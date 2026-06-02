不揃いでつぶれやすい食品もやさしくつかむ。フィジカルAI時代のカスタムロボットハンドをFOOMA JAPANで初公開

株式会社Thinker

家電のように気軽に使えるロボットの実現をめざす株式会社Thinker（読み：シンカー、本社：大阪府大阪市、代表取締役兼CEO：藤本弘道、以下Thinker）は、2026年6月2日（火）から5日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「FOOMA JAPAN 2026」に出展いたします。ロボットハンド「Think Hand F」をベースに、エッジAIとソフトマテリアルを組み合わせて、食品などの不揃いかつ柔らかな対象物をやさしく扱うためにカスタム開発したデモ機を初公開いたします。

食品製造の現場では、対象物の形状や置かれ方が一定しないうえ、つぶれやすい、滑りやすい、傷つきやすいといった食品特有の扱いにくさがあります。そのため、ピッキングや移載、整列、包装前工程などでは、ロボットによる自動化が難しく、人手に頼る作業が多く残されています。

今回初公開するデモ機は、ロボットハンド「Think Hand F」をベースに、食品ハンドリングを想定してカスタム開発したものです。フィンガーが対象物の形状や柔らかさなどの状態をとらえることで、食品を単につかもうとするのではなく、対象物の個体差に応じて「やさしく扱う」ロボットハンドの可能性を示します。

Thinkerはこれまで、近接覚センサーを活用したロボットハンド技術により、ばらつきのある対象物を現場で安定して扱うための技術開発に取り組んできました。今回の展示では、食品を用いたデモを通じて、柔らかく不定形な対象物にも対応可能なロボットハンドの新たな活用の可能性をご覧いただけます。

Thinkerは今後も、現場の課題に応じたロボットハンド、センシング、制御技術の開発を進め、人手に頼ってきた作業の自動化・省力化を支援してまいります。

■FOOMA JAPAN 2026概要

展示会名：FOOMA JAPAN 2026

会期：2026年6月2日（火）～ 5日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

ブース番号：WA-IS-11(西展示棟1F １・２ホール スタートアップゾーン)

出展内容：ロボットハンド「Think Hand F」をベースに、食品のような不揃いかつ柔らかな対象物を扱うためにカスタム開発したデモ機の展示

公式サイト：https://www.foomajapan.jp/

入場料金：無料（事前登録制）

登録サイト：https://www.foomajapan.jp/register/

■会社概要

名称 ： 株式会社Thinker

住所 ： 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目1－3 大阪センタービル6F-188

代表者 ： 代表取締役兼CEO 藤本 弘道

設立 ： 2022年8月

企業説明： 人とロボットが協奏し、互いに高めあいながら進化していける社会を目指し、自ら考えて判断するロボットハンドの開発に取り組んでいます。

ＵＲＬ ： https://www.thinker-robotics.co.jp/

備考 ： 社名のThinkerには「考え抜く集団」「考えるロボット」「ロボットの進化（シンカ）を加速させる」といった思いを込めています。

■関連リンク

・フィジカルAI時代の日本のロボット戦略、Thinker/SHIN-JIGENが現場学習型ロボの活用を提言 （TECH＋ 2026年5月26日）

https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260526-4505741/

・ワイヤーハーネスの嵌め込み作業をロボットハンドでついに自動化。“指先で考えて”部品をコネクトする「Think Hand proto-2」を新発表。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000106143.html

・すんなり入らない歯車を、手さぐりでかみ合わせる新デモを初公開 ロボデックス関西にて、フィジカルAI実装への第一歩となるロボットハンド技術を展示 （PR TIMES 2026年５月12日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000106143.html



・Thinker、JR東日本の線路保守作業で実証へ ― 手探りピック＆プレイス技術をレール交換時の準備工程で活用 ― （PR TIMES 2026年４月22日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000106143.html

・自動車部品を扱う那須梱包が、バラ積みピッキングロボット「Thinker Model A」を導入 梱包作業が自動化。人手不足対策、障がい者雇用も促進。 （PR TIMES 2026年４月13日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000106143.html

・「Forbes Japan「100 NEXT GENERATION LEADERS」にThinkerが選出されました」

（PR TIMES 2025年12月1日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000106143.html

・スタートレックに学ぶ未来の作り方【関西ネオリーダーズ】

（大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】 2025年11月30日公開）

https://www.youtube.com/watch?v=LESNxCxN5dk

・「人間の器用さを再現する「次世代型ロボットハンド」が、製造現場の主流に？Thinkerが挑む少量多品種の自動化」（xTECH Powered by MITSUBISHI ESTATE 2025年11月25日）

https://xtech.mec.co.jp/articles/11724

・空が飛べるスーツから介護改革まで！【未来開発の極意】まず未来を握る！

（テレビ大阪ニュース 関西ネオリーダーズ 2025年10月30日放送）

https://www.youtube.com/watch?v=tm31yDrmJxw

・日本政府が“日本のイノベーション”としてThinkerを紹介 ～新型ロボット「Thinker Model A」内蔵の近接覚センサーを公式SNSで評価～ （PRTIMES 2025年2月12日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000106143.html

■株式会社Thinkerへのお問い合わせ

お問い合わせページ：https://www.thinker-robotics.co.jp/contact/