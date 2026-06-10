法人様向け アートリース事業「ARTalive」近日始動のご案内～企業・医療・教育・公共空間への更なるアート導入でよりWell-beingな社会を目指して～

法人様向け アートリース事業「ARTalive」

一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構

(一社)夢洲新産業・都市創造機構の事務局を担っている(株)健康都市デザイン研究所によるアートリース事業「ARTalive」は、企業・医療・福祉・教育・公共空間などに対し、一定期間作品を貸し出すことで、空間の質を高め、人々の感性や心に働きかけることを目指します。同時に、アーティストとの架け橋となり、アート制作支援の輪を拡げ、誰もが輝けるインクルーシブな社会の実現を目指します。

リース事業によってアート作品を身近なものとして日々に普及させ、アートの力でよりWell-beingな 社会を目指すと共に、アートと共に生きる豊かな未来を創り上げ、世界の発展に貢献できれば幸いです。

アートの力でWell-beingな社会を

私たち「ARTalive」は、アートを通じて 「感性」「共生」「空間」「支援」がつながる社会を目指します。それは、誰もが心地よく、創造的に、支え合いながら生きられる Well-being な未来です。

障がいの有無にかかわらず、創造力を尊重する社会へ

私たち「ARTalive」は、障がいのある方を「特別な存在」として扱うのではなく、「一人のアーティスト」として自然に受け入れ、等しく尊重することを理念としています。

アートは、表現する人の個性や感性そのものです。

障がいの有無にかかわらず、すべての人が持つ創造力は社会にとって大切な価値であり、その力を循環させることで、より豊かな未来を築くことができます。

事業ミッション

感性が響き合い、共創が循環するWell-beingな時空間を目指し、5つの柱を掲げます。

事業概要と事業特長

アートを通して時空間の質向上と利用者のWell-beingを促進し、 多様性・包摂・文化共創を実現します。

「ARTalive」は、アートを通じて時空間に新たな価値をもたらすと同時に、社会的な共感と文化的な豊かさを育む取り組みです。

ベテラン作家、若手アーティスト、ダイバーシティを体現する多様な表現者の 作品を活用することで、企業の空間が「感性のある場」として生まれ変わり、社員や来訪者の心に響く体験を提供いたします。

また、アートリースという柔軟な仕組みにより、空間の目的や季節に応じた作品で、継続的に新鮮な印 象と社会的価値を発信できます。



「ARTalive」は、貴社の理念や社会的姿勢を体現する「共感のメディア」です。

貴社の空間にふさわしいアートのご提案を、心を込めてお届けいたします。

ご利用案内につきましては「ARTalive」HP公開と共にお知らせいたします。

お問い合わせにつきましては随時承っております。

【 お問い合わせ先 】株式会社健康都市デザイン研究所

https://www.kenkotoshi.com/index.html

Email：info@art-alive.jp TEL：06-6136-8800

株式会社健康都市デザイン研究所が事務局となり活動を行っております一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構HPも是非ご覧下さいませ。

一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構HP :https://yumeshimakikou.org/