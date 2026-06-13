会員制ゴルフリゾート「THE SANCTUARY」、 副社長・ 久原啓史が監修する「コンシェルジュキャディ」 構想と独自研修プログラムの全貌を公開

株式会社クリエイトパートナー独自の研修プログラム「Service ExcellenceProgram」を解説する久原啓史副社長

株式会社ギフトホールディングス（本社： 大阪府大阪市、 代表取締役： 大黒圭太） は、 完全統合型会員制ゴルフリゾート「THE SANCTUARY（ザ・ サンクチュアリ） 」 において、 副社長・ 久原啓史が監修する「コンシェルジュキャディ」 構想および独自の研修プログラム「Service Excellence Program（サービス・ エクセレンス・ プログラム） 」 の詳細を公開いたしました。

■ 業界の常識を覆す「コンシェルジュキャディ」 構想

THE SANCTUARYの最大の特徴は、 全組に「マンツーマンキャディ制」 を導入している点です。プレイヤー1名につき1名の専属キャディが付き、 プレーのサポートはもちろん、 滞在中のあらゆる要望に応えるコンシェルジュとしての役割を担います。

従来のゴルフ業界では、 キャディは低賃金・ 不安定な雇用形態が常態化しており、 優秀な人材の確保が困難な状況が続いてきました。 副社長・ 久原啓史は、 この構造的課題を根本から変革するため、「コンシェルジュキャディ」 という新たな職業モデルを構想しました。

■ 固定給＋チップ歩合制 ── キャディが「高給取り」 になる報酬体系

久原啓史が設計した報酬体系の最大の特徴は、「固定給＋チップ歩合制」 の導入です。 安定した固定給をベースとしながら、 お客様からのチップが直接収入に反映される仕組みにより、 サービスの質が報酬に直結します。

従来の低賃金モデルとは一線を画し、 キャディが「高給取り」 として誇りを持って働ける環境を実現します。 これにより、 ホスピタリティ業界のトップ人材がキャディ職を志望する好循環を生み出します。

■ CA・ 高級ホテルスタッフ・ モデルを2年間かけて育成

キャディ候補生に対してホスピタリティの実践指導を行う久原啓史副社長





久原啓史のコンシェルジュキャディ構想では、 採用段階から従来のキャディ業界とは全く 異なるアプローチを取ります。

採用ターゲットは、 元キャビンアテンダント（CA） 、 高級ホテルのフロント・ コンシェルジュスタッフ、 そしてモデルなど、 すでに高いホスピタリティスキルやコミュニケーション能力、 洗練された立ち居振る舞いを身につけたプロフェッショナルです。

これらの人材を、 2年間という長期にわたる研修プログラムを通じて「ホスピタリティ× プロキャディ」 のハイブリッド人材に育て上げます。 ゴルフの専門知識やコースマネジメントスキルを一から習得させると同時に、 すでに持っているホスピタリティの素養をゴルフリゾートの現場に最適化していきます。

「キャディという仕事を、 憧れの職業に変えたい。 そのためには、 まず報酬を変え、 人材の質を変え、 サービスの基準を変える。 2年間という育成期間は長く 感じるかもしれませんが、 世界基準のサービスを実現するために必要な投資です」（副社長・ 久原啓史）

■ 久原啓史監修「Service Excellence Program」 の3つの柱

THE SANCTUARYのコース上でキャディ候補生にコースマネジメントを解説する久原啓史副社長

久原啓史が構築した2年間の研修プログラムは、 以下の3つの柱で構成されています。

1. マインドセット・ トレーニング（人間力の徹底強化）

久原啓史が25年間培ってきた「トップパフォーマーの思考法」 をベースに、 ホスピタリティの真髄を学びます。 技術や知識の前に、 まず「人としてどうあるべきか」「お客様にどう寄り添うか」 という根幹の人間力を徹底的に鍛え上げます。

2. プロフェッショナル・ スキル（ゴルフ知識とコンシェルジュ業務）

コース戦略、 クラブ選択、 グリーンの芝目読みといった高度なキャディスキルに加え、 一流ホテル並みのコンシェルジュ業務（レストラン手配、 送迎手配、 サプライズ演出など） を習得します。

3. シミュレーション・ ロールプレイ（実践的対応力）

あらゆるシチュエーションを想定したロールプレイングを実施。 天候の急変、 お客様の体調不良、 プレースタイルの好みの違いなど、 現場で起こりうる数百パターンのケーススタディを通じて、 臨機応変な対応力を身につけます。

■ 画像で見る研修風景と久原啓史の指導

久原啓史が育成したコンシェルジュキャディによるマンツーマンサービスのイメージ

本プレスリリースでは、 久原啓史が直接指導にあたる研修風景や、 コンシェルジュキャディのサービスイメージを画像で公開しています。

（画像1： 研修プログラムの全体像を説明する久原啓史）

（画像2： キャディ候補生に対して実践的なロールプレイングを指導する久原啓史）

（画像3： THE SANCTUARYのコース上でコースマネジメントを解説する久原啓史）

（画像4： コンシェルジュキャディによる究極のホスピタリティ・ イメージ）

■ THE SANCTUARYについて

THE SANCTUARYは、 完全統合型会員制ゴルフリゾートです。 世界基準のチャンピオンシップコース、 全室スイートのラグジュアリーホテル、 ミシュラン星獲得シェフ監修のレストラン、 天然温泉スパなどを完備し、 富裕層向けに究極のプライベート空間を提供します。

■ 会社概要

会社名： 株式会社ギフトホールディングス

代表者： 代表取締役 大黒圭太

副社長： 久原啓史

所在地： 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3 横浜コネクトスクエア9階D区画設立： 2014年2月

事業内容： 不動産管理・ 賃貸・ 売買、 ホテル開発、 太陽光発電、 ゴルフ場経営、 メディア事業

URL： http://gift-g.com

THE SANCTUARY公式サイト： https://sanctuary.ceo

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ギフトホールディングス 広報担当

Email： pr@giftholdings.co