日本の半導体市場規模は2034年までに632億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.40％で拡大する見込み

日本の半導体市場規模は2034年までに632億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.40％で拡大する見込み