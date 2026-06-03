¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯½¼Å¶¥Þ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥Á»Ô¾ì¡¢2025Ç¯39.35²¯¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯48.76²¯¥É¥ë¤Ø³ÈÂçÍ½Â¬¡ÊCAGR 3.2¡ó¡Ë
LP Information³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¡ÖÀ¤³¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯½¼Å¶¥Þ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥Á»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2026～2032¡×¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤²áµî¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÎÁ´µå¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯½¼Å¶¥Þ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥Á»Ô¾ì¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¶È³¦¤Î¾ÍèÍ½Â¬¤ò¾ÜºÙ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¦»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¡¦ºÙÊ¬Ê¬ÌîÊÌ¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Çー¥¿Äó¼¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶È³¦¤Î¿¼¤¤Æ¶»¡¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´µå¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯½¼Å¶¥Þ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥Á»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎ¹½Â¤¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢À½ÉÊºÙÊ¬²½¡¢¶¥Áè¾õ¶·¡¢´ë¶È¼ý±×¤È¥·¥§¥¢Ê¬ÉÛ¡¢ºÇ¿·Æ°¸þ¡¢M&A³èÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼çÍ×¤ÊÁ´µå¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯½¼Å¶¥Þ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥Á¤ÎÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢µ»½ÑÎÏ¡¢»Ô¾ìÀïÎ¬¡¢¶¥Áè¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢ÃÏÍýÅª¥«¥ÐーÈÏ°Ï¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥³¥¢¥³¥ó¥Ô¥¿¥ó¥¹¤ÈÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î¼ç¤ÊÏÀÅÀ¡§
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤Î¡ÖÀ¤³¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯½¼Å¶¥Þ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥Á»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2026～2032¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/573897/plastic-filler-masterbatch¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Î39.35²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï48.76²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï3.2¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351235/images/bodyimage1¡Û
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯½¼Å¶¥Þ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥Á»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹µ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢¼çÍ×´ë¶ÈÊÌ¡¢¼çÍ×ÃÏ°è¡¦¹ñÊÌ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊñ³çÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§Calcium Carbonate Filler Masterbatch¡¢ Talc Filler Masterbatch¡¢ Barium Sulfate Filler Masterbatch¡¢ Sodium Sulfate Filler Masterbatch¡¢ Mixed Mineral Filler Masterbatch¡¢ Other Mineral Filler Masterbatch
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§Flexible Packaging Film¡¢ Shopping Bag Film¡¢ Injection Molded Goods¡¢ Blow Molded Containers¡¢ Extruded Sheet Profile¡¢ Raffia Woven Sack¡¢ Nonwoven Fiber¡¢ Pipe Building Material¡¢ Other Plastic Products
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ë¤â»Ô¾ì¤òÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤ë¡§
¥¢¥á¥ê¥«½£¡§ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë
APAC¡§Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢
²¤½£¡§¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥í¥·¥¢
ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡§¥¨¥¸¥×¥È¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥È¥ë¥³¡¢GCC½ô¹ñ
°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢°ì¼¡¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ä¡¢³Æ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¢À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢»Ô¾ì¿»Æ©ÅÙ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤ÇÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡§EuroPlas¡¢ ADC Plastic¡¢ PolyFill¡¢ An Tien Industries¡¢ Mega Plast¡¢ Viet Trung Plaschem¡¢ US Masterbatch¡¢ FillPlas¡¢ Filler Masterbatch JSC¡¢ Maska Global¡¢ GCR Group¡¢ Plasper¡¢ Plastika Kritis¡¢ Romcolor¡¢ Senkroma¡¢ Termoform¡¢ Tayf Masterbatch¡¢ Zamanlar Plastik¡¢ Modiran Polymer¡¢ Kaysa Polymer¡¢ Universal Masterbatch¡¢ J J Plastalloy¡¢ Flounder Colors¡¢ Jiangsu Pulaike Hongmei Masterbatch¡¢ Qingyun Nuoxin Plastic New Material¡¢ Qingyun Xinyang New Material
¸¶Ê¸¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://www.lpinformation.jp/reports/573897/plastic-filler-masterbatch
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Çー¥¿Äó¼¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶È³¦¤Î¿¼¤¤Æ¶»¡¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´µå¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯½¼Å¶¥Þ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥Á»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎ¹½Â¤¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢À½ÉÊºÙÊ¬²½¡¢¶¥Áè¾õ¶·¡¢´ë¶È¼ý±×¤È¥·¥§¥¢Ê¬ÉÛ¡¢ºÇ¿·Æ°¸þ¡¢M&A³èÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼çÍ×¤ÊÁ´µå¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯½¼Å¶¥Þ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥Á¤ÎÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢µ»½ÑÎÏ¡¢»Ô¾ìÀïÎ¬¡¢¶¥Áè¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢ÃÏÍýÅª¥«¥ÐーÈÏ°Ï¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥³¥¢¥³¥ó¥Ô¥¿¥ó¥¹¤ÈÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î¼ç¤ÊÏÀÅÀ¡§
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤Î¡ÖÀ¤³¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯½¼Å¶¥Þ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥Á»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2026～2032¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/573897/plastic-filler-masterbatch¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Î39.35²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï48.76²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï3.2¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351235/images/bodyimage1¡Û
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯½¼Å¶¥Þ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥Á»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹µ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢¼çÍ×´ë¶ÈÊÌ¡¢¼çÍ×ÃÏ°è¡¦¹ñÊÌ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊñ³çÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§Calcium Carbonate Filler Masterbatch¡¢ Talc Filler Masterbatch¡¢ Barium Sulfate Filler Masterbatch¡¢ Sodium Sulfate Filler Masterbatch¡¢ Mixed Mineral Filler Masterbatch¡¢ Other Mineral Filler Masterbatch
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§Flexible Packaging Film¡¢ Shopping Bag Film¡¢ Injection Molded Goods¡¢ Blow Molded Containers¡¢ Extruded Sheet Profile¡¢ Raffia Woven Sack¡¢ Nonwoven Fiber¡¢ Pipe Building Material¡¢ Other Plastic Products
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ë¤â»Ô¾ì¤òÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤ë¡§
¥¢¥á¥ê¥«½£¡§ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë
APAC¡§Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢
²¤½£¡§¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥í¥·¥¢
ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡§¥¨¥¸¥×¥È¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥È¥ë¥³¡¢GCC½ô¹ñ
°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢°ì¼¡¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ä¡¢³Æ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¢À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢»Ô¾ì¿»Æ©ÅÙ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤ÇÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡§EuroPlas¡¢ ADC Plastic¡¢ PolyFill¡¢ An Tien Industries¡¢ Mega Plast¡¢ Viet Trung Plaschem¡¢ US Masterbatch¡¢ FillPlas¡¢ Filler Masterbatch JSC¡¢ Maska Global¡¢ GCR Group¡¢ Plasper¡¢ Plastika Kritis¡¢ Romcolor¡¢ Senkroma¡¢ Termoform¡¢ Tayf Masterbatch¡¢ Zamanlar Plastik¡¢ Modiran Polymer¡¢ Kaysa Polymer¡¢ Universal Masterbatch¡¢ J J Plastalloy¡¢ Flounder Colors¡¢ Jiangsu Pulaike Hongmei Masterbatch¡¢ Qingyun Nuoxin Plastic New Material¡¢ Qingyun Xinyang New Material
¸¶Ê¸¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://www.lpinformation.jp/reports/573897/plastic-filler-masterbatch