航空機用コネクタ市場は2035年までに284.3億米ドルへ拡大、CAGR 6.69％で成長｜光ファイバー化とアビオニクス改修需要が航空コネクタ市場を牽引：レポートオーシャン株式会社
航空機用コネクタ市場は、2025年の148.8億米ドルから2035年には284.3億米ドルへとほぼ倍増する見通しであり、2026年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）6.69％で拡大すると予測されています。航空機用コネクタは、航空機内の各構成部品間で電力・信号・データを確実に伝送する基幹部品であり、航空機および航空宇宙用途における安全な運用を支えています。航空機の安全規制強化、アビオニクスの高度化、電気システムの大容量化を背景に、民間航空機、軍用機、ビジネスジェットの各プラットフォームにおいて、高信頼性コネクタの採用が加速しています。
本プレスリリースでは、市場規模予測、成長要因、地域・セグメント別の動向、主要企業、さらに日本企業が取るべき戦略までを整理し、調達・開発・経営判断に役立つ要点をまとめています。
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航空機用コネクタ市場が今、注目される背景
航空機の「電動化」と「デジタル化」が進む中で、コネクタは単なる接続部品から、機体の安全性と通信性能を左右する重要コンポーネントへと位置づけが変わりつつあります。フライ・バイ・ワイヤ、機内ネットワークの高速化、電気・ハイブリッド推進システムの登場により、1機あたりに搭載されるコネクタの数と要求性能はともに高まっています。安定成長を続けるこの市場は、部品メーカー、商社、MRO事業者にとって、長期的な事業機会となっています。
成長要因：規制によるアビオニクス改修義務と安全基準への準拠
市場拡大の最大の原動力は、各国航空当局による航空電子機器および電気システムの改修義務化です。米国連邦航空局（FAA）の認証要件である14 CFR Part 25・29、欧州航空安全機関（EASA）のCS-25・CS-29では、航空機の電気系統に認定済みの高信頼性コネクタを採用することが求められています。これにより、運航事業者は機体のアップグレードを求められ、基準を満たすコネクタへの需要が継続的に発生します。安全性と精度の向上を目的としたこうした規制動向は、予測期間を通じて安定的な市場成長を支える要因となっています。
抑制要因：輸出規制と国際貿易制限が供給網の課題に
一方で、市場成長を抑制する主な要因として、航空宇宙・防衛部品に対する各国の輸出規制が挙げられます。米国の国際武器取引規則（ITAR）や輸出管理規則（EAR）は、軍用および軍民両用航空機向けコネクタのライセンスや仕向地を制限しています。これらの規制は、対象製品の国際販売や輸出手続きを複雑化させ、海外OEMやMRO事業者への納期長期化を招く可能性があります。その結果、メーカーやサプライヤーは、特に国際市場での売上拡大に制約を受けており、調達戦略上の重要なリスク要因となっています。
成長機会：民間航空インフラの拡大と機材更新プログラム
新興国・先進国を問わず進む空港開発と機材更新は、航空機用コネクタ市場に大きな成長機会をもたらしています。旅客数の増加に対応するため、滑走路の延伸、ターミナルの近代化、航空機更新プログラムへの投資が拡大しており、新型機の生産台数増加が、アビオニクス、電源、通信分野におけるコネクタ需要を押し上げています。老朽機の退役と次世代機の就航が進むにつれ需要はさらに高まり、ベンダーにとっては、世界の民間航空プログラムに参入し、長期契約を獲得する機会が広がっています。
本プレスリリースでは、市場規模予測、成長要因、地域・セグメント別の動向、主要企業、さらに日本企業が取るべき戦略までを整理し、調達・開発・経営判断に役立つ要点をまとめています。
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航空機用コネクタ市場が今、注目される背景
航空機の「電動化」と「デジタル化」が進む中で、コネクタは単なる接続部品から、機体の安全性と通信性能を左右する重要コンポーネントへと位置づけが変わりつつあります。フライ・バイ・ワイヤ、機内ネットワークの高速化、電気・ハイブリッド推進システムの登場により、1機あたりに搭載されるコネクタの数と要求性能はともに高まっています。安定成長を続けるこの市場は、部品メーカー、商社、MRO事業者にとって、長期的な事業機会となっています。
成長要因：規制によるアビオニクス改修義務と安全基準への準拠
市場拡大の最大の原動力は、各国航空当局による航空電子機器および電気システムの改修義務化です。米国連邦航空局（FAA）の認証要件である14 CFR Part 25・29、欧州航空安全機関（EASA）のCS-25・CS-29では、航空機の電気系統に認定済みの高信頼性コネクタを採用することが求められています。これにより、運航事業者は機体のアップグレードを求められ、基準を満たすコネクタへの需要が継続的に発生します。安全性と精度の向上を目的としたこうした規制動向は、予測期間を通じて安定的な市場成長を支える要因となっています。
抑制要因：輸出規制と国際貿易制限が供給網の課題に
一方で、市場成長を抑制する主な要因として、航空宇宙・防衛部品に対する各国の輸出規制が挙げられます。米国の国際武器取引規則（ITAR）や輸出管理規則（EAR）は、軍用および軍民両用航空機向けコネクタのライセンスや仕向地を制限しています。これらの規制は、対象製品の国際販売や輸出手続きを複雑化させ、海外OEMやMRO事業者への納期長期化を招く可能性があります。その結果、メーカーやサプライヤーは、特に国際市場での売上拡大に制約を受けており、調達戦略上の重要なリスク要因となっています。
成長機会：民間航空インフラの拡大と機材更新プログラム
新興国・先進国を問わず進む空港開発と機材更新は、航空機用コネクタ市場に大きな成長機会をもたらしています。旅客数の増加に対応するため、滑走路の延伸、ターミナルの近代化、航空機更新プログラムへの投資が拡大しており、新型機の生産台数増加が、アビオニクス、電源、通信分野におけるコネクタ需要を押し上げています。老朽機の退役と次世代機の就航が進むにつれ需要はさらに高まり、ベンダーにとっては、世界の民間航空プログラムに参入し、長期契約を獲得する機会が広がっています。