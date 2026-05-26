【StreamFab アップデート】NetflixのAV1コーデックにおける画質表示問題を修正！最新バージョン7.0.2.6をリリース
大人気動画ダウンロードソフト「StreamFab」が大幅アップデート。Netflixの不具合修正をはじめ、WOWやApple TVの新機能追加など、計23項目の最適化・修正を実施。
動画ダウンロードソリューションのリーディングカンパニーであるStreamFabは、2026年5月22日、最新バージョン「7.0.2.6」を正式にリリースいたしました。
今回のアップデートでは、一部のNetflix動画において、AV1コーデックを選択した際に1080pまたは480pの映像品質しか表示されないという重要な問題を修正しました。これにより、ユーザーは本来の最適な画質でコンテンツをスムーズにダウンロードできるようになります。
また、WOWやNOW UKでの1080p＆EAC3 5.1ch高音質ダウンロードへの対応、Apple TVレンタル動画のサポートなど、強力な新機能も多数追加されています。
■ バージョン 7.0.2.6 の主なアップデート内容
【新機能および機能最適化】
YouTube Downloader： ダウンロードエンジンの最適化により、さらに高速かつ安定した保存が可能に。
WOW / NOW UK： 1080pの映像品質およびEAC3 5.1音響品質でのダウンロードを新たにサポート。
Apple TV： レンタル動画のダウンロードに対応。
【主な修正点】
Netflix： 一部動画でAV1コーデック選択時に1080p/480pの映像品質しか表示されない問題を修正。
Disney+ / Paramount+ / HBO Max： 動画が手動で分析できない問題を改善。
国内サービス： U-NEXTへのログイン不可問題、一部TVer動画の分析・ダウンロード失敗問題を修正。
その他： お気に入り機能の動作不良や、スクリーンリーダー使用時のクラッシュ問題を修正。
最新バージョンの詳細およびダウンロードは、以下の公式サイトよりご確認いただけます。
詳細URL： https://streamfab.jp/downloader-new.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
動画ダウンロードソリューションのリーディングカンパニーであるStreamFabは、2026年5月22日、最新バージョン「7.0.2.6」を正式にリリースいたしました。
今回のアップデートでは、一部のNetflix動画において、AV1コーデックを選択した際に1080pまたは480pの映像品質しか表示されないという重要な問題を修正しました。これにより、ユーザーは本来の最適な画質でコンテンツをスムーズにダウンロードできるようになります。
また、WOWやNOW UKでの1080p＆EAC3 5.1ch高音質ダウンロードへの対応、Apple TVレンタル動画のサポートなど、強力な新機能も多数追加されています。
■ バージョン 7.0.2.6 の主なアップデート内容
【新機能および機能最適化】
YouTube Downloader： ダウンロードエンジンの最適化により、さらに高速かつ安定した保存が可能に。
WOW / NOW UK： 1080pの映像品質およびEAC3 5.1音響品質でのダウンロードを新たにサポート。
Apple TV： レンタル動画のダウンロードに対応。
【主な修正点】
Netflix： 一部動画でAV1コーデック選択時に1080p/480pの映像品質しか表示されない問題を修正。
Disney+ / Paramount+ / HBO Max： 動画が手動で分析できない問題を改善。
国内サービス： U-NEXTへのログイン不可問題、一部TVer動画の分析・ダウンロード失敗問題を修正。
その他： お気に入り機能の動作不良や、スクリーンリーダー使用時のクラッシュ問題を修正。
最新バージョンの詳細およびダウンロードは、以下の公式サイトよりご確認いただけます。
詳細URL： https://streamfab.jp/downloader-new.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
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