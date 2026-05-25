HiFS 2026：4つの主要なデジタル金融ソリューションを強化し、金融機関の「エージェント型バンキング」への移行を加速

上海、2026年5月24日 /PRNewswire/--「ハロー、Fintelligent World：デジタルを超えて、エージェント型バンキングへ（Hello Fintelligent World：Beyond Digital, Advance to Agentic Banking）」をテーマとする「Huawei Intelligent Finance Summit（HiFS）2026（グローバル・セッション）」が、上海にあるHuaweiの練秋湖キャンパスで開幕しました。Huaweiはサミットで、金融AIの大規模展開を加速するための6つの主要イニシアチブを発表し、Financial Data Intelligence Solution 6.0とDigital CORE Solution 6.0をリリースするとともに、汎用コンピューティングとAIコンピューティングの両方に対応するレジリエンス・インフラを公開しました。これらの取り組みは、世界の金融機関がAIの生産性を発揮できるようにし、世界中の顧客のデジタルでインテリジェントな変革とビジネスの成功を促進することを目的としています。



Huawei Digital Finance Group CEO Cao Delivers Keynote Speech



4つのビジネス戦略に焦点を当て、4-Winモデルを構築し、グローバル金融機関を成功に導く

サミット期間中、Huawei Digital Finance BUのJason Cao最高経営責任者（CEO）は、過去16年間にわたり金融部門に深く関与してきたHuaweiの金融戦略は、金融グレードのハードウェア・ソフトウェアから業界ソリューションへと継続的に進化してきたと指摘しました。基盤となるソフトウェアとハードウェアの持続的なイノベーションを推進し、体系的なエンジニアリング能力を構築し、多様なエコシステムを発展させ、地域に根ざしたサービスを提供することで、Huaweiは効果的な事業成長のフライホイールを確立しました。

Huawei Digital Financeは、4つのコアビジネス戦略の推進に取り組んでいます。 HuaweiのレジリエントなICTインフラに支えられ、同社はRONGHAIグローバルパートナーエコシステムをさらに深化させ、顧客、ISV、SI、そしてHuaweiを包含する新たな「4-Win」コラボレーションモデルを促進する金融ソリューションを共同で創造しています。エージェント型AIがプロダクショングレードのインテリジェンスへの転換点を超えるにつれ、その効果的で大規模な導入を加速させることが最重要課題となっています。このため、 Huaweiはオープンソースの基盤モデルを活用したハイブリッドAIアーキテクチャを導入し、グローバルな金融機関が高価値のシナリオでAIを拡張できるよう支援しています。 Huaweiは国際金融市場において、顧客やパートナーと協力してエージェント・バンキングへの移行を加速するため、シナリオ、アーキテクチャ、エンジニアリング、データ、AIインフラ、人材の6つの主要イニシアチブに注力しています。

オープンソースモデルとハイブリッドAIアーキテクチャによるAI価値実現のための新たな道を拓く：エージェント・バンキングを加速させる6つの取り組み

オープンソースモデルに基づくコア・アドバンテージの構築は、グローバル金融機関の戦略的方向性になりつつあります。

オープンソースモデルとハイブリッドAIアーキテクチャを活用し、Huaweiはシナリオ、アーキテクチャ、エンジニアリング、データ、AIインフラ、人材にまたがる6つの主要イニシアチブを推進しています。

・導入を加速させるための高付加価値シナリオの選定： インテリジェントなインタラクション、効率的なオペレーション、インテリジェントなリスクコントロール、収益成長という4つの主要領域を目指し、Huaweiとそのパートナーは共同で9つのAIエージェント・ビジネス・ソリューションを発表しました。

・セキュリティ、コンプライアンス、ビジネスパフォーマンス、コストのバランスを考慮したハイブリッドAIアーキテクチャの構築： トークンのコストを最小限に抑えるためにエンジニアリングの最適化を活用しながら、データのセキュリティを確保し、イノベーションの大規模な展開を可能にします。

・最先端のエンジニアリング手法を統合し、AIの導入を加速： オープンソースのモデルとオープンなコンピューティングパワーを活用し、Huaweiは低レイテンシーのAIインタラクション、リスクコントロールのための最適化されたドメイン固有モデル、シームレスなパートナー統合による深いエージェントエンジニアリングを推進します。Huaweiは、コンピューティング・エンジニアリング、モデル・エンジニアリング、エージェント・エンジニアリングを通じて、金融機関のAI導入の効果とスピードの両方を向上させます。

・デジタル・インテリジェントな基盤の構築：データ・プラットフォーム、ガバナンス、アプリケーションの3層にわたる能力アップグレードを提供し、AIに対応した財務のR.A.C.E.基盤を確立します。

・エンタープライズグレードの高性能AIコンピューティング基盤を構築： 最先端のコンピューティングアーキテクチャと高性能ネットワークを基盤とし、エンタープライズグレードの効率的なAIコンピューティング基盤を提供する「Huawei Atlas 850E SuperPoD」を発表します。

