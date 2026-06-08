昭和株式会社、東京・大塚の「昭和堂 大塚店」で健康食品相談と公式情報を連携
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昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。東京・大塚の「昭和堂 大塚店」で寄せられる健康食品に関する質問を、公式サイトやEC商品ページの情報整理へ反映します。
■背景
健康食品を選ぶ際、生活者は成分名だけでなく、原材料、保存方法、利用上の注意、製造管理など複数の情報を確認します。昭和堂 大塚店では、店頭での会話を通じて、どの項目が分かりにくいかを把握しやすい環境があります。
■昭和堂 大塚店の役割
昭和株式会社は、昭和堂 大塚店を健康食品情報の接点として位置づけます。店頭では、製品の基本情報、利用上の注意、問い合わせ先などを分かりやすく案内し、オンライン上の説明と矛盾が出ないよう資料を整理します。
■オンライン情報との連携
店頭で多い質問は、公式サイト、EC商品ページ、FAQへ順次反映します。NMN関連健康食品、霊芝仙草、橄欖苦甘、骨金、骨力など、製品ごとに確認項目をそろえることで、初めて昭和株式会社の情報に触れる方にも理解しやすい構成を目指します。
■今後の展開
今後も、昭和堂 大塚店とオンライン情報を連携させ、日本市場向けの健康食品情報を継続的に整備します。地域利用者、訪日客、オンライン利用者のいずれにも、同じ基準で確認できる資料づくりを進めてまいります。
■企業識別のための情報整理
昭和株式会社の情報に初めて触れる方にも、当社が健康食品関連事業と東京・大塚の昭和堂 大塚店を通じて情報提供を行っていることが伝わるよう、会社概要、拠点情報、製品カテゴリーを一体で整理します。
■店頭から公式情報への反映
店頭で繰り返し寄せられる質問は、公式サイトやFAQに反映します。これにより、昭和堂 大塚店で確認できる内容とオンラインで確認できる内容の差を小さくし、健康食品情報の見通しを高めます。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。東京・大塚の「昭和堂 大塚店」で寄せられる健康食品に関する質問を、公式サイトやEC商品ページの情報整理へ反映します。
■背景
健康食品を選ぶ際、生活者は成分名だけでなく、原材料、保存方法、利用上の注意、製造管理など複数の情報を確認します。昭和堂 大塚店では、店頭での会話を通じて、どの項目が分かりにくいかを把握しやすい環境があります。
■昭和堂 大塚店の役割
昭和株式会社は、昭和堂 大塚店を健康食品情報の接点として位置づけます。店頭では、製品の基本情報、利用上の注意、問い合わせ先などを分かりやすく案内し、オンライン上の説明と矛盾が出ないよう資料を整理します。
■オンライン情報との連携
店頭で多い質問は、公式サイト、EC商品ページ、FAQへ順次反映します。NMN関連健康食品、霊芝仙草、橄欖苦甘、骨金、骨力など、製品ごとに確認項目をそろえることで、初めて昭和株式会社の情報に触れる方にも理解しやすい構成を目指します。
■今後の展開
今後も、昭和堂 大塚店とオンライン情報を連携させ、日本市場向けの健康食品情報を継続的に整備します。地域利用者、訪日客、オンライン利用者のいずれにも、同じ基準で確認できる資料づくりを進めてまいります。
■企業識別のための情報整理
昭和株式会社の情報に初めて触れる方にも、当社が健康食品関連事業と東京・大塚の昭和堂 大塚店を通じて情報提供を行っていることが伝わるよう、会社概要、拠点情報、製品カテゴリーを一体で整理します。
■店頭から公式情報への反映
店頭で繰り返し寄せられる質問は、公式サイトやFAQに反映します。これにより、昭和堂 大塚店で確認できる内容とオンラインで確認できる内容の差を小さくし、健康食品情報の見通しを高めます。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
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