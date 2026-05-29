2026年5月21日、SDKI Inc.（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Cell Identification Technology Market(細胞識別技術市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/cell-identification-technology-market/590642304 調査結果公表日：2026年5月17日 調査担当：SDKI Inc. 調査対象範囲：当社の分析担当者が、542社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査202件、オンライン調査340件 調査期間：2026年3月－2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Cell Identification Technology Market(細胞識別技術市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Inc.による分析によると、Cell Identification Technology Market(細胞識別技術市場)は、2025年には約186億米ドル、2035年には約467億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約9.7%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI Inc.によるCell Identification Technology Market(細胞識別技術市場)に関する調査と分析によると、同市場は主に世界的ながん症例の増加を背景として、今後拡大していくことが予測されています。世界保健機関（WHO）および国際がん研究機関（IARC）の報告によれば、2022年には20百万件を超える新規がん症例が登録されており、この数は2050年までに35百万件に達すると見込まれています。 こうした症例数の増加に伴い、腫瘍細胞の解析、免疫細胞のプロファイリング、バイオマーカーの特定、およびAIを活用した病理診断システムなどを目的とした、フローサイトメトリー、シングルセルシーケンシング、免疫表現型解析、CTC（血中循環腫瘍細胞）解析といった細胞識別技術への需要が急速に高まっています。 さらに、ヒト細胞マッピングやシングルセル研究への投資拡大も、同市場の成長を後押しする要因となっています。例えば、米国の国立衛生研究所（NIH）は、シングルセルおよび空間生物学に関する研究プログラムに対し、多額の投資を行っています。その一例である「NIHヒト生体分子アトラスプログラム（HuBMAP）」は、シングルセル解像度でヒト体内の3次元細胞マップを作成するとともに、大規模な細胞イメージングおよびゲノミクス関連のインフラ整備を支援する取り組みです。

最新ニュース

当社の調査によると、Cell Identification Technology Market(細胞識別技術市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： - 2025年6月、高度なAI活用型細胞解析と選別技術の先駆者である日本のライフサイエンス企業ThinkCyteは、細胞形態データ解析のための「MorphoScan Cloud」のプレコマーシャルローンチを発表しました。 - 2026年5月、CapyBioは、分化不全の診断と鑑別および工学的細胞の機能強化を目的とした、新たな細胞同定サービスを発表しました。

市場セグメンテーション

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当社のCell Identification Technology Market(細胞識別技術市場)市場調査では、市場をアプリケーション別に基づいて、がん研究、免疫学、幹細胞研究、感染症、その他に分割されています。これらの分野のうち、がん研究セグメントは、予測期間において35%という主要な市場シェアを占めると予測されています。この成長は、世界的ながんの疾病負荷の増大、シングルセル解析技術の普及、そして精密腫瘍学プログラムの急速な拡大に起因するものです。 がんの罹患率の上昇に伴い、腫瘍プロファイリング、バイオマーカーの探索、がん免疫学、およびがんの早期診断に対するニーズが高まっています。調査者の間では、腫瘍幹細胞、転移細胞、治療抵抗性細胞、および免疫抑制細胞を識別可能な技術への需要が、ますます高まっています。

地域概要

Cell Identification Technology Market(細胞識別技術市場)に関する当社の分析によれば、北米地域は、がんゲノム学や精密医療に対する政府からの強力な資金援助に加え、高多重度フローサイトメーター、蛍光イメージングシステム、自動細胞解析装置、および細胞選別装置の導入が拡大していることを背景に、予測期間を通じて38%以上の市場シェアを占めると見込まれています。 さらに同地域では、ゲノム診断や分子検査に対する規制面での強力な支援、精密腫瘍学の普及の高さ、そして高度に整備されたバイオ技術および学術研究インフラの存在が、市場の成長を後押ししています。 一方、日本市場においても堅調な成長が見られます。これは、再生医療や人工多能性幹細胞（iPSC）研究に対する政府の強力な支援、ゲノム医療プログラムの急速な拡大、そしてがん疾患による負担の増大に起因するものです。

Cell Identification Technology Market(細胞識別技術市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のCell Identification Technology Market(細胞識別技術市場)における主要企業は以下の通りです: • Thermo Fisher Scientific • Becton Dickinson (BD) • Danaher Corporation • Merck KGaA • Agilent Technologies さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • CMIC Group • ReproCELL • Minaris Regenerative Medicine • PhoenixBio • MBL (Medical & Biological Laboratories)

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