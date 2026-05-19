「Rakuten TV」、「Rakuten パ・リーグ Special」の配信コンテンツを拡充し、AI技術を活用した「全球ダイジェスト」の提供を開始

楽天グループ株式会社

URL： https://sports.tv.rakuten.co.jp/pacificleague/

楽天グループ株式会社が運営する動画配信サービス「Rakuten TV」は、パ・リーグ球団主催の公式戦が定額見放題の「Rakuten パ・リーグ Special」にて、AI技術を活用した新しい視聴コンテンツ「全球ダイジェスト」の提供を本日開始します。

新たに提供を開始する「全球ダイジェスト」は、AI技術を活用することで1試合におけるすべての投球シーンをカバーし、短時間で試合の全容を把握できるダイジェスト映像です。本コンテンツは、パ・リーグ球団主催の一軍公式戦や、パ・リーグ球団主催の交流戦、パ・リーグ クライマックスシリーズを対象に配信します。試合の内容を後から詳細に確認したい野球ファンの方に向け、時間を節約しながら効率的に観戦を楽しめる新しい視聴体験の提供を目指します。



また「Rakuten パ・リーグSpecial」では、今シーズンより新たに「日本生命セ・パ交流戦 2026」における一部のセ・リーグ球団主催試合を配信開始します。配信する試合は、従来のパ・リーグ球団主催の交流戦全試合に加え、東京ヤクルトスワローズ主催の全試合（9試合）および横浜DeNAベイスターズが主催する東北楽天ゴールデンイーグルス戦（3試合）です。これにより、交流戦期間中、より多くの試合をライブおよびオンデマンドで視聴できるようになります。



「Rakuten パ・リーグ Special」では、パ・リーグ公式戦全試合やパ・リーグ クライマックスシリーズ、一部のオープン戦、試合後のヒーローインタビューなどを提供しています。今シーズンからはファーム公式戦の配信や球団応援番組の配信を開始しており、コンテンツの拡充を続けています（注1）。なお、「楽天モバイル」の「Rakuten最強U-NEXT」「Rakuten最強プラン」「Rakuten最強プラン（データタイプ）」契約者は、追加料金0円で視聴することが可能です（注2）。



なお、現在「月額プラン20%オフキャンペーン」を2026年6月14日（日）までの期間限定で開催しています。キャンペーン期間中に月額プランへ申し込むと、通常702円（税込）のところ、20%オフの562円（税込）で利用することが可能です（注3）。



「Rakuten TV」は今後も、ユーザーの利便性とコンテンツを拡充していくことで、顧客満足度の向上を図ってまいります。



（注1）ファーム公式戦は、北海道日本ハムファイターズ、阪神タイガース、横浜DeNAベイスターズ、読売ジャイアンツ、広島東洋カープの主催試合の配信はありません。

（注2）2026年3月5日（木）より、データ通信のみをご利用いただける「Rakuten最強プラン（データタイプ）」の新規お申し込み受付を一時停止しております。2026年3月4日（水）までにお申し込みいただいたお客様は、引き続きご利用いただけます。

（注3）契約期間内に解約しない限り自動更新となります。





■「全球ダイジェスト」概要

(C) Rakuten Eagles/(C) SoftBank HAWKS

・視聴可能試合：

パ・リーグ球団主催の一軍公式戦

パ・リーグ球団主催の交流戦

パ・リーグ クライマックスシリーズ

・配信開始日： 2026年5月19日（火）

・配信ページURL： https://sports.tv.rakuten.co.jp/pacificleague/

※「Rakuten TV」のスマートフォンアプリでも視聴可能です

■「日本生命セ・パ交流戦 2026」配信概要

・視聴可能試合：

パ・リーグ球団主催の交流戦： 全試合

セ・リーグ球団主催の交流戦（一部）： 東京ヤクルトスワローズ主催試合（全9試合）／横浜DeNAベイスターズ主催の東北楽天ゴールデンイーグルス戦（3試合）

・配信開始日： 2026年5月26日（火）18:00

・配信ページURL： https://sports.tv.rakuten.co.jp/pacificleague/schedule/

※「Rakuten TV」のスマートフォンアプリでも視聴可能です



■「【Rakuten パ・リーグ Special】 月額プラン20%オフキャンペーン」概要

(C) H.N.F./(C) Rakuten Eagles/(C) SEIBU Lions/(C) C.L.M./ (C) ORIX Buffaloes/(C) SoftBank HAWKS

・キャンペーン期間： 2026年4月10日（金）17:00～2026年6月14日（日）23:59

・キャンペーン内容： キャンペーン期間中、月額プランに申し込むと通常702円（税込）のところ初月20%オフの562円（税込）で利用可能

・キャンペーンURL： https://tv.rakuten.co.jp/static/pacificleague/lp/cpn_561_coupon/

以 上