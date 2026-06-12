【全国のイオンモールで開催】CHEERSと明治安田が、子どもたちの“感性”を育む体験ワークショップ『ふしぎの森のアトリエ(R)︎』を全国でスタート

CHEERS株式会社

「すべての子どもたちが、今と未来にワクワクできる社会」を目指すCHEERS株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：白井智子）は、明治安田生命保険相互会社（本社：東京都千代田区、執行役社長：永島英器）と共同で、子どもたちが五感を使って自由に表現を楽しむ体験型ワークショップ『ふしぎの森のアトリエ(R)︎』を、全国のイオンモールで開催してまいります。

本企画は2026年5月、名古屋（イオンモール新瑞橋）での開催を皮切りにスタートしました。6月以降は、つくば・高崎・佐賀・姫路・大阪・船橋などへと会場を広げ、全国の親子に“感性を育む体験”を無償でお届けしていきます。

■ 『ふしぎの森のアトリエ(R)︎』とは

『ふしぎの森のアトリエ(R)︎』は、森を探検しながら好きなものをみつけていくようなワクワクする心を大切に、子どもたちが自由に創作を楽しむ体験型ワークショップです。

大切にしているのは、「上手につくる」ことではなく、「やってみたい」という気持ちそのもの。天然石やドライフラワーといった自然の素材に触れ、色や手触りを楽しみながら表現する時間を通して、“感じる心”と“表現する力”をのびのびと育みます。

会場は、絵本の中に入り込んだような森の世界。遠くからでも子どもが「なんだろう？」と気になり、近づきたくなる空間として設計されています。

■ 実施内容～自然のカケラで、きみだけの小さなセカイをつくろう～

『ふしぎの森のアトリエ(R)︎』では、お花と石を使って、親子でオリジナルの作品づくりに挑戦。小さなシャーレの中に、自分だけのお気に入りの世界を表現します。

【つくり方は3ステップ】

1．天然石とドライフラワーから、心がときめくカケラを選ぶ

2．選んだカケラをシャーレに詰めていく

3．蓋を締めて袋に詰めて完成！

正解のない、自分の「好き」を見つける時間。どのカケラを選ぶかも、どう組み合わせるかも、すべて子どもたちの自由です。

創作後は、できあがった作品を手にしたお子さんを、プロカメラマンが撮影します（1日60名限定）。お写真は後日、『ふしぎの森のアトリエ(R)︎』オリジナルの台紙に入れてお渡しします。つくる体験そのものだけでなく、その時間を「かたち」として持ち帰れるのも、本企画の特徴です。

■ 開催概要

■ 全国のイオンで開催！2026年スケジュール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103468/table/29_1_301b7bca9074f7745881b6c550321735.jpg?v=202606130851 ]

2026年5月、名古屋（イオンモール新瑞橋）からスタートした本企画は、6月以降、全国のイオンモールへと会場を広げていきます。

■ 全国の親子に感性教育を無償で届けるワケ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103468/table/29_2_3b1e15b13f20096b8d591173da0b1023.jpg?v=202606130851 ]

AIと共に生きるこれからの時代、自分の感性で捉え、表現する力がますます大切になっています。文部科学省が推進するSTEAM教育でも、科学や数学と並んで芸術（アート）が柱のひとつに位置づけられ、感性教育の重要性が高まっています。

「子どもが小さいうちに芸術にふれる体験をさせたい」、そう願う家庭は少なくありません。一方で、子どもたちが実際にアートを体験できる機会はそれほど多くないのも実情です。

だからこそ私たちは、全国の子どもたちに感性教育を届け、「好き」や「やりたい」と出会う場所として、『ふしぎの森のアトリエ(R)』を立ち上げました。

このプロジェクトは、全国約3.7万人の営業職員とともに地域貢献を目指す「明治安田」、国内約1,800店舗を持ち多くの親子に愛される「イオンモール」、そして、子どもの体験格差の解消をめざし無償で体験を届ける「CHEERS」の3社が、それぞれの強みを活かして共同で運営しています。

『ふしぎの森のアトリエ(R)』で大切にしているのは、上手につくることよりも、子どものなかにある「好き」「これがいい」「やってみたい」という芽を、のびのびと育てることです。正解を教わるのではなく、自分の感性で選び、表現することを楽しんでほしい。どこよりも地域に寄り添い、子育てを応援したいと願う3社が、子どもたちの成長を応援する場としてつくったのが、この『ふしぎの森のアトリエ(R)』です。

私たちはこの活動を通じて、子どもたちがのびのびと輝ける未来を、これからもともに支え続けてまいります。

明治安田生命保険相互会社 会社概要

- 会社名：明治安田生命保険相互会社- 代表：執行役社長 永島 英器- 本社所在地：東京都千代田区丸の内2-1-1- URL：https://www.meijiyasuda.co.jp/

CHEERS株式会社 会社概要

【本件に関するお問合せ先】

- 会社名：CHEERS株式会社- 代表：白井 智子- 所在地：〒153-0051 東京都目黒区上目黒1丁目5-10- 事業内容：ブランディング事業、新規事業開発、研修事業など- URL：https://100will100cheer.com/

CHEERS株式会社 地方自治体連携担当：植村

問い合わせフォーム：https://forms.gle/kwo1gbUetJRonUfo8



