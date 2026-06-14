【川崎ブレイブサンダース】桶谷大ヘッドコーチ就任のお知らせのお知らせ

株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース

このたび川崎ブレイブサンダースでは、2026-27シーズンのヘッドコーチとして桶谷大氏の就任が決定しましたので、お知らせいたします。



桶谷ヘッドコーチは、リーグ全体の競争環境が激化しめまぐるしく変化する中にあっても、5年連続でファイナルへ導いた実績を持ち、2026年からは男子日本代表ヘッドコーチの重責も担う「勝つこと」を誰よりも知る指揮官です。また、これまで率いた多くのクラブで就任初年度から劇的に再建・躍進させてきた圧倒的な手腕を誇ります。



戦術面ではリバウンドを中心とした強固なインサイドを土台とし、ロスターの強みを最大限に活かしてチームでボールを動かす連動性のあるオフェンスを作り上げます。



全員が自己犠牲をいとわず40分間ハードワークを貫くその哲学は、川崎が目指す「TEAM BASKETBALL」「BE BRAVE」と深く共鳴し、この度ヘッドコーチへ就任することとなりました。自立と共生によってウィニングカルチャーを植え付け、若手のポテンシャルを引き上げながら、川崎を次のステージへ導いてくれることを期待しています。

桶谷大ヘッドコーチ プロフィール

桶谷ヘッドコーチからのコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60239/table/77_1_020b685bd914178a02412a03b81a6768.jpg?v=202606141251 ]

サンダースファミリーの皆さま、はじめましてヘッドコーチに就任しました桶谷です。



伝統あるサンダースの良きカルチャーを継承しつつ、次世代に繋がるチームを創って行きたいと思いますので共に戦っていきましょう！



Go Thunders⚡️