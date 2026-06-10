DreamCore独自AIエージェント、世界最高峰AI「Claude Fable 5」を統合。自社技術 × 世界最強モデルで、ゲーム生成AIが新次元へ

株式会社NEIGHBOR

株式会社NEIGHBOR（本社：東京都、代表取締役CEO：ノトフ、以下NEIGHBOR）が運営するAIゲームプラットフォーム「DreamCore」は、米Anthropic社が2026年6月9日（米国時間）に発表した最新AIモデル「Claude Fable 5」を採用したことを発表します。

Claude Fable 5は、Anthropic社が「ほぼすべてのベンチマークで最先端」と位置づける同社史上最高性能のフラッグシップモデルで、特にソフトウェアエンジニアリング領域において世界最高水準の能力を持つとされています。DreamCoreは、この最新モデルを独自開発のゲーム制作AIエージェントの中核処理に組み込み、ゲーム生成の品質・速度・複雑さのすべてを一段引き上げます。

世界最先端のAIモデルが発表された翌日にプロダクションへ導入する。このスピードこそが、AIの進化がそのままプロダクトの進化に直結するDreamCoreの強みです。

※Claude Fable 5の適用は順次対応にて段階的にロールアウトしてまいります。対象機能・対象プラン・対応リージョンは予告なく変更となる場合があります。

Web版：https://dreamcore.gg/

iOSアプリ：https://apps.apple.com/us/app/dreamcore-ai-game-builder/id6752317521

■ Claude Fable 5とは

Claude Fable 5は、Anthropic社が開発した最新世代のAIモデルです。Anthropic社の発表によれば、以下の特長を持ちます。

・ほぼすべてのベンチマークで最先端の性能（同社発表）

・ソフトウェアエンジニアリング、知識業務、ビジョン、科学研究で卓越した能力

・米決済大手Stripe社の報告では「数ヶ月の工程を数日に圧縮」、5,000万行規模のコードベース移行を1日で完了

・複雑で長期的なタスクの自律性が従来モデルを上回るエージェント能力

ゲーム生成は、コード・ロジック・ビジュアル・サウンドが絡み合う、AIにとって最も総合力が問われるタスクのひとつです。Claude Fable 5の世界最高水準のコーディング能力とエージェント能力は、DreamCoreのゲーム生成と極めて高い親和性を持ちます。

■ Claude Fable 5の採用で実現すること

DreamCoreは、独自開発のゲーム制作AIエージェントにClaude Fable 5を組み込むことで、以下の進化を実現します。

より複雑なゲームが、一度の指示で生まれる

複数キャラクターの相互作用、ステージ進行、スコア・アイテム管理など、これまで複数回のやり取りが必要だった複雑なゲームロジックを、より少ない対話で正確に生成できるようになります。生成されるコードの品質向上

世界最高水準のコーディング能力により、生成されるゲームの安定性・動作品質が向上。「作ったけれど思い通りに動かない」が減り、遊べるゲームに到達するまでの時間が短縮されます。長い対話でも、文脈を見失わない

エージェント能力の向上により、「さっき作ったキャラをボスにして」「最初のステージの雰囲気に戻して」といった、長い制作セッションの中での文脈理解がより正確になります。ユーザーの「こうしたい」への追従精度向上

あいまいな指示や感覚的な要望に対する解釈力が向上し、初心者でも思い描いたゲームにたどり着きやすくなります。

■ 「最新モデルを最速で」--DreamCoreのハイブリッドAI戦略

DreamCoreの中核は、自社開発のゲーム制作特化型AIエージェントです。このエージェントは、コード生成・画像生成・3Dモデル生成・サウンド生成といった役割ごとに複数のAIモデルを使い分ける設計になっており、世界最高水準のモデルが登場すれば、即座に取り込める柔軟なアーキテクチャを備えています。

今回のClaude Fable 5の発表翌日採用は、この設計思想の証明です。NEIGHBORは特定モデルに依存することなく、その時点で世界最高のモデルを適時取り込みながら、ゲーム制作領域に特化した独自のAIスタックを進化させ続けます。

