日本のビデオ監視市場規模、成長促進要因、トレンドおよび競争環境 2025年～2035年
KD Market Insightsは、「日本のビデオ監視市場の将来トレンドおよび機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの対象範囲には、現在の市場トレンドおよび将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、およびそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本のビデオ監視市場：超高齢社会に向けたインテリジェントセキュリティ
日本のビデオ監視市場は、受動的な録画システムから、AI主導型のインテリジェントなセキュリティエコシステムへと大きな変革を遂げています。労働力人口の減少、都市部におけるセキュリティ需要の高まり、そしてスマートシティ構想の推進を背景に、高度な監視技術の導入は戦略的優先事項となっています。リアルタイム脅威検知が可能なAI搭載カメラから、柔軟なVideo Surveillance as a Service（VSaaS）クラウドモデルに至るまで、日本特有の人口動態およびインフラ環境のニーズに対応するため、市場は急速に近代化しています。
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市場規模および成長見通し
日本のビデオ監視市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.2％で成長し、2035年末までに市場規模は167億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は79億米ドルの売上高と評価されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350334/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
コンポーネント別：ハードウェア vs. ソフトウェア＆サービス
ハードウェア（カメラ、レコーダー）は現在市場を支配していますが、実際の勢いはソフトウェアおよびサービス分野にあります。2025年にはハードウェアが最大の売上シェアを占めた一方で、サービスセグメントは急速に拡大しており（予測CAGR 7.11％）、資本集約型のレコーダー交換から柔軟なVSaaSモデルへの移行によって成長が促進されています。
技術別：IPベースシステムが主導
市場は、高解像度と高度な分析機能を提供するIPベースシステムへと大きく移行しています。2024年には、IPビデオ監視が最大の売上を生み出すセグメントとなり、2024年に39.8億米ドルと評価され、2030年までに74.7億米ドルへ成長し、CAGR 10.9％を記録すると予測されています。
用途別：商業用 vs. 住宅用
商業分野（小売、オフィス、交通）は依然として市場を支配しており、2025年には市場シェアの38.54％を占めています。企業は損失防止や業務監視のために監視システムを活用しています。一方で、住宅分野は最も急成長しているセグメントであり（予測CAGR 6.56％）、スマートホーム導入の拡大によって成長が促進されています。
カメラ解像度別：
フルHD（1080p）が最大シェア（2025年に40.67％）を占めていますが、4K以上の高解像度センサーが最も急成長しているセグメントとなっており、AI分析向けの高精細映像需要を背景に、予測CAGR 7.35％で成長すると見込まれています。
成長を促進する主要要因
労働力不足による自動化需要の拡大
日本のビデオ監視市場：超高齢社会に向けたインテリジェントセキュリティ
日本のビデオ監視市場は、受動的な録画システムから、AI主導型のインテリジェントなセキュリティエコシステムへと大きな変革を遂げています。労働力人口の減少、都市部におけるセキュリティ需要の高まり、そしてスマートシティ構想の推進を背景に、高度な監視技術の導入は戦略的優先事項となっています。リアルタイム脅威検知が可能なAI搭載カメラから、柔軟なVideo Surveillance as a Service（VSaaS）クラウドモデルに至るまで、日本特有の人口動態およびインフラ環境のニーズに対応するため、市場は急速に近代化しています。
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市場規模および成長見通し
日本のビデオ監視市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.2％で成長し、2035年末までに市場規模は167億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は79億米ドルの売上高と評価されています。
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市場セグメンテーション
コンポーネント別：ハードウェア vs. ソフトウェア＆サービス
ハードウェア（カメラ、レコーダー）は現在市場を支配していますが、実際の勢いはソフトウェアおよびサービス分野にあります。2025年にはハードウェアが最大の売上シェアを占めた一方で、サービスセグメントは急速に拡大しており（予測CAGR 7.11％）、資本集約型のレコーダー交換から柔軟なVSaaSモデルへの移行によって成長が促進されています。
技術別：IPベースシステムが主導
市場は、高解像度と高度な分析機能を提供するIPベースシステムへと大きく移行しています。2024年には、IPビデオ監視が最大の売上を生み出すセグメントとなり、2024年に39.8億米ドルと評価され、2030年までに74.7億米ドルへ成長し、CAGR 10.9％を記録すると予測されています。
用途別：商業用 vs. 住宅用
商業分野（小売、オフィス、交通）は依然として市場を支配しており、2025年には市場シェアの38.54％を占めています。企業は損失防止や業務監視のために監視システムを活用しています。一方で、住宅分野は最も急成長しているセグメントであり（予測CAGR 6.56％）、スマートホーム導入の拡大によって成長が促進されています。
カメラ解像度別：
フルHD（1080p）が最大シェア（2025年に40.67％）を占めていますが、4K以上の高解像度センサーが最も急成長しているセグメントとなっており、AI分析向けの高精細映像需要を背景に、予測CAGR 7.35％で成長すると見込まれています。
成長を促進する主要要因
労働力不足による自動化需要の拡大