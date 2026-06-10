リアルな対話で京都企業の魅力に触れる

京都府

■ 京都府では、インターンシップやオープンカンパニ―の受入れを希望する京都企業35社が出展する企業説明会を6月20日に開催いたします。

■ 企業説明については、後日オンデマンド配信も行います。

１ 開催概要

◆日 時：令和8年6月20日（土）13時30分～16時30分

◆場 所：イオンモールKYOTO Sakura館4階 Kotoホール（京都市南区西九条鳥居口町1番地）

◆内 容：

１.福利厚生の充実に取り組んでいる35社が集結(参加企業は別添チラシ参照)

２.インターシップやオープンカンパニーを検討している学生が、受入れ先を気軽に探すことができるよう対面式で実施

３.企業説明をオンデマンドでも配信

令和8年6月29日（月）～8月31日(月)の間、希望する学生に限定配信

【同時開催】

・理系学生を求める企業(5社)が出展する「理系人材ジョブ博」を同時開催

２ 対象者 インターシップ・オープンカンパニーを希望する大学生等

３ 参加方法 特設サイト https://www.kyoto-is.jp/event/jobfair/r080620/ から参加予約

※参加無料、当日予約も可能

４ 主催等

主催：京都府、京都ジョブパーク、京都企業人材確保センター、京都府中小企業人材確保推進機構（京都府商工会議所連合会、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、（一社）京都経営者協会、（一社）京都経済同友会、（公社）京都工業会、日本労働組合総連合会京都府連合会、京都労働局、京都府、京都市、京都府市長会、京都府町村会）

協力：(一社)京都中小企業家同友会

＜参考：昨年の開催実績＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5484/table/1088_1_4e46afa7c6f5911109a917a3af1c3225.jpg?v=202606101051 ]

＜参考：昨年の参加企業＞

６月７日(土) https://www.kyoto-is.jp/event/jobfair/r070607/

11月22日(土) https://www.kyoto-is.jp/event/jobfair/r071122/