・AI人材育成プログラムの立ち上げ： Huaweiは今後3年間で、世界の金融業界向けに学際的な「金融＋AI」の専門家を1万人以上育成することを目指しています。

AIのための強固なデータ基盤の構築：R.A.C.E.を推進します。財務データ・アーキテクチャのアップグレード

Huaweiは「Financial Data Intelligence Solution 6.0」を発表し、データプラットフォーム、データガバナンス、データアプリケーションの3つの領域にわたる機能強化を実現しました。

・データ-AI融合プラットフォームの構築： ハードウェアとソフトウェアの相乗効果により、新たに発表されたAIデータレイクは、マルチモーダルなストレージとコンピューティングをサポートし、文書や動画などの非構造化データの効率的な処理を可能にします。

・ワンストップのデータガバナンスの確立： HuaweiはKeyrus、Sunlineと共同で、データ活用の効率性を高めるための包括的なデータガバナンス・フレームワークを開発しました。

・データAIの応用を推進： HuaweiはSensors Dataと共同で、5,000を超える顧客タグを活用し、ユーザー業務を深化させるハイパー・パーソナライズド・マーケティング・ソリューションを導入しました。さらに、TrustDecisionと共同開発したインテリジェントな不正防止ソリューションは、AI主導のケース分析を取り入れ、40倍の効率化を推進し、30ミリ秒の検出応答時間を達成しています。

AIによるアプリケーション・モダナイゼーションの加速：エージェンティック・バンキングの基盤としてのDigital CORE Solution 6.0へのアップグレード

Huaweiは、コアアプリケーションのモダナイゼーションにおける10年以上にわたる専門知識を活かし、プラットフォーム、データベース、エンジニアリング、運用・保守（O&M）という4つの柱にわたる体系的な能力を構築してきました。これらの能力により、世界中の150以上の金融機関がコアシステムのモダナイゼーションを実現し、AIを活用して金融コアアーキテクチャの「レガシーからの解放」プロセスをさらに加速させています。

今回のサミットで、Huaweiは「Digital CORE Solution 6.0」を発表しました。本ソリューションは、あらゆるシナリオにおける包括的なアップグレードに加え、AIを活用した開発、エンジニアリング、アーキテクチャ、プラットフォームを特徴としています。

・コア・シナリオの充実： Huaweiは、世界トップクラスのパートナー企業と連携し、クレジットカード、中央銀行決済、保険業務システムのモダナイゼーションという3つの重要分野において、新たなソリューションを共同開発しています。

・AIを活用したアプリケーションのモダナイゼーション： Huawei CodeArtsが推進し、StefaniniおよびSunlineと共同開発したAI搭載メインフレームコードトランスパイルソリューションは、90%以上の採用率を達成し、アプリケーションのモダナイゼーションを大幅に加速します。

・エンジニアリングとプロセスのアップグレード： アプリケーションのリファクタリングとゼロダウンタイムの移行ソリューションを包括的にアップグレードし、プランニングと設計のサイクルを50%以上短縮します。エコシステム・パートナーと協力してスイッチオーバー・システムを構築し、シームレスでゼロダウンタイムのサービス切り替えを実現します。

・強化されたセルベースのアーキテクチャ： トラフィックが10倍に急増しても対応できるよう、セルベースおよび自動スケーリングアーキテクチャを強化するとともに、影響範囲を最小限に抑え、99.999%の高可用性を実現します。

・新しいクロスプラットフォーム・コンテナ・ソリューション： TaiShanの汎用コンピューティングは、そのマルチコアおよび高並行処理性能を活かし、8カ国にわたる中国の銀行および金融機関の80%以上において、アプリケーションのモダナイゼーションを推進してきました。今年、HuaweiはさらにAlaudaやRancherといったコンテナ・リーダーと提携し、クロスプラットフォームのコンテナ・ソリューションを共同開発しました。すでにアジア太平洋地域と南アフリカの大手銀行で大規模に展開されているこのソリューションは、より柔軟なアプリケーション・コンテナ化を可能にします。

金融レジリエンスを強化する「4つのゼロ」AI対応インフラの構築

従来の DC からクラウド DC、さらには AIDC に至るまで、レジリエンスは金融機関にとって不可欠な基盤となっています。「4つのゼロ」というレジリエンスの価値提案とR-A-A-Sソリューションの製品フレームワークを軸に、Huaweiはアーキテクチャ、ソリューション、インフラを包括的にアップグレードしてきました。DRコンサルティング、インテリジェント・トラフィック・スケジューリング、異種環境DRにまたがる最先端の機能を提供することで、Huaweiはアクティブ・アクティブ型DR機能をプレミアムレベルにまでアップグレードします。AIコンピューティング時代に直面して、Huaweiは汎用とAIコンピューティングの融合レジリエンス・アーキテクチャの構築をさらに進めています。Huaweiは、AIDC統合推論およびライフサイクル全体をカバーするインテリジェントなデータセンター運用・保守（O&M）ソリューションを通じて、世界中の金融機関がAIイノベーションを加速させると同時に、将来を見据えたレジリエントなインフラを構築できるよう支援しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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