企業はカスタマイズ型市場インテリジェンスを活用し、見えにくい成長機会を発見している
多くの企業が、見落とされている市場機会や競争リスクを把握するために tailored market insights を活用しています。
ある消費財企業は、自社の成長市場を十分に把握していると考えていました。売上は安定して成長し、顧客獲得も順調で、業界予測でも長期的な需要拡大が見込まれていました。
しかし実際には、一部の主要市場で成長鈍化が静かに進行していました。
その問題は、社内データや一般的な市場予測だけではすぐには見えていませんでした。より詳細な customized market analysis を行った結果、地域ごとに顧客ニーズが想定以上のスピードで変化していたことが分かりました。
さらに、小規模競合企業は地域ニーズに合わせた商品や価格戦略を積極的に展開していましたが、そうした変化は一般的な市場レポートには十分に反映されていませんでした。
一見すると安定しているように見えた市場環境の中に、実際には複数の成長 blind spots が存在していたのです。
現在、このような状況は多くの業界で広がっています。企業は、社内データや一般的な市場予測だけでは、重要な市場変化や見落とされた成長機会を十分に把握できないケースが増えていることを認識し始めています。
そのため、多くの企業が、自社の市場環境に合った customized market intelligence を重視するようになっています。
成長機会は以前より見つけにくくなっている
現在、多くの業界では、成長市場や需要分野が以前より速いスピードで変化しています。顧客ニーズは地域や市場ごとに異なり、需要構造も短期間で変化しています。
そのため、一般的な市場分析だけでは、新たな成長機会を十分に把握できないケースが増えています。
例えば、ヘルスケア企業では特定地域や患者層で需要拡大が起きている場合があります。また、製造企業ではニッチ市場や特定用途分野で予想以上の需要成長が進んでいるケースもあります。
こうした市場変化を把握するために、多くの企業が tailored market insights を活用しています。
市場変化や成長戦略を見直す企業が増える中、自社に合った市場調査への需要も高まっています。調査ニーズについて当社チームへご相談をご希望の場合はこちらからお問い合わせください。
http://www.thebusinessresearchcompany.com/contact-us
Tailored Insights は社内データだけでは見えない市場変化を補完している
現在、多くの企業は大量の社内データを保有しています。しかし、顧客行動、競争環境、価格変化、地域需要、市場 disruption など、多くの市場変化は社内データだけでは十分に把握できません。
そのため、多くの企業が external market intelligence と自社戦略を組み合わせた customized research を重視するようになっています。
企業は customized market intelligence を活用しながら、競争ポジション、未開拓顧客層、購買行動、市場リスクなどを分析しています。
こうした分析は、成長鈍化が表面化する前に blind spots を特定する上で重要な役割を果たしています。
競争環境はさらに複雑化している
市場競争の複雑化も customized market intelligence 需要拡大の背景にあります。
現在、多くの市場では、地域企業、デジタル型企業、ニッチ企業、急成長スタートアップなどが競争環境を大きく変えています。
そのため、多くの企業が一般的な市場予測ではなく、自社の競争環境に直結した tailored market insights を求めるようになっています。
市場変化を早期に把握できる企業ほど、競争激化へ柔軟に対応しやすくなっています。
カスタマイズ型市場調査は長期成長戦略の一部へ
現在、customized market intelligence は単発的な市場分析ではなく、継続的な成長戦略や経営判断を支える重要な役割を担っています。
企業は市場拡大、顧客分析、競合比較、投資判断、長期戦略立案など幅広い分野で tailored market insights を活用しています。
市場環境が変化し続ける中、多くの企業が、見落とされている市場機会やリスクを把握するために customized research を重視するようになっています。
カスタマイズ型調査は、市場可視性の向上、新たな成長機会の発見、戦略立案の強化などを支援しています。詳細はこちらをご覧ください。
http://www.thebusinessresearchcompany.com/customized-research
配信元企業：The Business research company
ある消費財企業は、自社の成長市場を十分に把握していると考えていました。売上は安定して成長し、顧客獲得も順調で、業界予測でも長期的な需要拡大が見込まれていました。
しかし実際には、一部の主要市場で成長鈍化が静かに進行していました。
その問題は、社内データや一般的な市場予測だけではすぐには見えていませんでした。より詳細な customized market analysis を行った結果、地域ごとに顧客ニーズが想定以上のスピードで変化していたことが分かりました。
さらに、小規模競合企業は地域ニーズに合わせた商品や価格戦略を積極的に展開していましたが、そうした変化は一般的な市場レポートには十分に反映されていませんでした。
一見すると安定しているように見えた市場環境の中に、実際には複数の成長 blind spots が存在していたのです。
現在、このような状況は多くの業界で広がっています。企業は、社内データや一般的な市場予測だけでは、重要な市場変化や見落とされた成長機会を十分に把握できないケースが増えていることを認識し始めています。
そのため、多くの企業が、自社の市場環境に合った customized market intelligence を重視するようになっています。
成長機会は以前より見つけにくくなっている
現在、多くの業界では、成長市場や需要分野が以前より速いスピードで変化しています。顧客ニーズは地域や市場ごとに異なり、需要構造も短期間で変化しています。
そのため、一般的な市場分析だけでは、新たな成長機会を十分に把握できないケースが増えています。
例えば、ヘルスケア企業では特定地域や患者層で需要拡大が起きている場合があります。また、製造企業ではニッチ市場や特定用途分野で予想以上の需要成長が進んでいるケースもあります。
こうした市場変化を把握するために、多くの企業が tailored market insights を活用しています。
市場変化や成長戦略を見直す企業が増える中、自社に合った市場調査への需要も高まっています。調査ニーズについて当社チームへご相談をご希望の場合はこちらからお問い合わせください。
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Tailored Insights は社内データだけでは見えない市場変化を補完している
現在、多くの企業は大量の社内データを保有しています。しかし、顧客行動、競争環境、価格変化、地域需要、市場 disruption など、多くの市場変化は社内データだけでは十分に把握できません。
そのため、多くの企業が external market intelligence と自社戦略を組み合わせた customized research を重視するようになっています。
企業は customized market intelligence を活用しながら、競争ポジション、未開拓顧客層、購買行動、市場リスクなどを分析しています。
こうした分析は、成長鈍化が表面化する前に blind spots を特定する上で重要な役割を果たしています。
競争環境はさらに複雑化している
市場競争の複雑化も customized market intelligence 需要拡大の背景にあります。
現在、多くの市場では、地域企業、デジタル型企業、ニッチ企業、急成長スタートアップなどが競争環境を大きく変えています。
そのため、多くの企業が一般的な市場予測ではなく、自社の競争環境に直結した tailored market insights を求めるようになっています。
市場変化を早期に把握できる企業ほど、競争激化へ柔軟に対応しやすくなっています。
カスタマイズ型市場調査は長期成長戦略の一部へ
現在、customized market intelligence は単発的な市場分析ではなく、継続的な成長戦略や経営判断を支える重要な役割を担っています。
企業は市場拡大、顧客分析、競合比較、投資判断、長期戦略立案など幅広い分野で tailored market insights を活用しています。
市場環境が変化し続ける中、多くの企業が、見落とされている市場機会やリスクを把握するために customized research を重視するようになっています。
カスタマイズ型調査は、市場可視性の向上、新たな成長機会の発見、戦略立案の強化などを支援しています。詳細はこちらをご覧ください。
http://www.thebusinessresearchcompany.com/customized-research
配信元企業：The Business research company
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