英単語帳を制作いたしました。

■『プログリット英単語帳』3つの特長

1. アプリと完全連動した学習設計

収録単語のラインナップや日々の学習範囲の区切りは、学習アプリと完全に連動しています。外出先ではアプリ、自宅では紙といったように、学習のペースを崩すことなくデジタルとアナログを迷いなく使い分けることができます。

また、各単語には赤・黒のチェックボックスを配置し、「要復習の単語」を紙面上で可視化できる構成になっています。

2. 英→日・日→英の両方向を鍛えるセパレートレイアウト

「左ページは英語のみ（単語・フレーズ）」、「右ページは日本語のみ（フレーズ訳・詳細）」と完全に分離したレイアウトを採用しています。

この設計に合わせて従来の「赤シート」を廃止し、「PROGRITオリジナルしおり」を付属。しおりで片側を隠す仕様とすることで、英→日・日→英の双方向からスムーズに語彙力を鍛えることができます。

3. 実務直結の「実践ショートフレーズ」を収録

単語ごとに5～6語のビジネス短フレーズを掲載。該当の単語と結びつきの強い語をセットで赤字表記することで、実践で「すぐ使える」単語力の習得を促進します。

【掲載例】 resource（資源）

allocate resources to the new project（新しいプロジェクトに資源を割り当てる）

※実際の紙面では「allocate resources」のまとまりが赤字表記

■ 今後の展望

プログリットは今後も、テクノロジーを駆使した効率的な学習環境の提供を軸としながら、日々のコーチングから見える学習の課題やフィードバックをもとに、より成果に繋がる学習体験を追求してまいります。多様な学習ニーズに対し、これまでにない新たな付加価値を創造し続けることで、ビジネスパーソンの英語力向上を支援してまいります。

■ 商品概要

・商品名：プログリット英単語帳

・提供開始日：2026年5月15日

・対象：プログリット受講生・卒業生

・種類：全4種類（１. Entry / Basic、２. 500 / 600 level、３. 700 / 800 level、４. 990 level）

・価格（税抜）：990 level 1,500円／その他 2,500円

・サイズ：B6判

・収録単語：英語コーチングサービス『プログリット』受講生向け学習アプリと同一ラインナップ

・販売方法：クローズドサイトにて販売

<ご購入・ご利用に関する注意事項>

・ご購入方法について：ご購入をご希望の受講生の方は、担当コンサルタントにご連絡ください。卒業生の方は、下記メールアドレスまでご希望の旨をお知らせください。

info@progrit.co.jp

・音声データについて：本商品に音声データ（CDやダウンロード音声）は付属しておりません。英単語の音声は学習アプリ『My PROGRIT』にてご確認いただけます。

・卒業生の方のご利用について：継続コースをご受講されておらず、アプリの利用がない場合は、音声をご確認いただけませんのであらかじめご了承ください。

■ 英語コーチングサービス『プログリット』について

専任のコンサルタントがマンツーマンでサポートし、短期間で英語力を伸ばす英語コーチングサービスです。一人ひとりに最適な学習法を提案し、学習時間を確保するためのコーチングや日々のフォローを行うことで、最後までやり遂げられるよう伴走。全国13校舎およびオンラインで展開しており、累計受講者数は26,000名を突破しています。

■ 株式会社プログリット 会社概要

公式サイト :https://www.progrit.co.jp/

「世界で自由に活躍できる人を増やす」をミッションに、本気で英語力を身につけたい方をサポートするサービスを提供。英語コーチングサービス「プログリット（PROGRIT）」を主軸とし、サブスクリプション型英語学習サービスも展開しています。サブスクサービスの現在のラインナップは、リスニング力を上げる「シャドテン（SHADOTEN）」、スピーキング力を上げる「スピフル（SUPIFUL）」、AI英会話「ディアトーク（DiaTalk）」、英単語学習『プロワーズ（ProWords）』。2022年9月、創業6年で東証グロース市場上場。

・会社名 株式会社プログリット（英語名：PROGRIT Inc.）

・代表者 代表取締役社長 岡田祥吾

・設立 2016年9月6日

・所在地 東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア11階

・URL https://about.progrit.co.jp/

プログリット（PROGRIT）：https://www.progrit.co.jp/

シャドテン（SHADOTEN）：https://www.shadoten.com/

スピフル（SUPIFUL）：https://www.supiful.jp/

ディアトーク（DiaTalk）：https://www.diatalk.com/

プロワーズ（ProWords）：https://prowords.progrit.co.jp/

法人向け英語研修（PROGRIT FOR ENTERPRISE）：https://business.progrit.co.jp/

X： https://twitter.com/PROGRIT

・事業内容 英語コーチングサービスの開発・運営、サブスクリプション型英語学習サービスの開発・運営