日本の半導体市場規模は2034年までに632億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.40％で拡大する見込み
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日本の半導体市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の半導体市場：部品別、使用材料別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の半導体市場は2025年に423億米ドルと評価され、2034年には632億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.40%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺地域に半導体設計会社、研究機関、製造拠点が集中していることがその原動力となっています。メモリデバイスは重要な部品セグメントであり、日本のキオクシアホールディングスはNANDフラッシュメモリ技術において世界的に競争力のある地位を維持しています。ロジックデバイスと車載用マイクロコントローラは、自動車の電動化における日本のOEMの強みと、EVパワートレインおよび自動運転システムにおける先進半導体の重要な役割によって、最も急速に成長しているセグメントです。自動車エンドユーザーセグメントは、日本のOEMの電動化の加速と、先進運転支援システムおよびEVパワートレインアプリケーションにおける車載グレードのマイクロコントローラ、パワー半導体、センサーシステムの需要の高まりによって、最大かつ最も急速に成長しているアプリケーションカテゴリとなっています。
日本の半導体産業は、チップの設計、製造、材料、装置を網羅しており、半導体グレードのシリコンウェハー、フォトレジスト、特殊化学品、チップ製造装置において世界をリードする地位を占め、世界の半導体材料・装置需要の半分以上を供給している。この市場は、2021年以降、総額約4兆円という前例のない政府補助金に支えられた日本の国家半導体自給戦略によって牽引されており、TSMCやマイクロン・テクノロジーといったグローバルリーダーからの大規模な製造投資を呼び込む一方で、ラピダスなどの国内有力企業を育成し、次世代の2ナノメートルおよびサブ2ナノメートルチップの製造能力の開発を進めている。
電気自動車のパワートレインや再生可能エネルギーインバーターにおける炭化ケイ素（SiC）パワー半導体の需要急増、データセンターやエッジコンピューティングアプリケーションにおける高性能AI推論チップへの要求の高まり、そしてソニーセミコンダクターソリューションズが世界のCMOSイメージセンサー市場で圧倒的なシェアを誇るなど、日本のイメージセンサー技術が先進的なモビリティやスマートフォンアプリケーションにおいて果たす役割の増大も、市場形成に大きく貢献している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-semiconductor-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 政府投資とラピダス2nm開発プログラム
日本政府は、国内半導体産業の活性化を国家経済安全保障の最優先事項とし、最先端の製造能力を誘致し、国内製造の有力企業を育成するために、前例のない規模の公的資金を投入してきた。ラピダスは2025年7月にゲートオールアラウンド2nmテスト生産を開始した。これは2027年の商用歩留まりを目指す上での画期的なマイルストーンであり、TSMCとサムスンのみが2nmの実績ある能力を持つ時期に、日本が先進ロジックチップ製造市場に参入できる立場にあることを意味する。日本政府は2024年4月、ラピダスの2nm生産努力を強化するために5900億円を計上し、国家半導体活性化イニシアチブを通じて追加資金が継続的に投入されている。ラピダスに対する日本政府の支援は、IBMとの2nm半導体プロセス技術の共同開発を含む戦略的パートナーシップと相まって、日本が高価格帯で販売できる特殊で高付加価値のチップアーキテクチャを開発し、半導体サプライチェーンにおける国の戦略的自律性を支える立場にある。
日本の半導体市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の半導体市場：部品別、使用材料別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の半導体市場は2025年に423億米ドルと評価され、2034年には632億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.40%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺地域に半導体設計会社、研究機関、製造拠点が集中していることがその原動力となっています。メモリデバイスは重要な部品セグメントであり、日本のキオクシアホールディングスはNANDフラッシュメモリ技術において世界的に競争力のある地位を維持しています。ロジックデバイスと車載用マイクロコントローラは、自動車の電動化における日本のOEMの強みと、EVパワートレインおよび自動運転システムにおける先進半導体の重要な役割によって、最も急速に成長しているセグメントです。自動車エンドユーザーセグメントは、日本のOEMの電動化の加速と、先進運転支援システムおよびEVパワートレインアプリケーションにおける車載グレードのマイクロコントローラ、パワー半導体、センサーシステムの需要の高まりによって、最大かつ最も急速に成長しているアプリケーションカテゴリとなっています。
日本の半導体産業は、チップの設計、製造、材料、装置を網羅しており、半導体グレードのシリコンウェハー、フォトレジスト、特殊化学品、チップ製造装置において世界をリードする地位を占め、世界の半導体材料・装置需要の半分以上を供給している。この市場は、2021年以降、総額約4兆円という前例のない政府補助金に支えられた日本の国家半導体自給戦略によって牽引されており、TSMCやマイクロン・テクノロジーといったグローバルリーダーからの大規模な製造投資を呼び込む一方で、ラピダスなどの国内有力企業を育成し、次世代の2ナノメートルおよびサブ2ナノメートルチップの製造能力の開発を進めている。
電気自動車のパワートレインや再生可能エネルギーインバーターにおける炭化ケイ素（SiC）パワー半導体の需要急増、データセンターやエッジコンピューティングアプリケーションにおける高性能AI推論チップへの要求の高まり、そしてソニーセミコンダクターソリューションズが世界のCMOSイメージセンサー市場で圧倒的なシェアを誇るなど、日本のイメージセンサー技術が先進的なモビリティやスマートフォンアプリケーションにおいて果たす役割の増大も、市場形成に大きく貢献している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-semiconductor-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 政府投資とラピダス2nm開発プログラム
日本政府は、国内半導体産業の活性化を国家経済安全保障の最優先事項とし、最先端の製造能力を誘致し、国内製造の有力企業を育成するために、前例のない規模の公的資金を投入してきた。ラピダスは2025年7月にゲートオールアラウンド2nmテスト生産を開始した。これは2027年の商用歩留まりを目指す上での画期的なマイルストーンであり、TSMCとサムスンのみが2nmの実績ある能力を持つ時期に、日本が先進ロジックチップ製造市場に参入できる立場にあることを意味する。日本政府は2024年4月、ラピダスの2nm生産努力を強化するために5900億円を計上し、国家半導体活性化イニシアチブを通じて追加資金が継続的に投入されている。ラピダスに対する日本政府の支援は、IBMとの2nm半導体プロセス技術の共同開発を含む戦略的パートナーシップと相まって、日本が高価格帯で販売できる特殊で高付加価値のチップアーキテクチャを開発し、半導体サプライチェーンにおける国の戦略的自律性を支える立場にある。