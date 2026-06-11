リバイス株式会社

リバイス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：松尾秀政、以下「当社」）は、株式会社プラウド（以下「プラウド社」）が提供しておりました保証サービス「プラウドアフター保証」につきまして、同社の破産手続における裁判所の許可を得た事業譲渡により、２０２６年６月１０日をもって当社が運営を引き継ぎましたことをお知らせいたします。

引き継ぎにあたり、ご加入のお客様にご不便・ご心配をおかけしないよう、継続したサービス提供に万全を期してまいります。

■ 引き継ぎの背景

リバイス株式会社は、プラウド社が提供していた「プラウドアフター保証」をはじめとする保証サービスの運営引き継ぎを完了いたしました。プラウド社が破産手続に入る中、事業の継続性を確保するために破産管財人の下で進められた事業譲渡により、当社が新たにその運営を担当することになりました。当社は、これまでプラウド社から業務委託を受けて「プラウドアフター保証」の修理受付やコールセンター等の実務を行ってきた実績があるため、裁判所の許可を得て、今回の事業譲渡を受ける運びとなりました。

■ 引き継ぎ対象について

今回の事業譲渡の対象は、**「プラウドアフター保証」のみ**となります。

■ お客様へのサービスについて

当社はお客様の保証契約を守ることを最優先に考え、引き継ぎを決断いたしました。

「プラウドアフター保証」にご加入のお客様へ提供するサービスは、従来通り変わりなくご利用いただけます。

お客様に安心してご利用いただけるよう、引き続き誠実に対応してまいります。

- 保証内容、保証料金、保証期間：変更ありません

- 保証料のお支払い方法、お引き落とし名義：変更ありません

- プラウドペイに関するお取り扱い：引き続きご利用いただけます

- 修理のお申し込み、「プラウドマイくる」アプリ：これまでどおりご利用いただけます

■ 今後について

当社は、保証サービスを通じてお客様の大切なカーライフを守ることを使命と考えております。

今後もお客様が安心して「プラウドアフター保証」をご利用いただける環境を維持するため、必要な対応を誠実に進めてまいります。

ご不明な点がございましたら、「プラウドマイくる」アプリのお問い合わせ窓口（画面右上の「？」→「お問い合わせ」）までご連絡ください。

【会社概要】

会社名：リバイス株式会社

代表者：代表取締役 松尾 秀政

所在地：東京都港区赤坂４丁目３-５ 清峰堂ビル

URL：https://revise.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

リバイス株式会社 広報担当：西塚

お問い合わせ：https://revise.co.jp/