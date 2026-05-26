JAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下 JAPAN AI）は、鳥取県日南町役場（所在地：鳥取県日野郡日南町、以下日南町役場）に「JAPAN AI AGENT」を導入し、議事録作成や広報業務等の効率化を実現しました。現在は全庁展開を視野に、活用範囲の拡大を進めています。

導入背景

https://japan-ai.co.jp/case-study/26-04-07/?ct_p2056i86409db80a=1.1.365.D5hth-vABvWIWYWM.365.D36cvTAABvlD_YFy.D5hth-vABvWIWYWM.null&catsConversionApi=true

地方自治体では、住民対応や窓口業務に加え、議事録作成、通知文の起草、広報誌の編集、国への報告書作成など、多岐にわたる事務作業が職員の負担となっています。特に小規模自治体では、一人の職員が複数の業務を兼務するケースが多く、事務処理の効率化が住民サービスの質に直結する重要な課題です。 日南町役場においても、2時間の会議に対して2時間以上の文字起こし作業が発生するなど、記録業務だけでも多くの時間が費やされていました。こうした状況を受け、実務レベルで活用できるAIの導入検討が始まりました。

顧客のニーズに幅広く対応可能な「JAPAN AI AGENT」

「JAPAN AI AGENT」は、文章作成・人事・マーケティングなど、様々な職種の業務負担を軽減することのできるAIエージェントです。 今回の導入検討にあたり、日南町役場では、4社のAIサービスを対象にトライアルを実施。トライアルでは、デモの確認にとどまらず、共通の音声データを用いて要約や議事録を生成させ、実際の業務に近い使い方で操作感や出力精度を職員同士で比較検討しました。検証の結果、以下3点が選定の決め手となり、「JAPAN AI AGENT」が採択されました。

⚫︎出力精度が高く、実務にそのまま使える議事録生成 地名や地方特有の言い回しが含まれる音声でも、JAPAN AIは高い精度で要約。他社サービスで課題となった「意味の取り違え」が少なく、実務で即座に活用できる点が評価されました。 ⚫︎誰でも使える操作性 用途別のテンプレートやエージェントがあらかじめ用意されており、AIに不慣れな職員でも、プロンプト（前提条件）の入力に迷うことなく、役場内での定着が見込めるという確信につながりました。 ⚫︎「伴走型」の支援体制 月に一度の定例会を通じ、新機能の紹介や業務ごとの最適な活用法を継続的に提案。ツール提供に留まらず、現場の疑問を置き去りにしない姿勢が信頼を獲得しました。

導入後の主な成果

「JAPAN AI AGENT」の導入により、日南町役場では日々の事務作業の効率化にとどまらず、職員の心理的負担の軽減など、多岐にわたる業務において成果が得られました。

⚫︎議事録作成の劇的な時短 音声から議事録への文字化と要約が自動化され、これまで数時間かかっていた議事録作業が、担当者の最終調整（約10分程度）のみで完成。 ⚫︎広報・企画業務の質の向上 関西万博出展に向けたイベントのキャッチコピー案出し（コピーライターエージェントの活用）や、町内放送・広報誌の原稿作成、アンケートの第三者視点での分析など、幅広い業務でAIが素案を提示することで、作業の手戻りや悩む時間を削減。 ⚫︎職員の意識変化 兼務の多い環境下で「業務を一人で抱え込まなくてもいい」という安心感が広がり、業務に対する前向きな変化が生まれています。

鳥取県日南町役場 地域づくり推進課 今川様 コメント

導入当初は、職員の年齢層や業務内容が幅広いこともあり、「AIなんて難しいのでは」といった不安の声や温度差がありました。しかし、実際に議事録作成や、過去の答弁との整合性確認が負担だった議会答弁の原稿整理などをAIに任せてみると、その精度の高さから少しずつ庁内の抵抗感が薄れていきました。 日々の業務に追われていると、どうしても今まで通りのアナログな方法で済ませがちです。しかし、「これってAIに置き換えられないかな？」と少し見直すだけで、AIに任せられる仕事が見えてきます。 まずは小さく試してみる、ちょっと質問を投げてみる。それだけで仕事の景色は少しずつ変わっていくと思います。今後はAIに裏方作業を任せ、職員が本来注力すべき住民対応に集中できる環境を整えることで、「住民満足」と「職員の働きやすさ」の両立を目指していきたいと考えています。 ■日南町役場について 団体名：鳥取県日南町役場 所在地：鳥取県日野郡日南町 人 口：約4,000人 URL：https://www.town.nichinan.lg.jp/

今後の展望

JAPAN AIは、今回の導入を通じて、少人数・兼務体制の地方自治体においても、お客様に寄り添った支援体制を築くことでAI活用が進むことを確認しました。今後は、自治体特有の業務に対応したエージェント機能の拡充と、住民サービスの向上と職員の働きやすさの両立を目指す自治体をより的確に支援できるよう、体制を強化してまいります。

■JAPAN AIについて JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をビジョンに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。 社 名：JAPAN AI株式会社 代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭 本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階 設 立：2023年4月 事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービス URL：https://japan-ai.co.jp/