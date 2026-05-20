どんな場所でも、変わらない鮮度。冷気ムラ解消＆2室独立制御！EENOUR車載冷蔵庫「CL38/48/58」が新登場

株式会社イーノウ・ジャパン

EENOUR（イーノウ）は、2026年5月9日より、オンラインストアにて車載冷蔵庫CLシリーズの販売を開始いたしました。

EENOUR車載冷蔵庫CLシリーズ

CLシリーズは従来の車載冷蔵庫で気になりがちな「冷気ムラ」を精密な温度制御で解消し、庫内の上下温度差を約2℃にキープします。さらに、用途に合わせて設定できる2室2ドア独立制御や、別売バッテリーによるコードレス駆動、折りたたみテーブル、静音設計など便利な機能を多数搭載します。インドアからアウトドアまで、場所を問わず快適な保冷体験をお届けします。

主な特徴

EENOUR車載冷蔵庫CLシリーズ１、冷気ムラの心配なし！均一に鮮度をキープ

2.5CCの高性能コンプレッサーと精密な温度制御により、庫内の上下温度差をわずか約2℃に抑制します。

「上は冷えず、下は凍る」といった従来の悩みを解決し、上段の野菜から下段のお肉まで、どこに置いても均一に冷やして鮮度を守ります。

2、大容量＆2室独立で冷凍・冷蔵が自由自在

用途に合わせて「冷凍＋冷蔵」「両室とも冷凍」などが選べる2室2ドア構造（38/48/58L展開）。

40mmの極厚断熱材と高密閉パッキンで冷気をしっかり閉じ込めます。

アウトドアはもちろん、自宅での生鮮食品やコスメ専用冷蔵庫としても大活躍の一台です。

EENOUR車載冷蔵庫CLシリーズEENOUR車載冷蔵庫CLシリーズ3、突然の停電も怖くない！コードレスで長時間稼働

家庭用AC（100-240V）と車載DC（12V/24V）ケーブルを標準装備しています。さらに別売の15600mAh大容量専用バッテリーを装着すれば、完全コードレスでの使用が可能です。

コンセントの抜き差しなしで室内を移動できるほか、突然の停電時には自動でバッテリー給電に切り替わり、緊急時の「防災用冷蔵庫」としても活躍します。

4、立ち上がる手間なし！スマホ操作と静音設計で超快適

専用アプリを使えば、ソファやテントでくつろいだまま、スマホで簡単に温度管理が可能です。

稼働音は45dB以下（ささやき声程度）に抑えており、車中泊や寝室、オフィスでも、睡眠や作業を妨げることなく静かに保冷します。

EENOUR車載冷蔵庫CLシリーズEENOUR車載冷蔵庫CLシリーズ5、折りたたみテーブルで空間を有効活用

側面には耐荷重20kgの大型折りたたみテーブルを備え、スマートに収納可能です。

アウトドアではサッと広げて調理台に、室内ではソファやベッドのサイドテーブルとして活躍します。冷蔵庫とテーブルの「1台2役」をこなし、限られたスペースを無駄なく使えます。

商品情報

■ 車載冷蔵庫 CL シリーズ（スペック表）

店舗情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/148403/table/50_1_deee06caa1ce83b6c01cc2ea0419e8d0.jpg?v=202605201051 ]

公式サイト：https://dada.link/Ark-d2

Amazon：https://dada.link/INdWFr

楽天：https://dada.link/uimuk4

YAHOO：https://dada.link/XVVtWt

ブランド紹介

EENOUR（イーノウ）は「アウトドアの時間を快適に過ごせる高品質な製品を世の中のお客様に提供する」という熱意をこめて、真摯にお客様と向き合い、より良い製品とサービスを提供し続けていくことを目指します。

・公式サイト：https://www.eenour.jp/

・公式X（旧Twitter）：https://x.com/EENOURJAPAN

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