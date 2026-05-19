なぜ50万円の最新カーボンバイクが「60代以上」に爆売れ？Makuakeで1億円突破の『VACTORS』、購入者の53.5%がシニア層という“逆転現象”の理由

合同会社RicoMakuakeページより

合同会社Ricoが展開する日本発の次世代スポーツE-Bikeブランド「VACTORS（バクターズ）」は、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて実施中のフルカーボン電動グラベルバイク『EX ONE』の先行販売において、応援購入総額が1億円を突破したことをお知らせいたします。

この度、購入者属性（383名）のデータ分析およびアンケートを行った結果、従来のスポーツバイク市場の予測を大きく覆す実態と、年齢を超えた多様な購入動機が明らかになりました。購入者の43.3%が60代であり、70代以上（10.2%）を合わせると「60代以上が過半数（53.5%）」を占め、50代以上では全体の4分の3以上（76.5%）に達しています。

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・調査期間 ：2026年4月14日～5月18日

・調査機関（調査主体）：合同会社Rico

・調査対象 ：『EX ONE』の購入者

・有効回答数（サンプル数） ：383名

・調査方法（集計方法、算出方法）：応援購入サービス「Makuake」の管理画面より、購入者の属性データを抽出・集計

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年齢による体力の変化から「しまなみ海道や淡路島一周（アワイチ）などのロングライドを諦めかけていた」ベテランサイクリストをはじめ、年齢性別を問わず「坂道を克服したい層」、そして「夫婦で感動を共有したい層」が、なぜVACTORSに「1億円」もの熱い支持を寄せたのか。その魅力を紐解く4つのキーワードを報告します。



Makuakeプロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/vactors-bicycle/

■ 「1億円ヒット」4つの理由

1. 「アシスト自転車に全く見えない」フルカーボンの洗練されたスタイリング

従来のE-Bikeにありがちだった、バッテリーやモーターの「野暮ったい存在感」を徹底的に排除しました。VACTORSは、フレーム内部にバッテリーを完全内蔵し、一見すると「最新の高級カーボンロードバイク」にしか見えないストイックな美しさを実現。 「いかにも電動自転車」という見た目を敬遠していた本物志向のサイクリストたちから、「これなら誇りを持って乗れる」と絶賛されています。

2. 「仲間に迷惑をかけたくない」ベテランの矜持に寄り添う

長年ともに走ってきた自転車仲間のグループライド。しかし、年齢を重ねるにつれて「坂道で自分だけ遅れるのではないか」「仲間の足を引っ張りたくない」という不安から、次第に距離を置いてしまうシニアは少なくありません。 VACTORSの自然で力強いアシストは、そうした「仲間のペースに合わせ、これまで通り一緒に走りたい」というサイクリストのプライドと絆を守るソリューションとなりました。

3. 「妻と一緒にあの景色を見たい」――脚力差を埋め、夫婦で楽しむロングライド

購入理由の中で特にエモーショナルだったのが、「夫婦でサイクリングを楽しみたい」という願いです。「自分と同じように、奥さんにもロングライドについてきてほしい」「しまなみ海道の風を夫婦で一緒に感じたい」という夫側の想いから、脚力差を完全にカバーできるVACTORSが選ばれています。これにより、過酷だった坂道や長距離が「夫婦の最高の思い出」へと変わります。

4. 年齢・経験不問！「坂道への苦手意識」を圧倒的な快感へ変える

「自転車は好きだけど、キツい登り坂だけはどうしても大嫌い」という悩みは、年齢に関係なく全サイクリストに共通するものです。11.7kgという車体の軽さと、スマートなアシスト機能により、これまで苦行でしかなかった激坂を「笑顔でクリアできるエンターテインメント」へと変貌させ、全世代の坂道への苦手意識を解消しました。

■ VACTORS 代表コメント

「1億円という数字以上に、購入者の方々から寄せられるストーリーに胸が熱くなっています。

『年齢で諦めていたグループライドに復帰できる』というベテランの方だけでなく、『これなら坂道が苦手な妻をサイクリングに連れ出せる』『一目惚れするほど美しいスタイリングだった』という全世代からの声が届いています。

私たちが提供したかったのは、単なる移動手段ではありません。誰もが“見た目の美しさ”に惚れ込み、年齢や脚力の壁を超えて、大好きな人と大好きな場所へ行ける自由です。VACTORSは、全ての人が自転車を生涯現役で楽しめる未来をこれからも応援し続けます」

■ 次世代スポーツE-Bike『VACTORS EX ONE』の特徴

- 走りの本質を損なわない超軽量設計：フルカーボンフレームにより、驚異の11.7kgを達成。アシスト時も、切った時もスポーツバイク本来の快感を維持。- サイクリストのための自然なアシスト：時速24km以降もペダルの残留抵抗がほぼゼロ。1.5倍の静音性（同クラス比）で、走りのノイズを徹底排除。- 生涯乗れるサポート思想：世界標準のパーツ規格を採用し、壊れても地域のショップで整備・カスタムが可能。

Makuake公開ページ：https://www.makuake.com/project/vactors-bicycle/

EX ONE特設サイト：https://vactors.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/vactors_bicycle/

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@715zjphs?ts=11041221&oat_content=url(https://line.me/R/ti/p/@715zjphs?ts=11041221&oat_content=url)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/vactors_ghr

公式Facebook：https://www.facebook.com/people/Vactors/61571549262662/

