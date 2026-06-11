KPMGジャパン

KPMGジャパンは、知野 雅彦が2026年6月30日付で共同チェアマンを退任し、2026年7月1日以降は、現在共同チェアマンを務める山田 裕行が、引き続きKPMG ジャパンのチェアマンとしてその任にあたることとなりましたので、お知らせします。

また、知野は同日付で、KPMGアドバイザリーホールディングス株式会社 代表取締役社長、株式会社KPMG FAS 代表取締役、ならびにKPMGコンサルティング株式会社 代表取締役も退任いたします。

KPMGジャパンは、今後も監査、税務、アドバイザリーの各分野における専門性を結集し、クライアントおよび社会に対して、持続的な成長と価値創造に向けた取り組みを推進してまいります。

KPMGジャパンについて

KPMGジャパンは、KPMGインターナショナルの日本におけるメンバーファームの総称であり、監査、税務、アドバイザリーの3分野にわたる10のプロフェッショナルファームによって構成されています。クライアントが抱える経営課題に対して、各分野の専門家が知識とスキルを活かして連携し、KPMGのグローバルネットワークも活用しながら、価値あるサービスを提供しています。

日本におけるメンバーファームは以下のとおりです。

有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人、KPMGアドバイザリーホールディングス株式会社、KPMGコンサルティング株式会社、株式会社 KPMG FAS、株式会社 KPMG Forensic & Risk Advisory、KPMGあずさサステナビリティ株式会社、KPMGヘルスケアジャパン株式会社、KPMG社会保険労務士法人、株式会社 KPMG Ignition Tokyo