次世代を担う最先端VR・AR・MR技術が集結する「XR・メタバース総合展」に出展

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、「メタバース」や「デジタルツイン」など、生活や社会を革新していく技術として注目が集まるXR技術に特化した展示会「第6回 XR・メタバース総合展 夏」に出展いたします。本展示会は、2026年6月17日（水）から19日（金）まで、東京ビッグサイト西展示棟にて開催されます。

当ブースでは、発売前の最新ARグラスおよび『XREAL One シリーズ』を中心に、XREALが提案する次世代の空間コンピューティング体験を実際に装着してお試しいただけます。大画面映像体験、ゲーム・エンターテインメント利用、ビジネスシーンにおけるXR活用など、ARグラスが日常と産業にもたらす新しい可能性を体感いただける展示を予定しています。

≪出展概要≫

第6回XR・メタバース総合展 夏

日時：2026年６月17日（水）～6月19日（金） 10時～17時

場所：東京ビッグサイト西展示棟 （東京都江東区有明３丁目１１－１）

主催：RX Japan合同会社

小間番号：22-18

展示内容：XREAL 1S、XREAL One Pro、関連アクセサリーおよびAR体験デモ

■オープンセミナーにも登壇

イベント内のオープンセミナーにて、XREAL株式会社 製品戦略・エコシステム責任者の高天夫が登壇。ARグラスを軸に、空間コンピューティングの進化とXREALの製品戦略、今後のエコシステム展開について紹介します。

日時：テーマ１：6月17日（水）12時20分～12時50分

テーマ２：6月 18日（木）13時30分 ～ 14時

テーマ１：AI時代の感官革命-空間を、知能で塗り替える。

テーマ２：XREALの哲学と軌跡：なぜ我々はARにこだわり、世界のトップランナーであり続けるのか

会場：展示ホール内特別会場

参加費・申込：無料・事前申込不要

※発表概要は詳細ページよりご確認ください。都合により講演内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※事前に展示会場入場のための来場登録をお願いします。

（https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/conference/ex-presentation.html#/sessions）

■XR・メタバース総合展とは？

XR・メタバース総合展は、XR（AR・VR・MR技術の総称）およびメタバースを活用するサービス・技術が一堂に出展する日本最大級の専門展です。XR・メタバース導入を検討している企業の販促・経営・DX推進部門のほか、製造業、建築、不動産、メディア・エンターテインメントなど、幅広い業界の来場者が参加します。

2026年夏展は「第6回 XR・メタバース総合展 夏」として、2026年6月17日（水）から19日（金）まで東京ビッグサイト西展示棟で開催され、コンテンツ東京をはじめとする関連展示会も同時開催されます。

（https://www.xr-fair.jp/hub/ja-jp/about.html)

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業です。

物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

XREALは、ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL One」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/

■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan

note https://note.com/xreal_jp