第69回「軽井沢トップ・マネジメント・セミナー」取材のご案内 「AI共生時代の生産性改革～新たな付加価値を創造する人と組織～」 7月8日（水）～9日（木）、軽井沢にて開催

調査研究や提言、実践活動により生産性向上をめざす（公財）日本生産性本部（東京都千代田区、理事長：前田和敬）は、7月8日（水）～9日（木）、「軽井沢トップ・マネジメント・セミナー」を軽井沢にて開催します。

本セミナーは、1958年に日本初の経営者セミナーとして開催して以来、今回で69回目を迎えます。

近年のAI技術の飛躍的成長によって、事業構造や産業構造も含めた革命的な変化が進んでいます。AIの活用が広がる中で、人が果たすべき役割や生み出す付加価値とは何か、そしてそれらを最適化する企業や組織のあり方はどのようなものか。経営者には、AIによる革新を所与のものとして、未来を切り拓く経営を構想・実行する力が求められています。

こうした問題意識の下、今回は、「AI共生時代の生産性改革～新たな付加価値を創造する人と組織～」を統一テーマに掲げました。

総合コーディネーターには冨山和彦 JPiX代表取締役会長、基調講演には、AIに不可欠な最先端半導体開発を進めている小池淳義 Rapidus代表取締役社長兼CEOを迎えます。

1日目は、全体セッションにて、小野和俊 クレディセゾン取締役兼専務執行役員CDO兼CTO、野呂侑希 燈代表取締役社長兼CEOという年代も業種も異なる経営者が登壇し、AIと共生する人と組織のあり方を議論します。また、若手女性起業家によるパネルセッションでは、様々な分野でシニア人材活用を推進するAgeWellJapanの赤木円香 代表取締役CEOとフェムテック市場を切り拓くfermataの杉本亜美奈 代表取締役CEOが登壇します。

2日目は、分科会にて、漆間啓 三菱電機代表執行役 執行役社長 CEO、諏訪貴子 ダイヤ精機代表取締役社長が登壇し、大企業と中堅・中小企業が取り組む経営者育成や人的資本投資のあり方を議論するとともに、日本サービス大賞の内閣総理大臣賞受賞企業2社から付加価値創出について知見を学びます。さらに、経営での経済学の活用をテーマにした安田洋祐 政策研究大学院大学教授によるランチセッション、伝統文化を守りながら革新を生み出している雅楽師の東儀秀樹氏の特別講演も予定しており、全体を通じて、AI革命の中で未来を切り拓き、成長につなげる経営のあり方を構想する場となっています。

ゲストスピーカーに加え、約100名の経営トップ層が参加し、 講師・参加者の交流を深めるこの機会を、非日常な空間でこれからの経営や経営戦略の方向性を構想する場としてぜひご活用ください。

日 時： 2026年7月8日（水）10:30～9日（木）15:30

場 所： 軽井沢プリンスホテル ウエスト

長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1016-87／TEL：0267-42-1111

参加者： 企業経営者･役員 約100名

プログラム： 第69回軽井沢トップ・マネジメント・セミナー パンフレット

参 加 費： 賛助会員…297,000円/人 一般…319,000円/人

お申込み： こちらよりお申し込みください。

プログラム概要

※各講演のテーマおよび講演者、時間等は、予告なく変更になる場合がございます。