【そごう広島店】岡田謹製あんバタ屋が6月16日(火)より、そごう広島店に期間限定オープン。東京駅で大人気なこだわりのあんバタースイーツをご用意いたします。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社: 北海道千歳市、代表取締役社長：上村 成門)は、2026年6月16日(火)～2026年6月29日(月)の期間、そごう広島店にて『岡田謹製 あんバタ屋』を期間限定出店いたします。本催事では看板商品『あんバタパン』を数量限定でご用意。また、催事限定商品『あんバタガレット宇治抹茶』など、多彩なあんバタースイーツをご用意いたします。

出店概要

■ 出店期間：2026年6月16日(火)～2026年6月29日(月)

■ 出店時間：10時～20時（そごう営業時間に準ずる）

※営業時間が変更になる場合がございます。

■ 開催場所：そごう広島店B1 催事場

■ 住所：広島県広島市中区基町6-27

【催事会場限定】宇治抹茶の薫りが引き立てる「あんバタガレット宇治抹茶」

詳細を見る :https://www.sogo-seibu.jp/hiroshimaあんバタガレット宇治抹茶

発酵バターの旨味を存分に活かしたガレット生地に、香り高い『宇治抹茶』がしっかりと引き立ちます。北海道千歳産『えりも小豆』を使用した岡田謹製『餡子』の豊かな風味と滑らかな口当たり、さらにひと口ごとに広がる発酵バターの芳醇なコクと香りが特徴です。上品に調和した『宇治抹茶』の香りが、全体の味わいを引き立てる一品に仕上げました。

【商品名】あんバタガレット宇治抹茶

【内容量】5個

【価 格】2,160円（税込）

【季節限定】一番人気と季節限定の品を詰め合わせた「あんバタフィナンシェ宇治抹茶アソート」

あんバタフィナンシェ宇治抹茶アソート

フィナンシェから立ち上るバターの芳醇な香りと、岡田謹製「あんバタ屋」が誇る餡子の妥協なき風味と滑らかな口当たり。これらの魅力を逃さぬよう高温で香ばしく焼き上げ、土産にもふさわしい洒落た一品に仕上げました。薫り高い宇治抹茶と焦がしバターのコクが調和する季節限定『宇治抹茶』との2種詰め合わせです。

【商品名】あんバタフィナンシェ宇治抹茶アソート

【内容量】12個（あんバタフィナンシェ 6個、あんバタフィナンシェ 宇治抹茶 6個）

【価 格】3,240 円（税込）

【看板商品】岡田謹製 「あんバタパン」

あんバタパン

岡田謹製の特製餡子には、たいへん希少な北海道千歳産『えりも小豆』を厳選して使用しております。惜しみなく丁寧に炊き上げることで、豊かな風味と上品な口当たりを実現。その餡子をふくよかな生地に包み込み、さらに塩味をきかせたバタークリームを合わせることで、贅沢な一品に仕上げました。

【商品名】あんバタパン

【内容量】１個

【価 格】345 円（税込）

【販売日】2026年6月23日（火）～2026年6月29日（月）

※数量限定販売。無くなり次第、販売終了させていただきます。

「岡田謹製 あんバタ屋」ブランド概要

あんバタパンあんバタフィナンシェ宇治抹茶あんバタガレット

「文明開化とともに訪れた『餡子とバター』の感動を再び」をテーマに、2020年、東京に誕生した“あんバタースイーツ専門店”。連日完売となる「あんバタパン」をはじめ、手土産として人気の「あんバタフィナンシェ」など、数々のヒット商品を展開しています。

餡子には希少な北海道千歳産「えりも小豆」を使用し、風味豊かで口当たりの良い味わいに仕上げました。塩味の効いたバターとの組み合わせで、洒落たお土産にも最適な一品をお届けします。

2026年4月には、3号店もオープン。東京土産の新しい定番を目指し、これからも“あんバタースイーツ”の魅力を発信してまいります。

会社概要

ブランドサイトURL :https://anbataya.jp/公式インスタグラム :https://www.instagram.com/okadakinsei/

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90

創業：1996 年 4 月

資本金：8,000 万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。