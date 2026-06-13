ビョン・ウソク、『The Secret Library』ソウル公演完売！アジアツアーへの期待高まる

株式会社 J HARMONY



ビョン・ウソクが、アジアツアーの最初の開催地であるソウルで、ファンクラブ先行販売のみでのファンミーティング全席完売を記録し、成功的なスタートを切りました。

7月4日・5日にソウル・蚕室室内体育館にて開催される『2026 BYEON WOOSEOK ASIA FANMEETING TOUR in SEOUL』は、6月12日午後8時よりグローバルファンクラブ「WOO CHE TONG 」の1STメンバーシップ会員を対象に実施された先行販売のみで全席完売を記録しました。俳優単独のファンミーティングとしては異例の規模となる会場での開催にもかかわらず、短時間で全公演が完売し、ビョン・ウソクの圧倒的な人気と高い集客力を改めて証明しました。

今回のファンミーティングは、ビョン・ウソクがファンと共に積み重ねてきた大切な記憶を振り返りながら新たな思い出を紡いでいく特別な空間「The Secret Library」がコンセプトに展開されます。ビョン・ウソクが、どのようなステージと物語で忘れられない時間をプレゼントするのか、大きな期待が寄せられています。

本ツアーはソウル公演を皮切りに、バンコク、横浜、台北、シンガポール、マニラ、ジャカルタ、香港などアジア主要都市を訪れ、世界各国のファンとの交流を続けていく予定です。ソウル公演の先行販売から熱い反響を呼んでおり、今回のアジアツアー全体への期待もより一層高まっています。

日本では9月5日・6日の2日間、Kアリーナ横浜にて約2年ぶりとなるファンミーティングを開催します。ソウル公演のチケットを瞬く間に完売させた熱気は国境を越え、日本公演へと続くことが期待されています。すでに日本のファンからも大きな関心が寄せられており、今回のアジアツアーのさらなる盛り上がりに注目が集まっています。



ビョン・ウソクに関する最新情報は、日本公式Xにてご確認ください。



BYEON WOOSEOK JAPAN OFFICIAL Ｘ

https://x.com/WooSeok__JP