ユーザーにとってこれは、「DreamCoreを使い続けるだけで、常に世界最先端のAIでゲームが作れる」ことを意味します。

■ 提供状況（※順次対応）

Claude Fable 5の適用は、本日より順次対応にて展開します。

・第1段階：新規ゲーム生成処理への適用開始

・第2段階：複雑なゲームロジック・3Dゲーム生成への適用拡大

・第3段階：法人向けプラン・教育機関向けプログラムへの展開

・第4段階：DreamCore iOSアプリ・海外ユーザー向け体験への最適化

※各段階のリリース時期は、安定性・品質を確認しながら順次決定いたします。一部機能は予告なく変更・延期となる場合があります。

■ コメント（株式会社NEIGHBOR 代表取締役CEO ノトフ）

「世界最高のAIが出たら、翌日にはDreamCoreに載っている。今回それを実際にやりました。AIの世界は数ヶ月単位でモデルの世代が変わります。その進化のスピードをそのままユーザーに届けられるかどうかが、AIプラットフォームの価値を決めると私たちは考えています。Claude Fable 5のコーディング能力は驚異的で、ゲーム生成の品質が体感できるレベルで変わります。『話すだけでゲームができる』体験は、世界最高のモデルと私たちの独自AIエージェントの組み合わせで、これからも最速で進化し続けます。」

■ 共創パートナー・ご相談を募集しています

DreamCoreは、独自AIエージェントによる「自然言語ゲーム生成」を軸に、投資家・パートナー企業・ブランド・メディア・教育機関の皆さまと共に、生成AI時代の新しいエンターテインメントを広げていきます。下記のいずれかにご関心のある方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

◆ 投資家・VCの皆さまへ（出資のご検討）

DreamCoreは、世界市場を見据えて準備を進めています。生成AI × ゲーム × ソーシャルという新しいカテゴリで、日本発・グローバル展開を目指す挑戦にご関心をお持ちの投資家・VCの皆さまからのご連絡をお待ちしています。

ご連絡先：info@neighbor.gg（件名に「出資検討」とご記入ください）

◆ 企業・ブランドの皆さまへ（協業・タイアップのご検討）

自社のIP・ブランド・キャラクターを活かした生成AIゲーム企画、プロモーション施策、ユーザー参加型キャンペーンなど、DreamCoreの技術を活用した共同プロジェクトを随時ご相談いただけます。テレビ東京との協業をはじめ、多様なクライアントとの実績があります。

ご連絡先：info@neighbor.gg（件名に「協業・タイアップのご相談」とご記入ください）

◆ ゲーム制作・受託開発のご依頼

「自社の周年企画でオリジナルゲームを作りたい」「番組・映画・イベントの告知を“プレイして広める”導線にしたい」「展示会・ポップアップでQRから即プレイできる体験コンテンツが欲しい」など、DreamCoreの技術を活用したカスタムゲーム制作を承ります。短納期・低コストで、貴社オリジナルのブラウザゲームを企画から実装までワンストップでお届けします。

ご連絡先：info@neighbor.gg（件名に「ゲーム制作のご依頼」とご記入ください）

◆ イベント・研修・体験教室の開催希望

企業向けAI研修（生成AIをゲーム制作で学ぶ実習型プログラム）、親子向けAI体験教室、学校・教育機関向けワークショップ、自治体・コミュニティイベントなどの開催をご検討の皆さま、ぜひご相談ください。受講者の年齢・人数・目的に合わせたカスタムカリキュラムをご提案します。

ご連絡先：info@neighbor.gg（件名に「イベント・研修のご相談」とご記入ください）

■ AIゲームプラットフォーム「DreamCore」について

DreamCoreは、テキストで指示を出すだけでブラウザ上にモバイル向けゲームを自動生成し、そのままプレイ・共有できるAIゲームプラットフォームです。

・スマホ1台・ブラウザだけで完結

・コーディング経験がなくても、AIとの対話でゲームを生成可能

・作成したゲームはURLでシェアでき、他ユーザーによるプレイや拡散、リミックスも可能

NEIGHBORは、DreamCoreを通じて、クリエイターとプレイヤーの境界が溶け合う新しいゲーム文化の創出を目指しています。

Web版：https://dreamcore.gg/

iOSアプリ：https://apps.apple.com/us/app/dreamcore-ai-game-builder/id6752317521

■ 会社概要

社名：株式会社NEIGHBOR

所在地：東京都千代田区神田佐久間町一丁目８番４号 アルテール秋葉原７０８

代表者：代表取締役 川本龍（ノトフ）

事業内容：

・AIゲームプラットフォーム「DreamCore」の企画・開発・運営

・企業・IPホルダー向けゲーム制作・キャンペーン企画

・ゲームを活用したマーケティング・コミュニティ施策の企画・運営

公式サイト：https://neighbor.gg

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社NEIGHBOR（DreamCore） 広報／事業開発

担当：川本龍

E-mail：info@neighbor.gg