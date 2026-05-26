近畿大学（大阪府東大阪市）と、アセロラ事業を手掛ける大手食品メーカーの株式会社ニチレイフーズ（東京都中央区）が共同開発した「アセロラブリヒラ」を、令和8年（2026年）5月29日（金）から、回転すし業を展開するくら寿司株式会社（大阪府堺市）の全店舗で、期間・数量限定で販売します。 「アセロラブリヒラ」は、近畿大学が開発したブリとヒラマサの交雑魚「ブリヒラ」に、アセロラの搾りかすパウダーを含有した配合飼料を与えることで、アセロラの抗酸化機能による品質保持効果を持つ養殖魚です。 【本件のポイント】 ●近畿大学とニチレイフーズが開発した「アセロラブリヒラ」をくら寿司全店舗で期間・数量限定販売 ●強い抗酸化作用があるアセロラで「持続する鮮やかな赤身」と「爽やかな味わい」を実現 ●商品の劣化を遅らせる技術で食品のロスを減らし、持続可能な養殖業の推進を目指す 【本件の内容】 ブリヒラは、脂の乗りや味がよく成長が早いブリと、肉質が強く品質保持期間が長いヒラマサの性質を併せ持った、寿司や刺身に最適な交雑魚で、近畿大学が開発しました。令和3年（2021年）のくら寿司での販売をきっかけに、いまや全国展開の寿司チェーンなどが寿司ネタとして採用するなど人気を博しており、多くのお客様から非常に高い支持を得ています。一方、ニチレイフーズではアセロラ商品を生産・供給しておりますが、その過程で搾りかすが副産物として発生しています。この搾りかすにはアントシアニン系のポリフェノールと天然ビタミンC、ビタミンEが多量に含まれており、これを養殖魚の食味と色の改善に役立てようと、平成30年（2018年）から本学と共同研究を開始しました。そこからアセロラ副産物の供給体制を構築し、飼料メーカーの協力を受け、安全性が高く品質が安定する配合飼料の製造体制を整備しました。さらに、養殖生産者と連携し、通常、餌に添加される量のおよそ10倍にあたるアセロラ副産物を含んだ配合飼料を給餌し、「アセロラブリヒラ」の生産体制が確立されたことから、令和6年（2024年）6月に回転すし業界で初めて、くら寿司で販売しました。くら寿司でのアセロラブリヒラの販売は、今回で3回目となります。なお、「アセロラブリヒラ」は、株式会社食縁フードテック（和歌山県新宮市）により加工・販売されています。 【販売概要】 商品名 ：アセロラぶりひら 販売期間：令和8年（2026年）5月29日（金）～6月21日（日） ※期間中予定数量に達し次第、販売終了 販売場所：くら寿司全店舗 価格 ：300円（税込）※店舗により価格が異なります。 【試験データ（アセロラブリヒラに含まれるビタミン類）】

【近畿大学】 所在地：大阪府東大阪市小若江3丁目4番1号 学長 ：松村到 創立 ：大正14年（1925年） 【くら寿司株式会社】 所在地 ：大阪府堺市中区深阪1-2-2 代表者 ：代表取締役社長 田中邦彦 設立 ：平成7年（1995年） 資本金 ：20億532万円 売上高 ：2,451億円（2025年10月末現在） 従業員数：正社員 2,854人（2025年10月末現在） 事業内容：回転寿司チェーン「くら寿司」や「無添蔵」、「くらおさかな市場」の運営 【関連リンク】 近畿大学 https://www.kindai.ac.jp/