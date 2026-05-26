無停電電源装置（UPS）市場規模、2026年に11343百万米ドルへ拡大予測
無停電電源装置（UPS）とは
無停電電源装置（UPS）は、商用電源が停止した際に蓄電システムから即時に電力を供給するバックアップ電源システムである。整流器によって交流電力を直流へ変換し、インバータを通じて再び交流へ変換することで、サーバーや通信設備などの重要負荷を保護する。
2025年の世界における無停電電源装置（UPS）の生産量は約2,686万台、平均販売価格は402.79米ドルと推定されている。一般的なUPSのバックアップ時間は数分程度だが、その短時間が非常用発電機の起動やシステムの安全停止を実現する上で極めて重要である。特に金融機関、医療施設、通信事業者では、数秒の電源断でも重大な損失が発生する可能性があるため、高信頼性UPSへの投資が継続的に拡大している。
無停電電源装置（UPS）、データセンター、電力品質管理、リチウムイオン蓄電池、モジュラーUPSは、現在の電力インフラ市場を支える中核キーワードとなっている。AIコンピューティング、クラウドサービス、5G通信網の急速な普及に伴い、停電リスクへの対策は企業の経営課題となっており、無停電電源装置（UPS）の重要性はこれまで以上に高まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350409/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350409/images/bodyimage2】
図. 無停電電源装置（UPS）の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「無停電電源装置（UPS）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、無停電電源装置（UPS）の世界市場は、2025年に10190百万米ドルと推定され、2026年には11343百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.7%で推移し、2032年には16766百万米ドルに拡大すると見込まれています。
無停電電源装置（UPS）市場を支える成長ドライバー
近年の無停電電源装置（UPS）需要拡大の最大要因は、デジタル経済の急成長である。AIデータセンターやクラウドコンピューティング施設では24時間365日の稼働が求められ、電力供給の安定性が事業継続の前提条件となっている。
特に過去6か月間では、生成AI向け大型データセンター建設計画が北米、アジア、中東地域で相次いで発表されており、高容量無停電電源装置（UPS）への需要が急増している。100kVA以上の大型システム案件が市場成長を牽引しており、データセンター事業者は電力冗長化構成の強化を加速させている。
また、異常気象や自然災害の頻発も無停電電源装置（UPS）市場の拡大要因となっている。停電リスクの増加に伴い、製造業や交通インフラ、病院などの重要施設では電源保護設備の更新需要が高まっている。
技術革新が進む無停電電源装置（UPS）業界
現在の無停電電源装置（UPS）市場では、インテリジェント化が重要な競争軸となっている。最新システムはIoT技術やクラウド管理機能を搭載し、遠隔監視、予知保全、異常診断をリアルタイムで実施できる。
さらに、モジュラーUPSへの移行も急速に進んでいる。モジュール構造を採用することで、ユーザーは需要に応じて柔軟に容量を増設でき、設備投資効率と保守性を大幅に向上できる。この方式は特に大規模データセンターやハイパースケール施設で採用が拡大している。
一方で、無停電電源装置（UPS）の高効率化も重要課題である。近年の高効率モデルでは変換効率が96％を超える製品も登場しており、電力コスト削減とCO?排出量削減の両立を実現している。
無停電電源装置（UPS）は、商用電源が停止した際に蓄電システムから即時に電力を供給するバックアップ電源システムである。整流器によって交流電力を直流へ変換し、インバータを通じて再び交流へ変換することで、サーバーや通信設備などの重要負荷を保護する。
2025年の世界における無停電電源装置（UPS）の生産量は約2,686万台、平均販売価格は402.79米ドルと推定されている。一般的なUPSのバックアップ時間は数分程度だが、その短時間が非常用発電機の起動やシステムの安全停止を実現する上で極めて重要である。特に金融機関、医療施設、通信事業者では、数秒の電源断でも重大な損失が発生する可能性があるため、高信頼性UPSへの投資が継続的に拡大している。
無停電電源装置（UPS）、データセンター、電力品質管理、リチウムイオン蓄電池、モジュラーUPSは、現在の電力インフラ市場を支える中核キーワードとなっている。AIコンピューティング、クラウドサービス、5G通信網の急速な普及に伴い、停電リスクへの対策は企業の経営課題となっており、無停電電源装置（UPS）の重要性はこれまで以上に高まっている。
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図. 無停電電源装置（UPS）の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「無停電電源装置（UPS）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、無停電電源装置（UPS）の世界市場は、2025年に10190百万米ドルと推定され、2026年には11343百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.7%で推移し、2032年には16766百万米ドルに拡大すると見込まれています。
無停電電源装置（UPS）市場を支える成長ドライバー
近年の無停電電源装置（UPS）需要拡大の最大要因は、デジタル経済の急成長である。AIデータセンターやクラウドコンピューティング施設では24時間365日の稼働が求められ、電力供給の安定性が事業継続の前提条件となっている。
特に過去6か月間では、生成AI向け大型データセンター建設計画が北米、アジア、中東地域で相次いで発表されており、高容量無停電電源装置（UPS）への需要が急増している。100kVA以上の大型システム案件が市場成長を牽引しており、データセンター事業者は電力冗長化構成の強化を加速させている。
また、異常気象や自然災害の頻発も無停電電源装置（UPS）市場の拡大要因となっている。停電リスクの増加に伴い、製造業や交通インフラ、病院などの重要施設では電源保護設備の更新需要が高まっている。
技術革新が進む無停電電源装置（UPS）業界
現在の無停電電源装置（UPS）市場では、インテリジェント化が重要な競争軸となっている。最新システムはIoT技術やクラウド管理機能を搭載し、遠隔監視、予知保全、異常診断をリアルタイムで実施できる。
さらに、モジュラーUPSへの移行も急速に進んでいる。モジュール構造を採用することで、ユーザーは需要に応じて柔軟に容量を増設でき、設備投資効率と保守性を大幅に向上できる。この方式は特に大規模データセンターやハイパースケール施設で採用が拡大している。
一方で、無停電電源装置（UPS）の高効率化も重要課題である。近年の高効率モデルでは変換効率が96％を超える製品も登場しており、電力コスト削減とCO?排出量削減の両立を実現している。